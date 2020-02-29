马拉喀什EPrix：达科斯塔强势反击助DS钛麒守候赛季首胜

达科斯塔拿下了本场比赛的“超级杆位”，并且在比赛开始后一直处于领跑位置。由安德雷帝车队运作的宝马车队车手马克西米利安·甘瑟尔从第二位发车后，一直紧追不舍。

甘瑟尔在第14圈突然追到DS钛麒赛车之后只剩0.3秒，并且试图发起攻击，但被达科斯塔强行守住位置。不过德国车手很快在下一圈来到11号弯时从外线超车成功。

尽管如此，在比赛接近半程时，葡萄牙人在有效管理能量的同时，避免了落入保时捷车手安德雷·罗特勒的攻击范围。当他第二次激活“攻击模式”后，迅速追上甘瑟尔并同样在11号夺回了领先位置。

此后，达科斯塔的DS钛麒赛车迅速扩大差距。最终，他以接近10秒的领先优势稳稳地率先完赛，赢得自己在这项系列赛例的第三场胜利。

达科斯塔的优势能够迅速建立，一定程度上得益于甘瑟尔此后疲于同卫冕冠军让-埃里克·维尔恩争夺第二名。

从第十一位发车的法国人，在比赛前半段就强势地上升到前五名。他先后超越了包括罗特勒、Venturi的埃德瓦尔多·莫塔拉等人，并且成功超过甘瑟尔后跑在第二位。

眼看DS钛麒车队有望包揽前二名，甘瑟尔的反攻令维尔恩的能量极速消耗，后者的能量在最后两圈已经接近极限。倒数第二圈，宝马车手在后直道上佯装走右侧，骗得维尔恩采取行动后立即改走左侧，完成了精彩的超越。

因为能量所剩无几，维尔恩转而防守已经追上的日产e.Dams车队的塞巴斯蒂安·布耶米。因为身体不适，维尔恩在本周末遭遇极大的挑战。但是他最终保住了领奖台的位置，令瑞士人以0.248秒之差无缘领奖台。

当莫塔拉以第五名时，捷豹车队的米奇·埃文斯在最后一位发车的情况下冲到第六。因为车队计算失误，新西兰人在排位赛里没能做出时间，但是在比赛中表现强势，连追18个排名。

罗特勒在开赛阶段没能咬住两辆领先的赛车，也未能在达科斯塔管理能量的关键时期发起攻击。在连续被其他赛车超过后，最终他落到奥迪的卢卡斯·迪格拉西之后，只获得了八名。布耶米的队友奥利弗·罗兰德和远景-维珍车队的山姆·伯德拿下积分区的最后二个位置。

继前一场在墨西哥城的比赛后，梅赛德斯再次空手而归。尼克·德弗瑞与积分擦肩而过，而斯托弗·范多恩名列第十五位。与此同时，Mahindra的帕斯卡尔·威尔雷恩本有机会拿到积分，但是爆胎让他美梦破灭。

当甘瑟尔奋力抢到领奖台成绩时，他的宝马队友亚历山大·西姆斯在最后一圈遭遇心碎时刻，因为机械故障而痛失即将到手的积分。