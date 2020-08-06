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柏林E-Prix第二场：达科斯塔以三连胜扩大积分优势

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柏林E-Prix第二场：达科斯塔以三连胜扩大积分优势
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2020年8月6日 下午6:42

DS钛麒车手安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔赢下FE收官阶段“六连赛”的第二场，同时实现了从马拉喀什开始的三连胜。

杆位出发的达科斯塔顺利在一号弯守住位置。此后，无论是三次全赛道黄旗，还是两次去激活攻击模式，哪怕面对紧追不舍的日产e.dams车手、前总冠军得主塞巴斯蒂安·布耶米施加的压力，葡萄人还是以3秒的优势率先冲线，实现了他在FE赛事中的首次三连胜。

布耶米在第三次全赛道黄旗信号启动时，被从后赶上来的奥迪车手、同样是前总冠军得主的卢卡斯·迪格拉西追到了车尾。不过瑞士车手挫败了对手的企图，而且在后几圈领先了大约5秒。

开场第一圈，梅赛德斯的尼克·德弗瑞在几个弯角的连续争夺中，超过代表Mahinda参加最后六场比赛的阿莱克斯·林恩。但几圈过后，英国人没能保持住强劲的势头，随着速度变慢而排名不断下滑，最终以第11名与积分区擦肩而过。

但是相比之下，德弗瑞在比赛接近半程时突然停下赛车，导致了第二次全赛道黄旗。并且，荷兰人因为没有得到赛事总监允许就离开赛车——还亲自推动赛车——遭到了调查。

反倒是效力于远景维珍的另一位荷兰车手罗宾·弗林斯不断往前攀升。而梅赛德斯的斯托弗·范多恩也在前半小时过去时后来居上。最后阶段，迪格拉西、弗林斯和范多恩展开了缠斗，但巴西人守住了领奖台的成绩，后俩人分列第四、五名。而远景维珍车手山姆·伯德也只相差范多恩不到0.4秒，获得第六名，排在驾驶第二辆日产e.dams赛车的奥利弗·罗兰身前。

Venturi车队的埃德瓦尔多·莫塔拉以第八名完赛，领先第一场比赛里获得第二名的保时捷车手安德雷·洛特勒。积分区的最后一个位置被卫冕冠军、DS钛麒车手让-埃里克·维尔恩占据。

捷豹车手米奇·埃文斯仅仅取得第12名。在连续两场不得分后，他从积分榜第二下滑到第四。迪格拉西与范多恩同积57分，但是达科斯塔的领先优势已经扩大到68分。

奥迪新人雷内·拉斯特在他的第二场FE比赛中获得不俗的第13名，领先尼克·穆勒、杰罗姆·丹布罗西奥以及保时捷的尼尔·贾尼。

顶替无法前往欧洲参赛的马青骅的原奥迪车手丹尼尔·埃布，在代表蔚来333车队出战的第二场比赛中领先新队友奥利弗·特维，而后者还落在新人塞尔吉奥·塞特·卡马拉之后。亚历山大·西姆斯和詹姆斯·克拉多则是所有获得排名车手中的最后两名。

宝马-安德雷迪的马克西米利安·冈瑟尔度过了糟糕的两天。继第一场比赛没有积分入账之后，又在本场一开始就因为碰擦而需要更换鼻翼和左前轮，并且最终在还剩8分钟时退出了比赛，同时宣告了自己退出总冠军争夺。同时，巴西人菲利普·马萨则是最后一位没能完成比赛的车手。

至此，收官“六连赛”已经结束了三分之一，下一轮的两场将以标准的Tempelhof赛道布局下进行。

Cla # Driver Team Gap
1 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah  
2 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 3.090
3 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Team Abt 8.296
4 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 9.239
5 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 9.695
6 2 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 10.081
7 22 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 13.897
8 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 16.367
9 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 16.893
10 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 20.919
11 94 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 21.288
12 20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 22.157
13 66 Germany René Rast Germany Team Abt 22.631
14 7 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 23.579
15 64 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 23.987
16 18 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 26.381
17 33 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 35.424
18 6 Brazil Sergio Sette Camara United States Dragon Racing 35.727
19 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 36.356
20 27 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 42.395
21 51 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 52.828
  19 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'21.241
  28 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 11 Laps
  17 Netherlands Nyck de Vries Germany Mercedes 23 Laps
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