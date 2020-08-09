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柏林E-Prix第四场：维尔恩收获赛季首胜，达科斯塔加冕总冠军

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柏林E-Prix第四场：维尔恩收获赛季首胜，达科斯塔加冕总冠军
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2020年8月9日 下午7:36

DS钛麒车队以完美的比赛战术帮助安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔首次夺得国际汽联电动方程式车手总冠军，同时成功卫冕车队总冠军。

第四场在柏林Tempelholf机场赛道举行的比赛，就算不能赢得胜利，只要对原先积分最接近的宝马-安德雷迪车手马克西米利安·冈瑟尔保持60分以上优势，就能让达科斯塔成为2019/20赛季总冠军。

排位赛的超级杆位争夺中，卫冕冠军让-埃里克·维尔恩摘下本赛季个人第一个杆位，而达科斯塔屈居第二，但是为DS钛麒车队包揽第一排的发车位。

发车阶段，维尔恩和达科斯塔做出干净的起步，同时没有给身后两位日产e.dams车手留下机会。但是冈瑟尔与蔚来333车队的奥利弗·特维发生碰撞后停在赛道中央，导致了安全车出动。

从第21位发车的冈瑟尔试图往前赶，但是在3号弯中，特维受前车影响后突然减速让他措手不及，一头撞进对手尾部。特维得以继续比赛，但是德国人当即退赛。

安全车时段过后，维尔恩与达科斯塔继续领先，但是奥利弗·罗兰和前总冠军获得者塞巴斯蒂安·布耶米紧追不舍。

虽然罗兰一度因为激活能带来额外35kW能量的攻击模式而落到Mahindra新车手阿莱克斯·林恩身后，但是他以最快的速度抢回位置。

面对日产e.dams对手的施压，DS钛麒车手做出回应，双双激活攻击模式。不过，当维尔恩刚好守住领跑位置时，达克斯塔却落到了罗兰和林恩身后。但是，葡萄牙人凭借晚激活的攻击模式带来的额外能量，很快超过对手并重新感到队友身后。

距离比赛结束还有20分钟时， DS钛麒车队在第13圈向达科斯塔发出指示，他可以“交换并超过”维尔恩。在法国人的配合下，达科斯塔上升到第一，并在此后长时间保持着0.4秒左右的领先优势。在俩人可以使用的能量比日产e.dams对手少1%的情况下，这次调换位置让达科斯塔得到喘息的机会。

还剩7分钟时，眼见来自身后两辆日产e.dams赛车的压力有所减小，DS钛麒车队再次发出指令，让达科斯塔把第一名还给维尔恩。此后，两辆金色赛车保持这个顺序，稳稳地前后脚冲过终点线。

以第二名完赛足够达科斯塔如愿第一次赢得FE总冠军，而收获本赛季首胜的维尔恩，在积分榜上攀升到第二。包揽前二名的结果，也让DS钛麒车队成功实现卫冕大业。

布耶米依靠能量优势赶到队友罗兰身前，但是错过6号弯弯心令日产e.dams追赶前二名的脚步被延缓。瑞士人最终落后维尔恩1.3秒获得第三名。

最后时刻，梅赛德斯车手尼克·德弗瑞向罗兰发起凶猛的进攻，并且成功超过对手。第四名也成为该德国制造商在柏林“六连赛”开始以来的最佳战绩。

其他车手落后得较远。奥迪车手卢卡斯·迪格拉西孤独地跑在第六，他身后的捷豹车手米奇·埃文斯落后5秒之多。保时捷的安德雷·洛特勒则领先林恩，位居第八名。

巴西老将菲利普·马萨在顶住远景维珍车队的山姆·伯德的压力后，代表Venturi挤入积分区。后者的队友罗宾·弗林斯因为车队启动赛车失败，只能作壁上观。而冈瑟尔成为全场唯一退赛的车手。

Cla Driver Team Laps Time Gap Interval Points
1 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 37 46'24.803     25
2 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 37 46'25.300 0.497 0.497 18
3 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 37 46'26.195 1.392 0.895 15
4 Netherlands Nyck de Vries Germany Mercedes 37 46'28.594 3.791 2.399 12
5 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 37 46'29.821 5.018 1.227 10
6 Brazil Lucas di Grassi Germany Team Abt 37 46'34.608 9.805 4.787 8
7 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 37 46'39.617 14.814 5.009 6
8 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 37 46'40.558 15.755 0.941 4
9 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 37 46'45.804 21.001 5.246 2
10 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 37 46'47.612 22.809 1.808 1
11 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 37 46'47.714 22.911 0.102  
12 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 37 46'48.191 23.388 0.477  
13 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 37 46'48.378 23.575 0.187  
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 37 46'48.692 23.889 0.314  
15 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 37 46'48.717 23.914 0.025  
16 Germany René Rast Germany Team Abt 37 46'49.184 24.381 0.467  
17 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 37 46'51.403 26.600 2.219  
18 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 37 46'53.924 29.121 2.521  
19 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 37 46'54.330 29.527 0.406  
20 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 37 46'59.234 34.431 4.904  
21 Brazil Sergio Sette Camara United States Dragon Racing 37 47'01.118 36.315 1.884  
22 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 37 47'26.276 1'01.473 25.158  
23 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 0 0.000      
24 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 0 0.000      
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