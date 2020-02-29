维尔恩因高烧度过“最艰苦的周末”

这位前两个赛季的总冠军得主，因为身体不适而错过了昨天的第一节自由练习。从第十一位发车的他，最终本赛季第一次登上领奖台。

赛后，法国人透露自己在比赛前一天因为发烧而住院并隔离，而且接受了新冠肺炎的检测，但是最终得到排除。

“这绝对是我在FE里度过最艰苦的周末，不是因为赛道上的事，而是在赛道外，”法国人在新闻发布会上表示。

“昨天在马拉喀什的医院里隔离了一天。我可以让你们想象一下那是什么样子。虽然我感觉好一点，但是我只能待在只有五平方米的房间里。

“这非常、非常困难，而且过去三天，我都有40度的寒热。所以我的身体壮很不好。”

直到周六上午，维尔恩才被允许参加比赛。尽管他试图忘记生病，但还是受到一定影响。

他继续说道：“尽管如此，今天我能够坐进赛车，车队做了很好的准备。排位赛结果我高兴，只差了0.3秒，不是什么大问题。错过FP1对排位赛肯定没有帮助。”

“比赛中我认为我忘记了头疼，竭尽全力。我记得我一度就我的场上位置询问我的工程师，因为我看不出字。他告诉我‘你在第四位’。当时我并不知道已经追了那么多。”

比赛尾声阶段，维尔恩一度超越了宝马的马克西米利安·甘瑟尔，上升到第二名。但是在最后两圈的较量中，德国人凭借一次精彩的超车抢回了本场亚军。尽管如此，法国人对“第三名、很棒的战斗、回到领奖台上”感到满意。

获得比赛胜利的安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔为队友的神勇表现叫好。葡萄牙人为DS钛麒车队收获了2019/20赛季的第一场胜利，《义勇军进行曲》因此在马拉喀什奏响。对于正在经历新冠肺炎疫情的中国来说，这是近期从国际体育赛场传回的最好消息。

当达科斯塔被Motorsport中文网问到考虑到眼下的疫情，这次的胜利是否意义更丰富时，他回答说：“这实无关紧要。最终这是世界性的问题。我们都是普通人。我们只能集中精神，把注意力放在眼下世界最重要的事情上，试着改变现状，克服这场战役。相信不久会好转的。”

本场比赛，另一支中国车队NIO 333车队在两辆赛车的侧边贴上了对中国的英文寄语“BeStrongChina”（中国要坚强）。