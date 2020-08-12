柏林E-Prix第五场：罗兰统治全场获胜，拉斯特登台

最后两场柏林E-Prix在延展后的Tempelhof机场赛道进行。从杆位出发的日产e.dams车手罗兰始终处于领先，而远景维珍车队的弗林斯在防守住保时捷的尼尔·贾尼在前几圈的攻击后，一直试图向领跑的英国车手发起挑战。

第一次在如此靠前位置发车的贾尼，在三人中最先激活攻击模式。但是，弗林斯和罗兰分别在后两圈里激活自己的额外能量，没有给对手任何机会。反倒是瑞士人之后被队友安德雷·洛特勒、Mahindra的阿莱克斯·林恩以及拉斯特超过。

在甩开贾尼之后，罗兰与弗林斯展开了拉锯战。但是本赛季加盟日产e.dams的英国人表现稳健，最终以1.9秒的优势冲过终点线，拿下个人FE生涯里第一场胜利。

最后时刻，两名代表不同德国制造商的德国车手，为第三名展开了激烈较量。拉斯特在最后一圈对更有经验的洛特勒发动了凶猛的超车，几乎把保时捷车手逼上护墙。最终，凭借这记夺人眼球的超车，拉斯特在他代表奥迪参加的第五场比赛中，第一次登上FE领奖台。

第五位发车的林恩，在早期与洛特勒的攻防中败下阵来。但是超过贾尼之后，让他至少以与发车位相同的排名完赛。

从第14位发车的捷豹车手米奇·埃文斯凭借更好的能量使用以及出色的超车，在冲线时足足提高了七个名次，而且在完赛时领先身后获得第八的Venturi车手埃德瓦尔多·莫塔拉3秒。

另一位排位赛成绩不佳的梅赛德斯车手斯托弗·范多恩，同样在比赛中状态出色，一第九名完成比赛。而在排位赛第一组中未能做出时间的塞巴斯蒂安·布耶米，在发车后一路追赶，终于在积分区完成比赛。

回归代表捷豹首次出战的汤姆·布罗姆奎斯特，在从第六位发车的情况下一落千丈，最后只名列第12位，落在亚历山大·西姆斯身后，但在Venturi老将菲利普·马萨之前。

相比范多恩的神勇发挥，他的队友尼克·德弗瑞则表现不佳，还落在马萨身后。第九位发车的新人塞尔吉奥·塞特·卡马拉则是排名稍好的Dragon车手，但是以第15名完赛的他也只比队友尼克·穆勒高了两个位置。

本场比赛前在积分榜排名第二的DS钛麒车手让-埃里克·维尔恩，在开场不久后就收到处罚通知。因为车队在发车区帮助他对“电池过度冷却”，让法国人被罚通过维修区。最终，他仅仅在成绩榜上排在第18位。

蔚来333车队的奥利弗·特维和远景维珍车手山姆·伯德分列第19、20位。前冠军得主卢卡斯·迪格拉西，在比赛中与刚刚赢得2019-20赛季车手总冠军的安东尼奥·菲利克斯·达克斯塔发生了碰撞。巴西人在与DS钛麒车手并排后，试图把后者逼上护墙，结果自己打转，滑落至倒数第二的名次。

在第三场柏林比赛中获胜的宝马-安德雷迪车手马克西米利安·冈瑟尔，在本场比赛早期因为与迪格拉西的碰擦而右后轮爆胎，不得不回到维修区。然而，他在比赛还剩没几圈时突然重返赛道，尽管当时他已经落后了32圈，只是很快他又在维修区出口慢了下来。

上周日第一次摘下FE车手总冠军的安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔，在队尾发车的情况下，一度追到积分区边缘。但是他在尾声阶段退赛，让DS钛麒车队刚刚实现卫冕后就收获了一场零分的比赛。而蔚来333车队的丹尼尔·埃布是另一位退赛的车手。

由于维尔恩一分不得，获得杆位和胜利的罗兰在积分上超过了法国人，在还剩一场比赛之前以3分的优势攀升到第二名。