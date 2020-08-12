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柏林E-Prix第五场：罗兰统治全场获胜，拉斯特登台

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柏林E-Prix第五场：罗兰统治全场获胜，拉斯特登台
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2020年8月12日 下午8:00

奥利弗·罗兰在赛季倒数第二场比赛中抵御住罗宾·弗林斯全场追击后，首次获得FE胜利，而新人雷内·拉斯特在最后一圈超越安德雷·洛特勒后登上领奖台。

最后两场柏林E-Prix在延展后的Tempelhof机场赛道进行。从杆位出发的日产e.dams车手罗兰始终处于领先，而远景维珍车队的弗林斯在防守住保时捷的尼尔·贾尼在前几圈的攻击后，一直试图向领跑的英国车手发起挑战。

第一次在如此靠前位置发车的贾尼，在三人中最先激活攻击模式。但是，弗林斯和罗兰分别在后两圈里激活自己的额外能量，没有给对手任何机会。反倒是瑞士人之后被队友安德雷·洛特勒、Mahindra的阿莱克斯·林恩以及拉斯特超过。

在甩开贾尼之后，罗兰与弗林斯展开了拉锯战。但是本赛季加盟日产e.dams的英国人表现稳健，最终以1.9秒的优势冲过终点线，拿下个人FE生涯里第一场胜利。

最后时刻，两名代表不同德国制造商的德国车手，为第三名展开了激烈较量。拉斯特在最后一圈对更有经验的洛特勒发动了凶猛的超车，几乎把保时捷车手逼上护墙。最终，凭借这记夺人眼球的超车，拉斯特在他代表奥迪参加的第五场比赛中，第一次登上FE领奖台。

第五位发车的林恩，在早期与洛特勒的攻防中败下阵来。但是超过贾尼之后，让他至少以与发车位相同的排名完赛。

从第14位发车的捷豹车手米奇·埃文斯凭借更好的能量使用以及出色的超车，在冲线时足足提高了七个名次，而且在完赛时领先身后获得第八的Venturi车手埃德瓦尔多·莫塔拉3秒。

另一位排位赛成绩不佳的梅赛德斯车手斯托弗·范多恩，同样在比赛中状态出色，一第九名完成比赛。而在排位赛第一组中未能做出时间的塞巴斯蒂安·布耶米，在发车后一路追赶，终于在积分区完成比赛。

回归代表捷豹首次出战的汤姆·布罗姆奎斯特，在从第六位发车的情况下一落千丈，最后只名列第12位，落在亚历山大·西姆斯身后，但在Venturi老将菲利普·马萨之前。

相比范多恩的神勇发挥，他的队友尼克·德弗瑞则表现不佳，还落在马萨身后。第九位发车的新人塞尔吉奥·塞特·卡马拉则是排名稍好的Dragon车手，但是以第15名完赛的他也只比队友尼克·穆勒高了两个位置。

本场比赛前在积分榜排名第二的DS钛麒车手让-埃里克·维尔恩，在开场不久后就收到处罚通知。因为车队在发车区帮助他对“电池过度冷却”，让法国人被罚通过维修区。最终，他仅仅在成绩榜上排在第18位。

蔚来333车队的奥利弗·特维和远景维珍车手山姆·伯德分列第19、20位。前冠军得主卢卡斯·迪格拉西，在比赛中与刚刚赢得2019-20赛季车手总冠军的安东尼奥·菲利克斯·达克斯塔发生了碰撞。巴西人在与DS钛麒车手并排后，试图把后者逼上护墙，结果自己打转，滑落至倒数第二的名次。

在第三场柏林比赛中获胜的宝马-安德雷迪车手马克西米利安·冈瑟尔，在本场比赛早期因为与迪格拉西的碰擦而右后轮爆胎，不得不回到维修区。然而，他在比赛还剩没几圈时突然重返赛道，尽管当时他已经落后了32圈，只是很快他又在维修区出口慢了下来。

上周日第一次摘下FE车手总冠军的安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔，在队尾发车的情况下，一度追到积分区边缘。但是他在尾声阶段退赛，让DS钛麒车队刚刚实现卫冕后就收获了一场零分的比赛。而蔚来333车队的丹尼尔·埃布是另一位退赛的车手。

由于维尔恩一分不得，获得杆位和胜利的罗兰在积分上超过了法国人，在还剩一场比赛之前以3分的优势攀升到第二名。

Cla Driver Team Laps Time Gap Interval
1 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 36 47'28.880    
2 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 36 47'30.783 1.903 1.903
3 Germany René Rast Germany Team Abt 36 47'36.370 7.490 5.587
4 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 36 47'36.743 7.863 0.373
5 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 36 47'40.321 11.441 3.578
6 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 36 47'41.802 12.922 1.481
7 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 36 47'42.986 14.106 1.184
8 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 36 47'46.014 17.134 3.028
9 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 36 47'47.829 18.949 1.815
10 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 36 47'48.611 19.731 0.782
11 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 36 47'52.211 23.331 3.600
12 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom Jaguar Racing 36 47'53.687 24.807 1.476
13 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 36 47'56.655 27.775 2.968
14 Netherlands Nyck de Vries Germany Mercedes 36 47'57.603 28.723 0.948
15 Brazil Sergio Sette Camara United States Dragon Racing 36 48'00.012 31.132 2.409
16 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 36 48'00.404 31.524 0.392
17 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 36 48'03.020 34.140 2.616
18 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 36 48'03.866 34.986 0.846
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 36 48'13.257 44.377 9.391
20 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 36 48'15.471 46.591 2.214
21 Brazil Lucas di Grassi Germany Team Abt 36 48'43.999 1'15.119 28.528
22 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 4 48'04.771 32 Laps 32 Laps
  Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 35 46'30.053 1 Lap  
  Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 33 44'09.647 3 Laps 2 Laps
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