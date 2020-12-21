达科斯塔欲留在FE复制汉密尔顿式成功

DS钛麒车手在2019-20赛季提前两场比赛锁定总冠军，创下了FE六个赛季以来的最早夺冠纪录。

虽然在即将到来的2020-21赛季，与车队尚有一年合同的葡萄牙人将继续捍卫冠军荣耀，但此前他也曾先向Motorsport.com透露很有兴趣转战印地比赛。

然而在国际汽联的冠军新闻发布会上，达科斯塔表示汉密尔顿在F1的成功激励着他继续留在FE并致力于向英国人看齐。

“刘易斯在F1中的成就是如今我参加FE的动力，”他表示。 “（我想）尝试着不断打破纪录，不断在这个领域留下我的印记。这就是我目前的动力所在。”

但借鉴以往参加DTM的比赛经验，未来在与FE赛历不相互冲突的情况下，葡萄牙人仍有机会“客串”印地赛场。

上个月，达科斯塔已经在Baber Motorsport Park代表Rahal Letterman Lanigan Racing车队参加了测试，首次体验了美国顶级单座赛车的魅力。

车队老板Bobby Rahal曾在DTM、FE以及IMSA赛车项目中，通过宝马认识了达科斯塔。身为唯一代表其车队测试的车手，葡萄人在21辆赛车中排名第12位。

同时达科斯塔还代表JOTA车队参加了世界耐力锦标赛LMP2组别的较量。在不排除“客串”美国赛事的可能性时，他坚持表示FE是自己在欧洲所能参加的最高水平的赛事。

他补充道：“在欧洲，如果你把F1从方程式中撇去，说真的FE是我能得达到的最高水平。

“我不否认，F1仍然是最高级别的赛事，仍然是我们这项运动的‘金字塔’顶端。如果不考虑这一点，我也参加了WEC，在勒芒24小时比赛中获得了第二名，同时还是FE的冠军。

“但留在欧洲的话，这（FE）是我能达到的最高水准赛事。”

2014年，由于红牛将席位给予了当时的GP3冠军丹尼尔·科维亚特，身为红牛前青年车手的达科斯塔错过了进入F1的最好机会。然而2021赛季，俄罗斯人又再次从AlphaTauri车队“下岗”。

如果当时达科斯塔被选中，他将会和他现在的DS 钛麒车队队友兼FE双冠王让-埃里克·维尔恩搭档。

就如达·科斯塔在赢得冠军后被印地赛事召唤一样，维尔恩也在成为世界冠军后收到了一支车队试探性的接洽，希望法国人重返F1。

值得注意的是，三次FE胜利获得者菲利克斯·罗森奎斯特虽然在2017-18赛季结束后离开了Mahindra车队，签约了Chip Ganassi Racing车队全职参加印地比赛，但第二个赛季就在蒂利亚耶E-Prix回归参赛——当时帕斯卡尔·威尔雷恩因为与梅赛德斯的合约没有到期而无法出战。

翻译/小飞侠