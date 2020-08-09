柏林E-Prix第四场：维尔恩收获赛季首胜，达科斯塔加冕总冠军

第四场在柏林Tempelholf机场赛道举行的比赛，就算不能赢得胜利，只要对原先积分最接近的宝马-安德雷迪车手马克西米利安·冈瑟尔保持60分以上优势，就能让达科斯塔成为2019/20赛季总冠军。

排位赛的超级杆位争夺中，卫冕冠军让-埃里克·维尔恩摘下本赛季个人第一个杆位，而达科斯塔屈居第二，但是为DS钛麒车队包揽第一排的发车位。

发车阶段，维尔恩和达科斯塔做出干净的起步，同时没有给身后两位日产e.dams车手留下机会。但是冈瑟尔与蔚来333车队的奥利弗·特维发生碰撞后停在赛道中央，导致了安全车出动。

从第21位发车的冈瑟尔试图往前赶，但是在3号弯中，特维受前车影响后突然减速让他措手不及，一头撞进对手尾部。特维得以继续比赛，但是德国人当即退赛。

安全车时段过后，维尔恩与达科斯塔继续领先，但是奥利弗·罗兰和前总冠军获得者塞巴斯蒂安·布耶米紧追不舍。

虽然罗兰一度因为激活能带来额外35kW能量的攻击模式而落到Mahindra新车手阿莱克斯·林恩身后，但是他以最快的速度抢回位置。

面对日产e.dams对手的施压，DS钛麒车手做出回应，双双激活攻击模式。不过，当维尔恩刚好守住领跑位置时，达克斯塔却落到了罗兰和林恩身后。但是，葡萄牙人凭借晚激活的攻击模式带来的额外能量，很快超过对手并重新感到队友身后。

距离比赛结束还有20分钟时， DS钛麒车队在第13圈向达科斯塔发出指示，他可以“交换并超过”维尔恩。在法国人的配合下，达科斯塔上升到第一，并在此后长时间保持着0.4秒左右的领先优势。在俩人可以使用的能量比日产e.dams对手少1%的情况下，这次调换位置让达科斯塔得到喘息的机会。

还剩7分钟时，眼见来自身后两辆日产e.dams赛车的压力有所减小，DS钛麒车队再次发出指令，让达科斯塔把第一名还给维尔恩。此后，两辆金色赛车保持这个顺序，稳稳地前后脚冲过终点线。

以第二名完赛足够达科斯塔如愿第一次赢得FE总冠军，而收获本赛季首胜的维尔恩，在积分榜上攀升到第二。包揽前二名的结果，也让DS钛麒车队成功实现卫冕大业。

布耶米依靠能量优势赶到队友罗兰身前，但是错过6号弯弯心令日产e.dams追赶前二名的脚步被延缓。瑞士人最终落后维尔恩1.3秒获得第三名。

最后时刻，梅赛德斯车手尼克·德弗瑞向罗兰发起凶猛的进攻，并且成功超过对手。第四名也成为该德国制造商在柏林“六连赛”开始以来的最佳战绩。

其他车手落后得较远。奥迪车手卢卡斯·迪格拉西孤独地跑在第六，他身后的捷豹车手米奇·埃文斯落后5秒之多。保时捷的安德雷·洛特勒则领先林恩，位居第八名。

巴西老将菲利普·马萨在顶住远景维珍车队的山姆·伯德的压力后，代表Venturi挤入积分区。后者的队友罗宾·弗林斯因为车队启动赛车失败，只能作壁上观。而冈瑟尔成为全场唯一退赛的车手。