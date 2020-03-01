马青骅：NIO 333车队每站都在进步

上周末的马拉喀什EPrix中，马青骅因为对新系统的不熟悉，在发车阶段一次非常细微的挪动而受到了罚单，最终导致他落后其他车手一圈完赛。

去年十月，当NIO 333车队完成重组并参加FE时，马青骅确定代表这支车队重返这项全电动赛事。不过由于人员和资源配置的重新整合，车队正处于磨合阶段，再加上Gen2赛车与他之前比赛过的第一代赛车有了重多变化，马青骅每个周末都面临着挑战。

在本赛季已经完成的五个回合的较量中，马青骅四场完赛，个人最好成绩是在智利的第十六名。表面上看，相比于更加熟悉赛车的队友奥利弗·特维时而能在积分区边缘战斗，这位中国车手当前在比赛中只跑在靠后的位置，但是他认为考虑到NIO 333车队整个新项目来说，当前的发展方向是令他感到满意的。

“进步是需要里程数越来越稳定，”马青骅对Motorsport中文网表示，“这站（马拉喀什）最大的好处，首先是赛道我比较熟悉，然后我们这站启用了新的更新后的软件，有了一个新的基础。在这个基础上，我们开始去找我们在每个弯的平衡。”

NIO 333车队原本有望在揭幕战周末蒂利亚耶的第二回合比赛里获得积分。当时特维以第九名完赛，并且在其他车手受罚后曾有机会获得第六。然而，因为他的赛车被检查出总能量使用达到40.06kWh，刚好超过40kWh的上限，所以又被取消了成绩。

在马拉喀什，因为需要适应更新的软件，特维的发挥也受到了限制，以第21名完赛。不过，马青骅觉得这样的“以赛代测”是必要之举。

“肯定需要更多里程数。今天（马拉喀什的比赛）算是大测试，”马青骅继续说道，“毕竟从车队发展方向来考虑，奥利弗已经熟悉了旧的系统，（对新系统）可能不太理解，但是他也在往这个方向发展。”

“这站对我们来说就是测试，用新东西去尝试。从结果来说，完成比赛是满意的。但是（取得好成绩）需要里程数。我们现在确实落后，但我自己也要对车越来越熟悉。”

2019/20赛季已经结束了五场比赛，剩下还有七个周末的八场比赛（三亚Eprix日期未定）。当被Motorsport中文网问到他需要多少时间能至少赶上大部队时，马青骅回答说：“很难说。接下去的比赛周末都是我没有跑过的，都比较困难。我觉得FE需要时间，赛季中我们不能测试，所以每站比赛进步一点点。”

由于新冠肺炎疫情的爆发使得三亚EPrix被迫改期，FE将在三月休战。而且眼下，由于疫情在意大利的急速加剧，定于四月初在罗马举行的比赛也蒙上了阴影。