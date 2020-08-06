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柏林E-Prix第二场：迪格拉西在练习中以0.009秒力亚洛特勒

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柏林E-Prix第二场：迪格拉西在练习中以0.009秒力亚洛特勒
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2020年8月6日 下午12:18

在FE柏林E-Prix第二场的最后一节练习里，卢卡斯·迪格拉西在反向布局的赛道上做出最快时间，而前六名之间差距只有0.9秒。

这位2017-18赛季的总冠军车手在滕珀尔霍夫机场的第一场排位赛当中只拿到了第20名的发车位，但是得益于DS钛麒车队车手让-埃里克·维尔恩在比赛最后时刻的碰撞，迪格拉西以第八名的成绩完赛。

在本阶段尾声时，他驾驶E-tron FE06赛车用250千瓦的模式进行全力冲刺，最后以1:06.732的单圈时间登顶，身后的安德雷·洛特勒和他的差距仅为0.009秒。

本节时长45分钟的练习的大部分时间里，昨天比赛获得胜利的安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔在235千瓦的高功率模式以及“车迷加速”的帮助之，轻松设下早期的最快单圈时间。

在所有三个计时段都跑出了最快时间的情况之下，这位DS钛麒车队车手跑出1:06.821，比他昨天在排位赛第一组做出的标杆时间更快。这一时间也比当时第二快的塞尔吉奥·塞特·卡马拉快了1秒以上。

但是在练习末段，大批车手用高功率模式刷圈，让领跑积分榜的达科斯塔最终名列第六。葡萄牙人在自己的最后一圈中在6号弯锁死轮胎，也因此在7号弯跑偏。

保时捷车手洛特勒由此保住了第二名的位置，领先宝马-安德雷蒂车队的马克西米利安·冈瑟尔，两个人之间的差距只有0.008秒。

在墨西哥城、马拉喀什排位赛中直到车队犯错之前都表现出彩的捷豹车手米奇·埃文斯，本阶段表现稳定，在时间榜上列第四。

驾驶第二辆宝马iFE 20赛车的亚历山大·西姆斯最终领先达科斯塔，以第五名结束本阶段。来自五支车队的前六名车手互相之间差距只有0.089秒。

对于Dragon新人卡马拉来说，在本阶段发挥不俗，拿到了第七名。在个人FE首秀周末中，卡马拉在周四上午练习里的单圈时间比他周三所跑的每一圈快上2秒。

在收官阶段第一场比赛的尾声阶段遭遇电量快速减少之后，维尔恩在第三节练习的前半段都注重于省电模式的测试。法国人位列第八，而日产e.dams车队的奥利弗·罗兰则在前十名的争夺中压制着斯托弗·范多恩。

迪格拉西的新队友雷内·拉斯特只比最快单圈慢了0.4秒，但足够他落在第14位，领先远景维珍车队车堵的罗宾·弗林斯和山姆·伯德。

菲利普·马萨一直在抱怨自己“无比糟糕”的赛车前端“无法工作”，最后只位列第23名。中途加盟蔚来333车队的丹尼尔·埃布排名垫底，他报告说自己对赛车“毫无信任”，因此将恢复前一天的赛车设置。

 

Cla Driver Team Time Gap
1 Brazil Lucas di Grassi Germany 奥迪Abt车队 1'06.732  
2 Germany Andre Lotterer Germany 保时捷车队 1'06.741 0.009
3 Germany Maximilian Gunther United States 安德雷蒂车队 1'06.749 0.017
4 New Zealand Mitch Evans United Kingdom 捷豹车队 1'06.772 0.040
5 United Kingdom Alexander Sims United States 安德雷蒂车队 1'06.789 0.057
6 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'06.821 0.089
7 Brazil Sergio Sette Camara United States 龙之队 1'06.857 0.125
8 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'06.861 0.129
9 United Kingdom Oliver Rowland France 雷诺e-DAMS车队 1'06.914 0.182
10 Belgium 斯托弗 范多恩 Germany 梅赛德斯车队 1'06.969 0.237
11 Switzerland Nico Müller United States 龙之队 1'07.012 0.280
12 Belgium Jérôme d'Ambrosio India 马兴德拉车队 1'07.106 0.374
13 Switzerland Edoardo Mortara Monaco 文图里车队 1'07.131 0.399
14 Germany René Rast Germany 奥迪Abt车队 1'07.149 0.417
15 Netherlands Robin Frijns United Kingdom 维珍车队 1'07.197 0.465
16 United Kingdom Sam Bird United Kingdom 维珍车队 1'07.245 0.513
17 Netherlands Nyck de Vries Germany 梅赛德斯车队 1'07.267 0.535
18 Switzerland Neel Jani Germany 保时捷车队 1'07.298 0.566
19 United Kingdom James Calado United Kingdom 捷豹车队 1'07.362 0.630
20 United Kingdom Alex Lynn India 马兴德拉车队 1'07.370 0.638
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.407 0.675
22 Switzerland Sébastien Buemi France 雷诺e-DAMS车队 1'07.553 0.821
23 Brazil 菲利普 马萨 Monaco 文图里车队 1'07.821 1.089
24 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'08.199 1.467
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Series 电动方程式
车手 Lucas di Grassi
车队 Audi Sport ABT Schaeffler
Author Matt Kew

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