柏林E-Prix第四场：达科斯塔在练习中最快，领先冈瑟尔0.039秒

只要达科斯塔今天晚些时候在Tempelhof机场赛道赢得第四场柏林E-Prix的胜利，他就能提前获得2019-20赛季总冠军。事实上，在领先马克西米利安·冈瑟尔68分的情况下，葡萄牙人只要在今天比赛后保持60分以上的优势，同样能够锁定桂冠。

在本场比赛前仅有的45分钟的练习阶段里，这位DS钛麒车手做出最快时间。他在本阶段后期使用全动力模式后，做出比最接近的争冠对手冈瑟尔快0.039秒的单圈，坐上时间榜头名位置。

在这场较为平淡的练习里，当车手们在前半段以标准的200kW动力设定进行练习时，Venturi车手埃德瓦尔多·莫塔拉领跑时间榜。而当他们切换到235kW模式以及之后调到250kW全动力模式后，远景维珍车队的山姆·伯德和罗宾·弗林斯上升到前二，尽管弗林斯在10号弯锁死了轮胎，而伯德报怨1号弯里转向不足。

奥迪厂队车手雷内·拉斯特攀升到第三后，为使用e-tron FE06动力总成的阵营预定了前三名。

本阶段还剩8分钟结束时，Dragon车手尼克·穆勒第一个切换到全动力模式，并且做出足以上升到第一的1分06.666秒。Penske EV-4赛车显示出不俗的单圈速度，尽管穆勒和塞尔吉奥·塞特·卡马拉目前未能在比赛中完全发挥出来。

卫冕F2年度冠军尼克·德弗瑞在前两个计时段里设下最快时间，削减了穆勒0.109秒，但是很快又被他的梅赛德斯队友斯托弗·范多恩取代。虽然比利时人的争冠希望在周六比赛中爆胎退赛后破灭，但是他重整旗鼓后跑出相当好的1分06.474秒。

此后，在德国首都主场作战的宝马-安德雷迪车手冈瑟尔又以0.116秒短暂地提高到第一位。

达科斯塔两次遇到严重的锁死，先是在颠簸的6号弯，之后在进入9号弯回头弯时。但是他成功克服之后，在整个阶段结束前做出无人企及的1分06.319秒。

日产e.dams车手奥利弗·罗兰成功挤到第三，领先范多恩，而塞巴斯蒂安·布耶米稳居德弗瑞之前。

前一天比赛中显示出不错速度的捷豹车手米奇·埃文斯，以第七名完成本阶段，领先卫冕冠军、在第三场柏林比赛中摘下杆位的让-埃里克·维尔恩。伯德名列第九，守在卢卡斯·迪格拉西之前，而穆勒最终滑落到第11位。

柏林E-Prix第四场练习结果：