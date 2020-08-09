柏林E-Prix第四场：达科斯塔在练习中最快，领先冈瑟尔0.039秒

有望在今天加冕电动方程式总冠军的DS钛麒车手安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔，在传统的柏林赛道上进行的练习阶段跑出最快单圈时间。
只要达科斯塔今天晚些时候在Tempelhof机场赛道赢得第四场柏林E-Prix的胜利，他就能提前获得2019-20赛季总冠军。事实上，在领先马克西米利安·冈瑟尔68分的情况下，葡萄牙人只要在今天比赛后保持60分以上的优势，同样能够锁定桂冠。
在本场比赛前仅有的45分钟的练习阶段里，这位DS钛麒车手做出最快时间。他在本阶段后期使用全动力模式后，做出比最接近的争冠对手冈瑟尔快0.039秒的单圈，坐上时间榜头名位置。
在这场较为平淡的练习里，当车手们在前半段以标准的200kW动力设定进行练习时，Venturi车手埃德瓦尔多·莫塔拉领跑时间榜。而当他们切换到235kW模式以及之后调到250kW全动力模式后，远景维珍车队的山姆·伯德和罗宾·弗林斯上升到前二，尽管弗林斯在10号弯锁死了轮胎，而伯德报怨1号弯里转向不足。
奥迪厂队车手雷内·拉斯特攀升到第三后，为使用e-tron FE06动力总成的阵营预定了前三名。
本阶段还剩8分钟结束时，Dragon车手尼克·穆勒第一个切换到全动力模式，并且做出足以上升到第一的1分06.666秒。Penske EV-4赛车显示出不俗的单圈速度，尽管穆勒和塞尔吉奥·塞特·卡马拉目前未能在比赛中完全发挥出来。
卫冕F2年度冠军尼克·德弗瑞在前两个计时段里设下最快时间，削减了穆勒0.109秒，但是很快又被他的梅赛德斯队友斯托弗·范多恩取代。虽然比利时人的争冠希望在周六比赛中爆胎退赛后破灭，但是他重整旗鼓后跑出相当好的1分06.474秒。
此后，在德国首都主场作战的宝马-安德雷迪车手冈瑟尔又以0.116秒短暂地提高到第一位。
达科斯塔两次遇到严重的锁死，先是在颠簸的6号弯，之后在进入9号弯回头弯时。但是他成功克服之后，在整个阶段结束前做出无人企及的1分06.319秒。
日产e.dams车手奥利弗·罗兰成功挤到第三，领先范多恩，而塞巴斯蒂安·布耶米稳居德弗瑞之前。
前一天比赛中显示出不错速度的捷豹车手米奇·埃文斯，以第七名完成本阶段，领先卫冕冠军、在第三场柏林比赛中摘下杆位的让-埃里克·维尔恩。伯德名列第九，守在卢卡斯·迪格拉西之前，而穆勒最终滑落到第11位。
柏林E-Prix第四场练习结果：
|Cla
|Driver
|Team
|Time
|Gap
|1
| Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|1'06.319
|2
| Maximilian Gunther
|安德雷蒂车队
|1'06.358
|0.039
|3
| Oliver Rowland
|雷诺e-DAMS车队
|1'06.450
|0.131
|4
| 斯托弗 范多恩
|梅赛德斯车队
|1'06.474
|0.155
|5
| Sébastien Buemi
|雷诺e-DAMS车队
|1'06.537
|0.218
|6
| Nyck de Vries
|梅赛德斯车队
|1'06.557
|0.238
|7
| Mitch Evans
|捷豹车队
|1'06.576
|0.257
|8
| Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|1'06.624
|0.305
|9
| Sam Bird
|维珍车队
|1'06.638
|0.319
|10
| Lucas di Grassi
|奥迪Abt车队
|1'06.656
|0.337
|11
| Nico Müller
|龙之队
|1'06.666
|0.347
|12
| Alex Lynn
|马兴德拉车队
|1'06.758
|0.439
|13
| James Calado
|捷豹车队
|1'06.760
|0.441
|14
| Edoardo Mortara
|文图里车队
|1'06.767
|0.448
|15
| Sergio Sette Camara
|龙之队
|1'06.850
|0.531
|16
| Robin Frijns
|维珍车队
|1'06.932
|0.613
|17
| 菲利普 马萨
|文图里车队
|1'06.934
|0.615
|18
| Andre Lotterer
|保时捷车队
|1'06.947
|0.628
|19
| René Rast
|奥迪Abt车队
|1'06.948
|0.629
|20
| Jérôme d'Ambrosio
|马兴德拉车队
|1'07.218
|0.899
|21
| Neel Jani
|保时捷车队
|1'07.278
|0.959
|22
| Alexander Sims
|安德雷蒂车队
|1'07.460
|1.141
|23
| Daniel Abt
|NIO Formula E Team
|1'07.467
|1.148
|24
| Oliver Turvey
|NIO Formula E Team
|1'07.534
|1.215
About this article
|Series
|电动方程式
|车手
|Antonio Felix da Costa
|车队
|Techeetah
|Author
|Matt Kew