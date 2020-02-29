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电动方程式 / 比赛报告

马拉喀什EPrix：达科斯塔强势反击助DS钛麒守候赛季首胜

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马拉喀什EPrix：达科斯塔强势反击助DS钛麒守候赛季首胜
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2020年2月29日 下午3:26

菲利克斯·安东尼奥·达科斯塔在马拉喀什Eprix中凭借杆位和成功的反击，拿下个人和DS钛麒车队在2019/20赛季的第一场胜利。

达科斯塔拿下了本场比赛的“超级杆位”，并且在比赛开始后一直处于领跑位置。由安德雷帝车队运作的宝马车队车手马克西米利安·甘瑟尔从第二位发车后，一直紧追不舍。

甘瑟尔在第14圈突然追到DS钛麒赛车之后只剩0.3秒，并且试图发起攻击，但被达科斯塔强行守住位置。不过德国车手很快在下一圈来到11号弯时从外线超车成功。

尽管如此，在比赛接近半程时，葡萄牙人在有效管理能量的同时，避免了落入保时捷车手安德雷·罗特勒的攻击范围。当他第二次激活“攻击模式”后，迅速追上甘瑟尔并同样在11号夺回了领先位置。

此后，达科斯塔的DS钛麒赛车迅速扩大差距。最终，他以接近10秒的领先优势稳稳地率先完赛，赢得自己在这项系列赛例的第三场胜利。

达科斯塔的优势能够迅速建立，一定程度上得益于甘瑟尔此后疲于同卫冕冠军让-埃里克·维尔恩争夺第二名。

从第十一位发车的法国人，在比赛前半段就强势地上升到前五名。他先后超越了包括罗特勒、Venturi的埃德瓦尔多·莫塔拉等人，并且成功超过甘瑟尔后跑在第二位。

眼看DS钛麒车队有望包揽前二名，甘瑟尔的反攻令维尔恩的能量极速消耗，后者的能量在最后两圈已经接近极限。倒数第二圈，宝马车手在后直道上佯装走右侧，骗得维尔恩采取行动后立即改走左侧，完成了精彩的超越。

因为能量所剩无几，维尔恩转而防守已经追上的日产e.Dams车队的塞巴斯蒂安·布耶米。因为身体不适，维尔恩在本周末遭遇极大的挑战。但是他最终保住了领奖台的位置，令瑞士人以0.248秒之差无缘领奖台。

当莫塔拉以第五名时，捷豹车队的米奇·埃文斯在最后一位发车的情况下冲到第六。因为车队计算失误，新西兰人在排位赛里没能做出时间，但是在比赛中表现强势，连追18个排名。

罗特勒在开赛阶段没能咬住两辆领先的赛车，也未能在达科斯塔管理能量的关键时期发起攻击。在连续被其他赛车超过后，最终他落到奥迪的卢卡斯·迪格拉西之后，只获得了八名。布耶米的队友奥利弗·罗兰德和远景-维珍车队的山姆·伯德拿下积分区的最后二个位置。

继前一场在墨西哥城的比赛后，梅赛德斯再次空手而归。尼克·德弗瑞与积分擦肩而过，而斯托弗·范多恩名列第十五位。与此同时，Mahindra的帕斯卡尔·威尔雷恩本有机会拿到积分，但是爆胎让他美梦破灭。

当甘瑟尔奋力抢到领奖台成绩时，他的宝马队友亚历山大·西姆斯在最后一圈遭遇心碎时刻，因为机械故障而痛失即将到手的积分。

Cla Driver Team Laps Time Gap
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 34 46'52.757  
2 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 34 47'04.184 11.427
3 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 34 47'04.791 12.034
4 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 34 47'05.039 12.282
5 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 34 47'08.414 15.657
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 34 47'09.092 16.335
7 Brazil Lucas di Grassi Germany Team Abt 34 47'11.463 18.706
8 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 34 47'12.255 19.498
9 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 34 47'12.883 20.126
10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 34 47'13.052 20.295
11 Netherlands Nyck de Vries Germany Mercedes 34 47'13.314 20.557
12 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 34 47'15.130 22.373
13 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 34 47'15.542 22.785
14 Germany Daniel Abt Germany Team Abt 34 47'17.837 25.080
15 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 34 47'18.726 25.969
16 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 34 47'19.285 26.528
17 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 34 47'20.243 27.486
18 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 34 47'37.233 44.476
19 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 34 47'41.759 49.002
20 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 34 47'45.832 53.075
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 34 47'52.726 59.969
22 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 34 48'06.171 1'13.414
23 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 33 47'25.441 1 Lap
  United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 33 45'45.519 1 Lap
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Author Frankie Mao

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