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柏林E-Prix第五场排位赛：罗兰首摘杆位，四位总冠军在Q1莫名出局

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柏林E-Prix第五场排位赛：罗兰首摘杆位，四位总冠军在Q1莫名出局
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2020年8月12日 下午2:06

日产e.dams车手奥利弗·罗兰在修改布局的柏林赛道上进行的排位赛中，摘下电动方程式2019-20赛季倒数第二场比赛的杆位。

周日的比赛后，安东尼奥·达科斯塔和他效力的DS钛麒车队已经提前锁定了总冠军头衔。

本场排位赛从一开始就让人瞠目结舌。第一组的6辆赛车中，包括新科冠军达科斯塔、三位前冠军让-埃里克·维尔恩、塞巴斯蒂安·布耶米和卢卡斯·迪格拉西。四辆赛车交织在一起，巴西人又是顶到维尔恩，又是撞击到达科斯塔的右前轮。

结果，这场奇怪的“缠斗”干扰了四人的出场圈，竟然都没能赶在红灯亮起前过线。事后，达科斯塔解释说因为赛道很脏，没有人想跑在第一个。但是在他前身的两辆赛车速度过慢，而等到他想加速时，又被迪格拉西重重撞到。而他表示“无话可说”。

无论如何，这个意想不到的局面，让本场杆位争夺带来各种开放性。但是，机会没有落在本组中做出时间的捷豹车手米奇·埃文斯和正为第二名而战的宝马-安德雷迪的马克西米利安·冈瑟尔手里。当其他组车手出场后，俩人的排名一点点一齐往下掉——因为他们只相差了0.001秒。

最终，常规阶段前六名中的五个位子被第三、四组的车手拿到，而罗兰是唯一来自第二组的车手。收官阶段之前才加入奥迪的雷内·拉斯特做出1分15.993秒后一举上升到第一，比第二名的Mahindra“临时车手”阿莱克斯·林恩快了0.165秒。

不过进入超级杆位阶段后，以常规时间第四名晋级的罗兰，第三个出场后跑出1分15.955秒，以明显的优势超过保时捷的尼尔·贾尼和捷豹的汤姆·布罗姆奎斯特，上升到第一名。

面对这个准杆位的时间，此后出场的远景维珍车手罗宾·弗林斯使出全力，仍相差不到0.05秒，但是也将从第一排发车。最后两个出场的林恩和拉斯特没能继续上演奇迹。最终，罗兰拿到了FE生涯第一个杆位。

此前个人最佳发车位只有第12名的贾尼，在最后一组出场后，一度做出全场第四快的时间。虽然很快被布罗姆奎斯特挤下一个排名，但是第一次杀入超级杆位争夺。而且，瑞士人获得了第三的发车位。拉斯特和林恩分列第四、五名，后者将与布罗姆奎斯特分享第三排。

保时捷的安德雷·洛特勒原本有机会争夺杆位，但是被瑞典人在常规时间最后一刻挤出局。两名来自两个时代的巴西车手紧随其后，Venturi老将菲利普·马萨相差曾经一次性参加过F1大奖赛的德国人0.01秒，位列第七。而代表Dragon车队比赛的红牛F1替补车手塞尔吉奥·塞特·卡马拉名列第九，位列马萨的队友埃德瓦尔多·莫塔拉之前。

另一位Dragon车手尼克·穆勒将从第11位发车，而奥利弗·特维为蔚来333车队取得收官六连赛开始以来最好的发车位置——第12位。

冈瑟尔和埃文斯最终落到第13、14位，但至少排在亚历山大·西姆斯、山姆·伯德、杰罗姆·丹布罗西奥和两位梅赛德斯车手之前。而临时加盟蔚来333车队的丹尼尔·埃布则在所有做出时间的车手中排名垫底。

由于没有单圈时间，四位总冠军得主必须得到赛会的特赦才能投入比赛。

值得一提的是，罗兰在获得杆位后积分多加3分。排名第九的他，距离第二位的维尔恩也只有23分的差距，而他将在身前所有车手之前发车。

Cla Driver Team Time Gap
1 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'15.955  
2 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'16.004 0.049
3 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'16.052 0.097
4 Germany René Rast Germany Team Abt 1'16.127 0.172
5 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'16.192 0.237
6 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom Jaguar Racing 1'16.529 0.574
7 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'16.241 0.286
8 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'16.251 0.296
9 Brazil Sergio Sette Camara United States Dragon Racing 1'16.292 0.337
10 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'16.296 0.341
11 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'16.327 0.372
12 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'16.328 0.373
13 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'16.394 0.439
14 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'16.395 0.440
15 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'16.449 0.494
16 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'16.524 0.569
17 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'16.539 0.584
18 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'16.646 0.691
19 Netherlands Nyck de Vries Germany Mercedes 1'16.755 0.800
20 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'16.868 0.913
21 Brazil Lucas di Grassi Germany Team Abt    
22 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah    
23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS    
24 France Jean-Eric Vergne China Techeetah    
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