赛季收官战：范多恩领衔梅赛德斯包揽前二

DS钛麒车队在第四场柏林E-Prix之后就卫冕了“双冠王”，而安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔也提前锁定车手总冠军，但是车手亚军之争在最后一场比赛中异常激烈。

杆位出发的范多恩在绝大部分时间里都保持领先，除了在第一次激活攻击模式时短暂地落到竞争对手塞巴斯蒂安·布耶米身后。但是比利时人很快利用更多的能量，从日产e.dams车手身边超过，之后就始终领跑。

自从德弗瑞在发车阶段超过奥迪的雷内·拉斯特后，布耶米就处于两名梅赛德斯的包夹之中。在还剩两分钟左右时，能量多出1%的德弗瑞终于超过了瑞士车手，并在最后时间里掩护队友冲线。

收官战前加盟奥迪的拉斯特一直追赶前三名，但是没有得到真正的机会。不过他身后的对手也落后较远，德国人以第四名的不俗成绩，结束了他在FE的首秀。

本赛季结束后将离开远景维珍车队的山姆·伯德，为东家完成了精彩的表演。他在第14位发车的情况下，追到第五名完赛，包括对巴西人卢卡斯·迪格拉西做出漂亮的超越，并在之后又超越队友罗宾·弗林斯。

远景维珍车队的荷兰车手此后面对迪格拉西的进攻。巴西人强行走内线，把对手挤出。攻防之间，两辆赛车的前端发生了碰擦，而这位前总冠军获得者以第六名完赛。

弗林斯试图守住第七位，但是在眼看进入最后一圈时，突然无法进弯，还挡住了宝马-安德雷迪的马克西米利安·冈瑟尔的去路。这让争夺积分榜第二名的DS钛麒车手、两届冠军得主让-埃里克·维尔恩趁机超过。

排位赛仅仅名列第21的法国人，在比赛开始后就连续爬升多个名次，而第一次攻击模式使用阶段，他利用前方对手更早的激活，而进一步上升到积分区边缘，然后就紧随着冈瑟尔。弗林斯和冈瑟尔送上大礼，让维尔恩最终以第七名完赛。

阿莱克斯·林恩以第八名完赛，领先新科冠军、DS钛麒车队的安安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔。葡萄牙人从第19位发车后一路追赶，并且曾与队友并驾齐驱。而他最终以第九名完赛。

在超级杆位争夺里名列第六的Venturi车手埃德瓦尔多·莫塔拉占据了积分区的最后一个位子，把捷豹车手米奇·埃文斯挡在门外。冈瑟尔最终落到第12名完赛，而在与维尔恩较量中败下阵来的亚历山大·西姆斯紧随队友。两名保时捷车手分别排在第14、15名。

获得倒数第二场比赛胜利的布耶米的队友奥利弗·罗兰，本场从最后一位发车，但是成为第一位退赛的车手，提前结束了自己的赛季。而弗林斯在与冈瑟尔的事故发生后虽然能够继续前进，但是发现爆胎，索性提前一圈收工。

值得一提的是，就在比赛结束后不久，Venturi宣布了菲利普·马萨离开的消息。巴西人在这场收官战里名列第16位，使得他在参加FE的第二个赛季仅仅取得了三个积分，远远少于积38分的队友莫塔拉。

本场比赛前，总共有八名车手有机会拿到积分榜第二名。最终，凭借杆位和胜利带来的28分，范多恩以一分的微弱优势力压维尔恩，收获了本赛季的车手亚军。布耶米以2分之差位居第四，而队友罗兰由于最后一场退赛，落后一分排在第五。迪格拉西则超过了埃文斯，位居第六名。新西兰人虽与安德雷·洛特勒同积71分，但是依靠在墨西哥城收获一场胜利，而排在第七名。

本赛季总共11场比赛，有来自六支车队的九名车手获得过胜利。