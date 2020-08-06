柏林E-Prix第二场：达科斯塔以三连胜扩大积分优势

杆位出发的达科斯塔顺利在一号弯守住位置。此后，无论是三次全赛道黄旗，还是两次去激活攻击模式，哪怕面对紧追不舍的日产e.dams车手、前总冠军得主塞巴斯蒂安·布耶米施加的压力，葡萄人还是以3秒的优势率先冲线，实现了他在FE赛事中的首次三连胜。

布耶米在第三次全赛道黄旗信号启动时，被从后赶上来的奥迪车手、同样是前总冠军得主的卢卡斯·迪格拉西追到了车尾。不过瑞士车手挫败了对手的企图，而且在后几圈领先了大约5秒。

开场第一圈，梅赛德斯的尼克·德弗瑞在几个弯角的连续争夺中，超过代表Mahinda参加最后六场比赛的阿莱克斯·林恩。但几圈过后，英国人没能保持住强劲的势头，随着速度变慢而排名不断下滑，最终以第11名与积分区擦肩而过。

但是相比之下，德弗瑞在比赛接近半程时突然停下赛车，导致了第二次全赛道黄旗。并且，荷兰人因为没有得到赛事总监允许就离开赛车——还亲自推动赛车——遭到了调查。

反倒是效力于远景维珍的另一位荷兰车手罗宾·弗林斯不断往前攀升。而梅赛德斯的斯托弗·范多恩也在前半小时过去时后来居上。最后阶段，迪格拉西、弗林斯和范多恩展开了缠斗，但巴西人守住了领奖台的成绩，后俩人分列第四、五名。而远景维珍车手山姆·伯德也只相差范多恩不到0.4秒，获得第六名，排在驾驶第二辆日产e.dams赛车的奥利弗·罗兰身前。

Venturi车队的埃德瓦尔多·莫塔拉以第八名完赛，领先第一场比赛里获得第二名的保时捷车手安德雷·洛特勒。积分区的最后一个位置被卫冕冠军、DS钛麒车手让-埃里克·维尔恩占据。

捷豹车手米奇·埃文斯仅仅取得第12名。在连续两场不得分后，他从积分榜第二下滑到第四。迪格拉西与范多恩同积57分，但是达科斯塔的领先优势已经扩大到68分。

奥迪新人雷内·拉斯特在他的第二场FE比赛中获得不俗的第13名，领先尼克·穆勒、杰罗姆·丹布罗西奥以及保时捷的尼尔·贾尼。

顶替无法前往欧洲参赛的马青骅的原奥迪车手丹尼尔·埃布，在代表蔚来333车队出战的第二场比赛中领先新队友奥利弗·特维，而后者还落在新人塞尔吉奥·塞特·卡马拉之后。亚历山大·西姆斯和詹姆斯·克拉多则是所有获得排名车手中的最后两名。

宝马-安德雷迪的马克西米利安·冈瑟尔度过了糟糕的两天。继第一场比赛没有积分入账之后，又在本场一开始就因为碰擦而需要更换鼻翼和左前轮，并且最终在还剩8分钟时退出了比赛，同时宣告了自己退出总冠军争夺。同时，巴西人菲利普·马萨则是最后一位没能完成比赛的车手。

至此，收官“六连赛”已经结束了三分之一，下一轮的两场将以标准的Tempelhof赛道布局下进行。