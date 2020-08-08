柏林E-Prix第三场排位赛：维尔恩以半秒优势摘下杆位
在柏林Tempelhof 机场举行的第三场比赛中，FE卫冕冠军、DS钛麒车手让-埃里克·维尔恩在超级杆位阶段里以半秒的优势击败对手获得杆位。而他的队友、积分榜领跑者安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔仅名列第九。
法国人在超级杆位争夺阶段的表现出彩，在三个计时段都分别作出最快，并最终以1分06.277秒的时间领先宝马-安德雷迪车手马克西姆利安·冈瑟尔 0.495秒。
在周三Tempelhof机场赛道反向进行的排位赛中，维尔恩不敌达科斯塔屈居第二，而周四他的成绩更是严重跌落至第八。但法国人在周六的表现异常出色，在常规时间第二组的竞争中遥遥领先，以0.3分的优势居榜首。之后，他又在前六名的争夺中转化优势，获得了个人的第11个FE杆位。
杰罗姆·丹布罗西奥为Mahindtra车队完成了一场令人印象深刻的排位赛，取得第三。他在最后一个计时段的表现成为全天的亮点，也弥补了他在草率的开局阶段所损失的0.1秒。
斯托弗·范多恩在常规时间第一组中战胜了达科斯塔拔得头筹。但在6号弯的锁死，以及在出9号时弯触碰到护墙，使得他在超级杆位争夺阶段落到了第四。
丹布罗西奥的队友阿莱克斯·林恩在常规时间第四组的竞争中，延续了自己出色的单圈速度。但在9号弯轧到太多路肩，令他的时间落后维尔恩的飞驰圈0.9秒。
远景维珍车队的罗宾·弗林斯在前六的竞争中表现垫底。在第1号弯，过于激进的驾驶令他失去了尾部平衡，同时也引发了轮胎过热的问题。这导致他在7号弯遭遇了严重的转向过度，随后又在9号发夹弯跑大了，最终落后于杆位圈0.903秒。
保时捷车手安德雷·洛特勒在第六的争夺中首个出局，但还是领先于梅赛德斯的尼克·德弗瑞。后者在第二组的较量开始时早早便驶上赛道，但在出4号弯时也触碰到了护墙。尽管如此，他还是暂时以第五名的成绩，将积分榜领跑者达科斯塔从超级杆位的争夺中淘汰。
在Tempelhof赛道上赢得了两场比赛的DS钛麒车手达科斯塔由于在6号弯的失误，落后于该组的领头羊范多恩0.224秒。车队老板马克·普雷斯顿报告说，强制降低0.1巴的轮胎压力使他的车手一夜之间受到了“损害”。
日产e.dams车队的奥利弗·罗兰排在卢卡斯·迪·格拉西之前取得第十。Dragon车队的塞尔吉奥·赛特·马卡拉则跑出了踉跄但快速的一圈。
菲利普·马萨在首个计时段缓慢的表现让他在剩下一圈里的努力化为乌有，获得第13位的巴西人仅排在Venturi车队的队友埃德瓦尔多·莫塔拉之前。
周四塞巴斯蒂安·布耶米曾为日产e.dams带回第二，但今天仅拿到第15位，略胜于表现同样糟糕的宝马-安德雷迪车手马克西姆利安·冈瑟尔。
詹姆斯·克拉多获得了第17名。这意味着他第一次凭借速度，而不是由于车队失误，超越了捷豹队友米奇·埃文斯。新西兰人在赛季恢复前位居积分榜第二，原本是总冠军的有力争夺者。他向车队反馈自己的飞驰圈“平稳、干净”，但却惊讶于排名如此之靠后。
由于在第一组的竞争阶段一直被范多恩挡在身后，远景维珍车队的山姆·伯德仅获得第20位。
翻译/小飞侠
|Cla
|Driver
|Team
|Time
|Gap
|km/h
|1
|Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|1'06.277
|127.917
|2
|Maximilian Gunther
|安德雷蒂车队
|1'06.772
|0.495
|126.969
|3
|Jérôme d'Ambrosio
|马兴德拉车队
|1'06.825
|0.548
|126.868
|4
|斯托弗 范多恩
|梅赛德斯车队
|1'06.965
|0.688
|126.603
|5
|Alex Lynn
|马兴德拉车队
|1'07.177
|0.900
|126.203
|6
|Robin Frijns
|维珍车队
|1'07.180
|0.903
|126.198
|7
|Andre Lotterer
|保时捷车队
|1'06.867
|0.590
|126.788
|8
|Nyck de Vries
|梅赛德斯车队
|1'06.907
|0.630
|126.713
|9
|Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|1'06.938
|0.661
|126.654
|10
|Oliver Rowland
|雷诺e-DAMS车队
|1'06.947
|0.670
|126.637
|11
|Lucas di Grassi
|奥迪Abt车队
|1'06.960
|0.683
|126.612
|12
|Sergio Sette Camara
|龙之队
|1'07.077
|0.800
|126.392
|13
|菲利普 马萨
|文图里车队
|1'07.090
|0.813
|126.367
|14
|Edoardo Mortara
|文图里车队
|1'07.098
|0.821
|126.352
|15
|Sébastien Buemi
|雷诺e-DAMS车队
|1'07.140
|0.863
|126.273
|16
|Alexander Sims
|安德雷蒂车队
|1'07.141
|0.864
|126.271
|17
|James Calado
|捷豹车队
|1'07.147
|0.870
|126.260
|18
|Neel Jani
|保时捷车队
|1'07.193
|0.916
|126.173
|19
|Mitch Evans
|捷豹车队
|1'07.197
|0.920
|126.166
|20
|Sam Bird
|维珍车队
|1'07.208
|0.931
|126.145
|21
|René Rast
|奥迪Abt车队
|1'07.261
|0.984
|126.046
|22
|Daniel Abt
|NIO Formula E Team
|1'07.331
|1.054
|125.915
|23
|Nico Müller
|龙之队
|1'07.366
|1.089
|125.849
|24
|Oliver Turvey
|NIO Formula E Team
|1'07.521
|1.244
|125.560
|View full results
About this article
|Series
|电动方程式
|Event
|柏林E-Prix第三场
|Author
|Matt Kew