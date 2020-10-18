达科斯塔盼望葡萄牙举行FE比赛

达科斯塔在2019-20赛季首次获得FE车手总冠军，并且与队友让-埃里克·维尔恩协助车队成功卫冕制造商冠军。同时，这支中国体育产业领军人物盛力世家旗下的车队，在这项全电动方程式赛中，三年来豪取五项总冠军头衔的成绩。

凭借夺得FE桂冠，达科斯塔在不久前获得了葡萄牙的功绩勋章，并且由总统德索萨亲自颁发。本次巡游，葡萄牙车手驾驶DS E-Tense FE20赛车，在里斯本街头途径各个主要名胜景点。

下周末，葡萄牙将自1996年以来第一次举办F1大奖赛，在位于阿尔加夫的波尔蒂芒赛道。这次达科斯塔和DS钛麒车队进行的FE赛车表演，属于里斯本路演活动的一部分。

据悉，达科斯塔赢得FE总冠军后，葡萄牙国内也表现出对举办FE比赛的兴趣。而他本人此前接受采访时也明确表示希望可以在家乡比赛。

“我希望这件事能成，”达科斯塔说道，“在赛车界，里斯本一直被广为提及，能去那里比赛的话肯定会非常美妙，特别是现在我们赢得了比赛和总冠军。”

FE原本应该在2019-20赛季在韩国首尔和印尼雅加达举办两场新赛事，但是因为新冠肺炎疫情而取消。

“自从安东尼奥在8月加面FE冠军，看到他的祖国为此进行热烈庆祝并授予他最大的表彰真的是太好了，”FE联合创办人兼首席冠军赛官员阿尔贝托·隆戈表示，“他绝对配得上冠军，并且是FE和整个赛车圈优秀的大使。”

“在我们看来葡萄牙是非常令人兴奋的潜在办赛地，是我们很乐意探索的地方，特别是我相信今天让安东尼奥感受了一下未来如果在家乡父老面前比赛是什么感觉。”

2020-21赛季FE将升级为国际汽联世界锦标赛。在其已经公布的临时赛历上，不会在今年之内举行比赛，而是于1月16日在智利圣地亚哥启动。今年没能办赛的中国三亚回到了赛历上，日期为3月13日；首尔也获得了一个席位，定于5月23日。此外，6月5日的办赛地有待确定。