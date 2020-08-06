柏林E-Prix第二场：达科斯塔以三连胜扩大积分优势

DS钛麒车手安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔赢下FE收官阶段“六连赛”的第二场，同时实现了从马拉喀什开始的三连胜。
杆位出发的达科斯塔顺利在一号弯守住位置。此后，无论是三次全赛道黄旗，还是两次去激活攻击模式，哪怕面对紧追不舍的日产e.dams车手、前总冠军得主塞巴斯蒂安·布耶米施加的压力，葡萄人还是以3秒的优势率先冲线，实现了他在FE赛事中的首次三连胜。
布耶米在第三次全赛道黄旗信号启动时，被从后赶上来的奥迪车手、同样是前总冠军得主的卢卡斯·迪格拉西追到了车尾。不过瑞士车手挫败了对手的企图，而且在后几圈领先了大约5秒。
开场第一圈，梅赛德斯的尼克·德弗瑞在几个弯角的连续争夺中，超过代表Mahinda参加最后六场比赛的阿莱克斯·林恩。但几圈过后，英国人没能保持住强劲的势头，随着速度变慢而排名不断下滑，最终以第11名与积分区擦肩而过。
但是相比之下，德弗瑞在比赛接近半程时突然停下赛车，导致了第二次全赛道黄旗。并且，荷兰人因为没有得到赛事总监允许就离开赛车——还亲自推动赛车——遭到了调查。
反倒是效力于远景维珍的另一位荷兰车手罗宾·弗林斯不断往前攀升。而梅赛德斯的斯托弗·范多恩也在前半小时过去时后来居上。最后阶段，迪格拉西、弗林斯和范多恩展开了缠斗，但巴西人守住了领奖台的成绩，后俩人分列第四、五名。而远景维珍车手山姆·伯德也只相差范多恩不到0.4秒，获得第六名，排在驾驶第二辆日产e.dams赛车的奥利弗·罗兰身前。
Venturi车队的埃德瓦尔多·莫塔拉以第八名完赛，领先第一场比赛里获得第二名的保时捷车手安德雷·洛特勒。积分区的最后一个位置被卫冕冠军、DS钛麒车手让-埃里克·维尔恩占据。
捷豹车手米奇·埃文斯仅仅取得第12名。在连续两场不得分后，他从积分榜第二下滑到第四。迪格拉西与范多恩同积57分，但是达科斯塔的领先优势已经扩大到68分。
奥迪新人雷内·拉斯特在他的第二场FE比赛中获得不俗的第13名，领先尼克·穆勒、杰罗姆·丹布罗西奥以及保时捷的尼尔·贾尼。
顶替无法前往欧洲参赛的马青骅的原奥迪车手丹尼尔·埃布，在代表蔚来333车队出战的第二场比赛中领先新队友奥利弗·特维，而后者还落在新人塞尔吉奥·塞特·卡马拉之后。亚历山大·西姆斯和詹姆斯·克拉多则是所有获得排名车手中的最后两名。
宝马-安德雷迪的马克西米利安·冈瑟尔度过了糟糕的两天。继第一场比赛没有积分入账之后，又在本场一开始就因为碰擦而需要更换鼻翼和左前轮，并且最终在还剩8分钟时退出了比赛，同时宣告了自己退出总冠军争夺。同时，巴西人菲利普·马萨则是最后一位没能完成比赛的车手。
至此，收官“六连赛”已经结束了三分之一，下一轮的两场将以标准的Tempelhof赛道布局下进行。
|Cla
|#
|Driver
|Team
|Gap
|1
|13
|Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|2
|23
|Sébastien Buemi
|DAMS
|3.090
|3
|11
|Lucas di Grassi
|Team Abt
|8.296
|4
|4
|Robin Frijns
|Virgin Racing
|9.239
|5
|5
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes
|9.695
|6
|2
|Sam Bird
|Virgin Racing
|10.081
|7
|22
|Oliver Rowland
|DAMS
|13.897
|8
|48
|Edoardo Mortara
|Venturi
|16.367
|9
|36
|Andre Lotterer
|Porsche Team
|16.893
|10
|25
|Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|20.919
|11
|94
|Alex Lynn
|Mahindra Racing
|21.288
|12
|20
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|22.157
|13
|66
|René Rast
|Team Abt
|22.631
|14
|7
|Nico Müller
|Dragon Racing
|23.579
|15
|64
|Jérôme d'Ambrosio
|Mahindra Racing
|23.987
|16
|18
|Neel Jani
|Porsche Team
|26.381
|17
|33
|Daniel Abt
|NIO Formula E Team
|35.424
|18
|6
|Sergio Sette Camara
|Dragon Racing
|35.727
|19
|3
|Oliver Turvey
|NIO Formula E Team
|36.356
|20
|27
|Alexander Sims
|Andretti Autosport
|42.395
|21
|51
|James Calado
|Jaguar Racing
|52.828
|19
|Felipe Massa
|Venturi
|1'21.241
|28
|Maximilian Gunther
|Andretti Autosport
|11 Laps
|17
|Nyck de Vries
|Mercedes
|23 Laps
|VIEW FULL RESULTS
About this article
|Series
|电动方程式
|Author
|Frankie Mao