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柏林E-Prix第四场：达科斯塔在练习中最快，领先冈瑟尔0.039秒

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柏林E-Prix第四场：达科斯塔在练习中最快，领先冈瑟尔0.039秒
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Translated by: Frankie Mao
2020年8月9日 上午9:22

有望在今天加冕电动方程式总冠军的DS钛麒车手安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔，在传统的柏林赛道上进行的练习阶段跑出最快单圈时间。

只要达科斯塔今天晚些时候在Tempelhof机场赛道赢得第四场柏林E-Prix的胜利，他就能提前获得2019-20赛季总冠军。事实上，在领先马克西米利安·冈瑟尔68分的情况下，葡萄牙人只要在今天比赛后保持60分以上的优势，同样能够锁定桂冠。

在本场比赛前仅有的45分钟的练习阶段里，这位DS钛麒车手做出最快时间。他在本阶段后期使用全动力模式后，做出比最接近的争冠对手冈瑟尔快0.039秒的单圈，坐上时间榜头名位置。

在这场较为平淡的练习里，当车手们在前半段以标准的200kW动力设定进行练习时，Venturi车手埃德瓦尔多·莫塔拉领跑时间榜。而当他们切换到235kW模式以及之后调到250kW全动力模式后，远景维珍车队的山姆·伯德和罗宾·弗林斯上升到前二，尽管弗林斯在10号弯锁死了轮胎，而伯德报怨1号弯里转向不足。

奥迪厂队车手雷内·拉斯特攀升到第三后，为使用e-tron FE06动力总成的阵营预定了前三名。

本阶段还剩8分钟结束时，Dragon车手尼克·穆勒第一个切换到全动力模式，并且做出足以上升到第一的1分06.666秒。Penske EV-4赛车显示出不俗的单圈速度，尽管穆勒和塞尔吉奥·塞特·卡马拉目前未能在比赛中完全发挥出来。

卫冕F2年度冠军尼克·德弗瑞在前两个计时段里设下最快时间，削减了穆勒0.109秒，但是很快又被他的梅赛德斯队友斯托弗·范多恩取代。虽然比利时人的争冠希望在周六比赛中爆胎退赛后破灭，但是他重整旗鼓后跑出相当好的1分06.474秒。

此后，在德国首都主场作战的宝马-安德雷迪车手冈瑟尔又以0.116秒短暂地提高到第一位。

达科斯塔两次遇到严重的锁死，先是在颠簸的6号弯，之后在进入9号弯回头弯时。但是他成功克服之后，在整个阶段结束前做出无人企及的1分06.319秒。

日产e.dams车手奥利弗·罗兰成功挤到第三，领先范多恩，而塞巴斯蒂安·布耶米稳居德弗瑞之前。

前一天比赛中显示出不错速度的捷豹车手米奇·埃文斯，以第七名完成本阶段，领先卫冕冠军、在第三场柏林比赛中摘下杆位的让-埃里克·维尔恩。伯德名列第九，守在卢卡斯·迪格拉西之前，而穆勒最终滑落到第11位。

柏林E-Prix第四场练习结果：

Cla Driver Team Time Gap
1 Portugal Antonio Felix da Costa
China Techeetah 1'06.319
2 Germany Maximilian Gunther
United States 安德雷蒂车队 1'06.358 0.039
3 United Kingdom Oliver Rowland
France 雷诺e-DAMS车队 1'06.450 0.131
4 Belgium 斯托弗 范多恩
Germany 梅赛德斯车队 1'06.474 0.155
5 Switzerland Sébastien Buemi
France 雷诺e-DAMS车队 1'06.537 0.218
6 Netherlands Nyck de Vries
Germany 梅赛德斯车队 1'06.557 0.238
7 New Zealand Mitch Evans
United Kingdom 捷豹车队 1'06.576 0.257
8 France Jean-Eric Vergne
China Techeetah 1'06.624 0.305
9 United Kingdom Sam Bird
United Kingdom 维珍车队 1'06.638 0.319
10 Brazil Lucas di Grassi
Germany 奥迪Abt车队 1'06.656 0.337
11 Switzerland Nico Müller
United States 龙之队 1'06.666 0.347
12 United Kingdom Alex Lynn
India 马兴德拉车队 1'06.758 0.439
13 United Kingdom James Calado
United Kingdom 捷豹车队 1'06.760 0.441
14 Switzerland Edoardo Mortara
Monaco 文图里车队 1'06.767 0.448
15 Brazil Sergio Sette Camara
United States 龙之队 1'06.850 0.531
16 Netherlands Robin Frijns
United Kingdom 维珍车队 1'06.932 0.613
17 Brazil 菲利普 马萨
Monaco 文图里车队 1'06.934 0.615
18 Germany Andre Lotterer
Germany 保时捷车队 1'06.947 0.628
19 Germany René Rast
Germany 奥迪Abt车队 1'06.948 0.629
20 Belgium Jérôme d'Ambrosio
India 马兴德拉车队 1'07.218 0.899
21 Switzerland Neel Jani
Germany 保时捷车队 1'07.278 0.959
22 United Kingdom Alexander Sims
United States 安德雷蒂车队 1'07.460 1.141
23 Germany Daniel Abt
United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.467 1.148
24 United Kingdom Oliver Turvey
United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.534 1.215

 

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Series 电动方程式
车手 Antonio Felix da Costa
车队 Techeetah
Author Matt Kew

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