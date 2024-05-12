柏林E-Prix：达科斯塔收获赛季首胜，卡西迪巩固积分榜优势
安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔在柏林E-Prix第二场比赛里为保时捷拿下主场胜利，尼克·卡西迪屈居第二并扩大了积分榜领先优势。
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
在柏林Tempelhof机场的第二场比赛，安德雷蒂的杰克·丹尼斯获得了杆位，但刚刚发车后不久，他就被从第一排起步的卡西迪超过。周六比赛中获胜的新西兰人领跑了前三圈后，率先激活两次攻击模式中的第一次——本场比赛两次攻击模式总共只有4分钟时间。前10圈里，保时捷、捷豹、安德雷蒂的六辆赛车异常胶着，使得守住赛道位置尤为重要。
第11圈，玛莎拉蒂的马克西米利安·冈特尔继前一场比赛之后再次撞墙，导致鼻翼卡在赛车底下，并且最终连续两场退赛。这次事故导致安全车带跑了三圈，而赛恢复两圈后，卡西迪连续超过同胞队友米奇·埃文斯和主场比赛的帕斯卡尔·威尔雷恩，又在一号弯前超过了达科斯塔。不过第21圈，葡萄牙人完成反超，并在余下大部分时间里处于领跑位置，只在第36圈被埃文斯短暂地抢到身前。新西兰人采取了与周六相同的策略，较晚地激活攻击模式。当他第二次走到外线以得到额外能量后，不得不与卡西迪争夺第三，使得俩人都损失了追赶前二名的时间。
由于共出现了两次安全车，比赛被补充了三圈。在第25圈时，因诺曼·纳托与萨查费内斯特拉兹在3号弯的碰撞，安全车第二次出动，而法国人因为导致后者退赛而被罚10秒。
当比赛还剩四圈时，卡西迪终于从6-7号弯外线闪过队友，并在一圈后如法炮制地超过处于第二位的奥利弗·罗兰德。但是此时，达科斯塔已经在前方拥有一秒左右的领先，并且在最后两圈管理能量的同时保持着与后方的距离，最后领先捷豹车手0.691秒率先完赛。
在米萨罗的胜利以赛车技术违规被取消后，这位前FE总冠军取得了本赛季他真正意义上的第一场胜利。卡西迪凭借连续第四场比赛登上领奖台，将车手积分榜上的优势扩大到16分。罗兰德名列第三后，与积分榜排名第二的威尔雷恩只有6分的差距。
埃文斯在最后阶段丢失了节奏，在6号弯跑偏后，立即被威尔雷恩和丹尼斯超过。后两者一度在比赛中发生碰擦，但都能继续比赛并取得了第四五名，而埃文斯只能接受第六的结果。玛莎拉蒂的杰安·达鲁瓦拉名列第七。临时代表迈凯伦比赛的泰勒·巴纳德以第八名完赛，连续两场获得了积分。在他身后是另一名替补上阵的乔艾尔·埃里克森，而前一天登上领奖台的让-埃里克·维尔恩取得最后一分。
本场比赛结束后，在还剩六场比赛的情况下，捷豹在车队积分榜上继续高居第一，并且甩开第二名的保时捷54分。
本月底，FE将时隔五年回到中国，而且第一次在上海国际赛车场比赛，在5月25至26日举行“二连赛”。前身为333车队的ERT将主场作战。
文/段伊伊
编辑/Vandy Dong
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