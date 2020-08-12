柏林E-Prix第五场排位赛：罗兰首摘杆位，四位总冠军在Q1莫名出局

周日的比赛后，安东尼奥·达科斯塔和他效力的DS钛麒车队已经提前锁定了总冠军头衔。

本场排位赛从一开始就让人瞠目结舌。第一组的6辆赛车中，包括新科冠军达科斯塔、三位前冠军让-埃里克·维尔恩、塞巴斯蒂安·布耶米和卢卡斯·迪格拉西。四辆赛车交织在一起，巴西人又是顶到维尔恩，又是撞击到达科斯塔的右前轮。

结果，这场奇怪的“缠斗”干扰了四人的出场圈，竟然都没能赶在红灯亮起前过线。事后，达科斯塔解释说因为赛道很脏，没有人想跑在第一个。但是在他前身的两辆赛车速度过慢，而等到他想加速时，又被迪格拉西重重撞到。而他表示“无话可说”。

无论如何，这个意想不到的局面，让本场杆位争夺带来各种开放性。但是，机会没有落在本组中做出时间的捷豹车手米奇·埃文斯和正为第二名而战的宝马-安德雷迪的马克西米利安·冈瑟尔手里。当其他组车手出场后，俩人的排名一点点一齐往下掉——因为他们只相差了0.001秒。

最终，常规阶段前六名中的五个位子被第三、四组的车手拿到，而罗兰是唯一来自第二组的车手。收官阶段之前才加入奥迪的雷内·拉斯特做出1分15.993秒后一举上升到第一，比第二名的Mahindra“临时车手”阿莱克斯·林恩快了0.165秒。

不过进入超级杆位阶段后，以常规时间第四名晋级的罗兰，第三个出场后跑出1分15.955秒，以明显的优势超过保时捷的尼尔·贾尼和捷豹的汤姆·布罗姆奎斯特，上升到第一名。

面对这个准杆位的时间，此后出场的远景维珍车手罗宾·弗林斯使出全力，仍相差不到0.05秒，但是也将从第一排发车。最后两个出场的林恩和拉斯特没能继续上演奇迹。最终，罗兰拿到了FE生涯第一个杆位。

此前个人最佳发车位只有第12名的贾尼，在最后一组出场后，一度做出全场第四快的时间。虽然很快被布罗姆奎斯特挤下一个排名，但是第一次杀入超级杆位争夺。而且，瑞士人获得了第三的发车位。拉斯特和林恩分列第四、五名，后者将与布罗姆奎斯特分享第三排。

保时捷的安德雷·洛特勒原本有机会争夺杆位，但是被瑞典人在常规时间最后一刻挤出局。两名来自两个时代的巴西车手紧随其后，Venturi老将菲利普·马萨相差曾经一次性参加过F1大奖赛的德国人0.01秒，位列第七。而代表Dragon车队比赛的红牛F1替补车手塞尔吉奥·塞特·卡马拉名列第九，位列马萨的队友埃德瓦尔多·莫塔拉之前。

另一位Dragon车手尼克·穆勒将从第11位发车，而奥利弗·特维为蔚来333车队取得收官六连赛开始以来最好的发车位置——第12位。

冈瑟尔和埃文斯最终落到第13、14位，但至少排在亚历山大·西姆斯、山姆·伯德、杰罗姆·丹布罗西奥和两位梅赛德斯车手之前。而临时加盟蔚来333车队的丹尼尔·埃布则在所有做出时间的车手中排名垫底。

由于没有单圈时间，四位总冠军得主必须得到赛会的特赦才能投入比赛。

值得一提的是，罗兰在获得杆位后积分多加3分。排名第九的他，距离第二位的维尔恩也只有23分的差距，而他将在身前所有车手之前发车。