电动方程式无限期推迟墨西哥和三亚赛站

今年6月，国际汽联世界汽车运动理事会审批通过了FE第七赛季的临时赛程，明确了所有比赛都将于2021年举行。

由于全球新冠疫情的持续爆发，一份新的赛程表将会被采纳。墨西哥和中国的比赛都将继续被推迟，直到另行通知。

根据新的赛程，在墨西哥的两站缺席的情况下，智利首都圣地亚哥将作为赛季揭幕站连续举办两场比赛。

“墨西哥城和三亚的比赛都将被推迟到明年的晚些时候进行。我们将专注于在尽可能多的国际主办城市进行比赛，尽可能严格遵守我们的计划和之前公布的赛程安排。在所有决策过程中，我们会将员工，包括车队、制造商、合作伙伴、车手、车迷以及我们比赛城市的市民和居民的健康安全放在首位。”

2020年的圣地亚哥大奖赛原被认为是该市举办的最后一届比赛。由于当地将举行选举，人们预计如果新政府上台，将没有足够的时间达成一项新的续约协议。但根据最新计划，它将于1月16至17日空场举办两场比赛。

沙特阿拉伯的蒂利亚耶作为赛季的第二个双赛将举办第三和第四回合的比赛。目前尚未有比赛取代原定于之后进行的三亚大奖赛。FE方面也希望沙特阿拉伯的比赛可以面向车迷开放。而之后的赛程安排将于2021年年初确认。

“电动方程式将继续与比赛当地政府合作，监控疫情发展，并与车队、制造商、合作伙伴、广播公司和车手保持持续沟通，” 一份FE的官方声明中写道。

“下阶段的比赛将于2021年年初确定。所有的赛程更新都必须经过国际汽联世界赛车运动理事会的批准。”

2020年在中国的比赛也成为了新冠肺炎疫情爆发后，首个被取消的大型赛车赛事。此外，罗马、巴黎、首尔的首站、雅加达、柏林、纽约和伦敦的双赛也均被取消了，使得FE在上赛季比原计划减少了7个国家的比赛。

最终2019-20赛季剩余的六场比赛均被安排在柏林的Tempelhof机场赛道举行，共历史9天，包括三场“两日背靠背“比赛中的两场被安排在周中举行。

翻译/小飞侠

Related video