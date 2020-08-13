柏林E-Prix第六场：范多恩在赛季收官战为梅赛德斯摘下首个杆位

在常规阶段里第三快的梅赛德斯车手在超级杆位阶段里倒数第三个出场。他做出1分1分15.468秒，超过先前出场的队友尼克·德弗瑞0.27秒。

昨天第一次登上FE领奖台的奥迪车手雷内·拉斯特紧接着出场，但是相差0.252秒未能挑战成功。压力转嫁到常规时间里最快的日产e.dams车手布耶米身上。瑞士人虽然在第三计时段做出全场最快，比梅赛德斯车手快了0.022秒，但是整圈下来还是落后了0.059秒，屈居第二。

范多恩摘下了个人在FE的第二杆位，同时也是梅赛德斯以制造商身份参赛以来的第一个杆位。德弗瑞则以0.018秒之差，将与拉斯特在第二排发车。

前一场获得第二名的远景维珍车手罗宾·弗林斯与Venturi车手埃德瓦尔多·莫塔拉将从第三排开始比赛。

周三排位赛里为杆位而战的Mahindra车手阿莱克斯·林恩和保时捷车队的尼尔·贾尼双shaun过与超级杆位阶段擦肩而过。而互相之间相差0.01秒的俩个人分享了第四排的发车位。

而Dragon新人塞尔吉奥·斯特·卡马拉则在巴西三人组中领跑，排在两位前辈卢卡斯·迪格拉西和菲利普·马萨之前。

继倒数第二场排位赛在第一组上演了四位冠军车手没能赶上计时圈的闹剧之后，本赛季最后一场排位赛的第一组表现仍然让人大跌眼镜。

两名DS钛麒车手、前一天获得胜利的奥利弗·罗兰、保时捷的安德雷·洛特勒和捷豹车手米奇·埃文斯以及宝马-安德雷迪的马克西米利安·冈瑟尔同组出场。虽然六个人都做出了计时，但是明显没有竞争力。等到第二组的六位车手出场完成计时圈后，全都排在前一组人之前。

刚刚卫冕双冠成功的DS钛麒车队，连续两场排位赛没有车手进入前六。新科冠军安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔名列第19位，只比让-埃里克·维尔恩高了两个排名。而驾驶另一辆日产e.dams赛车的罗兰排名垫底。

事实上，在第二到第四组车手中，只有最后一组里的尼克·穆勒做出的时间挤在第一组的车手里，将与维尔恩一起从倒数第二排发车。

蔚来333车队的奥利弗·特维和丹尼尔·埃布分列第13、17位。前者与布罗姆奎斯特单圈时间完全相同，但因为较晚做出而殿后。山姆·伯德、亚历山大·西姆斯和杰罗姆·丹布罗西奥则排在两辆蔚来333赛车中间。

积分榜上排名第二到第十的车手都有望获得本赛季第二名。范多恩在拿到杆位所对应的3分后，相差罗兰21分，但是后者将从最后一位发车。与此同时，布耶米还领先比利时人6分，使得第二名的争夺更加扑朔迷离。