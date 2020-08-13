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赛季收官战：范多恩领衔梅赛德斯包揽前二

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赛季收官战：范多恩领衔梅赛德斯包揽前二
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2020年8月13日 下午6:59

斯托弗·范多恩在柏林进行的2019-20赛季收官战中取得个人和梅赛德斯取得FE首胜，同时队友尼克·德弗瑞以第二名完赛，帮助德国车队首次包揽前二名。

DS钛麒车队在第四场柏林E-Prix之后就卫冕了“双冠王”，而安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔也提前锁定车手总冠军，但是车手亚军之争在最后一场比赛中异常激烈。

杆位出发的范多恩在绝大部分时间里都保持领先，除了在第一次激活攻击模式时短暂地落到竞争对手塞巴斯蒂安·布耶米身后。但是比利时人很快利用更多的能量，从日产e.dams车手身边超过，之后就始终领跑。

自从德弗瑞在发车阶段超过奥迪的雷内·拉斯特后，布耶米就处于两名梅赛德斯的包夹之中。在还剩两分钟左右时，能量多出1%的德弗瑞终于超过了瑞士车手，并在最后时间里掩护队友冲线。

收官战前加盟奥迪的拉斯特一直追赶前三名，但是没有得到真正的机会。不过他身后的对手也落后较远，德国人以第四名的不俗成绩，结束了他在FE的首秀。

本赛季结束后将离开远景维珍车队的山姆·伯德，为东家完成了精彩的表演。他在第14位发车的情况下，追到第五名完赛，包括对巴西人卢卡斯·迪格拉西做出漂亮的超越，并在之后又超越队友罗宾·弗林斯。

远景维珍车队的荷兰车手此后面对迪格拉西的进攻。巴西人强行走内线，把对手挤出。攻防之间，两辆赛车的前端发生了碰擦，而这位前总冠军获得者以第六名完赛。

弗林斯试图守住第七位，但是在眼看进入最后一圈时，突然无法进弯，还挡住了宝马-安德雷迪的马克西米利安·冈瑟尔的去路。这让争夺积分榜第二名的DS钛麒车手、两届冠军得主让-埃里克·维尔恩趁机超过。

排位赛仅仅名列第21的法国人，在比赛开始后就连续爬升多个名次，而第一次攻击模式使用阶段，他利用前方对手更早的激活，而进一步上升到积分区边缘，然后就紧随着冈瑟尔。弗林斯和冈瑟尔送上大礼，让维尔恩最终以第七名完赛。

阿莱克斯·林恩以第八名完赛，领先新科冠军、DS钛麒车队的安安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔。葡萄牙人从第19位发车后一路追赶，并且曾与队友并驾齐驱。而他最终以第九名完赛。

在超级杆位争夺里名列第六的Venturi车手埃德瓦尔多·莫塔拉占据了积分区的最后一个位子，把捷豹车手米奇·埃文斯挡在门外。冈瑟尔最终落到第12名完赛，而在与维尔恩较量中败下阵来的亚历山大·西姆斯紧随队友。两名保时捷车手分别排在第14、15名。

获得倒数第二场比赛胜利的布耶米的队友奥利弗·罗兰，本场从最后一位发车，但是成为第一位退赛的车手，提前结束了自己的赛季。而弗林斯在与冈瑟尔的事故发生后虽然能够继续前进，但是发现爆胎，索性提前一圈收工。

值得一提的是，就在比赛结束后不久，Venturi宣布了菲利普·马萨离开的消息。巴西人在这场收官战里名列第16位，使得他在参加FE的第二个赛季仅仅取得了三个积分，远远少于积38分的队友莫塔拉。

本场比赛前，总共有八名车手有机会拿到积分榜第二名。最终，凭借杆位和胜利带来的28分，范多恩以一分的微弱优势力压维尔恩，收获了本赛季的车手亚军。布耶米以2分之差位居第四，而队友罗兰由于最后一场退赛，落后一分排在第五。迪格拉西则超过了埃文斯，位居第六名。新西兰人虽与安德雷·洛特勒同积71分，但是依靠在墨西哥城收获一场胜利，而排在第七名。

本赛季总共11场比赛，有来自六支车队的九名车手获得过胜利。

Cla Driver Team Laps Time Gap
1 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 36 47'22.107  
2 Netherlands Nyck de Vries Germany Mercedes 36 47'23.447 1.340
3 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 36 47'24.948 2.841
4 Germany René Rast Germany Team Abt 36 47'25.687 3.580
5 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 36 47'30.817 8.710
6 Brazil Lucas di Grassi Germany Team Abt 36 47'33.700 11.593
7 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 36 47'35.002 12.895
8 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 36 47'36.826 14.719
9 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 36 47'37.411 15.304
10 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 36 47'38.261 16.154
11 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 36 47'38.455 16.348
12 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 36 47'39.905 17.798
13 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 36 47'44.336 22.229
14 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 36 47'46.000 23.893
15 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 36 47'46.995 24.888
16 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 36 47'47.684 25.577
17 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom Jaguar Racing 36 47'48.099 25.992
18 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 36 47'52.592 30.485
19 Brazil Sergio Sette Camara United States Dragon Racing 36 47'53.560 31.453
20 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 36 48'00.178 38.071
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 36 48'01.801 39.694
22 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 36 48'33.285 1'11.178
  Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 33 43'41.980 3 Laps
  United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 25 33'12.486 11 Laps
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