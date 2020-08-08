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柏林E-Prix第三场排位赛：维尔恩以半秒优势摘下杆位

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柏林E-Prix第三场排位赛：维尔恩以半秒优势摘下杆位
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2020年8月8日 下午2:33

在柏林Tempelhof 机场举行的第三场比赛中，FE卫冕冠军、DS钛麒车手让-埃里克·维尔恩在超级杆位阶段里以半秒的优势击败对手获得杆位。而他的队友、积分榜领跑者安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔仅名列第九。

法国人在超级杆位争夺阶段的表现出彩，在三个计时段都分别作出最快，并最终以1分06.277秒的时间领先宝马-安德雷迪车手马克西姆利安·冈瑟尔 0.495秒。

在周三Tempelhof机场赛道反向进行的排位赛中，维尔恩不敌达科斯塔屈居第二，而周四他的成绩更是严重跌落至第八。但法国人在周六的表现异常出色，在常规时间第二组的竞争中遥遥领先，以0.3分的优势居榜首。之后，他又在前六名的争夺中转化优势，获得了个人的第11个FE杆位。

杰罗姆·丹布罗西奥为Mahindtra车队完成了一场令人印象深刻的排位赛，取得第三。他在最后一个计时段的表现成为全天的亮点，也弥补了他在草率的开局阶段所损失的0.1秒。

斯托弗·范多恩在常规时间第一组中战胜了达科斯塔拔得头筹。但在6号弯的锁死，以及在出9号时弯触碰到护墙，使得他在超级杆位争夺阶段落到了第四。

丹布罗西奥的队友阿莱克斯·林恩在常规时间第四组的竞争中，延续了自己出色的单圈速度。但在9号弯轧到太多路肩，令他的时间落后维尔恩的飞驰圈0.9秒。

远景维珍车队的罗宾·弗林斯在前六的竞争中表现垫底。在第1号弯，过于激进的驾驶令他失去了尾部平衡，同时也引发了轮胎过热的问题。这导致他在7号弯遭遇了严重的转向过度，随后又在9号发夹弯跑大了，最终落后于杆位圈0.903秒。

保时捷车手安德雷·洛特勒在第六的争夺中首个出局，但还是领先于梅赛德斯的尼克·德弗瑞。后者在第二组的较量开始时早早便驶上赛道，但在出4号弯时也触碰到了护墙。尽管如此，他还是暂时以第五名的成绩，将积分榜领跑者达科斯塔从超级杆位的争夺中淘汰。

在Tempelhof赛道上赢得了两场比赛的DS钛麒车手达科斯塔由于在6号弯的失误，落后于该组的领头羊范多恩0.224秒。车队老板马克·普雷斯顿报告说，强制降低0.1巴的轮胎压力使他的车手一夜之间受到了“损害”。

日产e.dams车队的奥利弗·罗兰排在卢卡斯·迪·格拉西之前取得第十。Dragon车队的塞尔吉奥·赛特·马卡拉则跑出了踉跄但快速的一圈。

菲利普·马萨在首个计时段缓慢的表现让他在剩下一圈里的努力化为乌有，获得第13位的巴西人仅排在Venturi车队的队友埃德瓦尔多·莫塔拉之前。

周四塞巴斯蒂安·布耶米曾为日产e.dams带回第二，但今天仅拿到第15位，略胜于表现同样糟糕的宝马-安德雷迪车手马克西姆利安·冈瑟尔。

詹姆斯·克拉多获得了第17名。这意味着他第一次凭借速度，而不是由于车队失误，超越了捷豹队友米奇·埃文斯。新西兰人在赛季恢复前位居积分榜第二，原本是总冠军的有力争夺者。他向车队反馈自己的飞驰圈“平稳、干净”，但却惊讶于排名如此之靠后。

由于在第一组的竞争阶段一直被范多恩挡在身后，远景维珍车队的山姆·伯德仅获得第20位。

翻译/小飞侠

Cla Driver Team Time Gap km/h
1 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'06.277   127.917
2 Germany Maximilian Gunther United States 安德雷蒂车队 1'06.772 0.495 126.969
3 Belgium Jérôme d'Ambrosio India 马兴德拉车队 1'06.825 0.548 126.868
4 Belgium 斯托弗 范多恩 Germany 梅赛德斯车队 1'06.965 0.688 126.603
5 United Kingdom Alex Lynn India 马兴德拉车队 1'07.177 0.900 126.203
6 Netherlands Robin Frijns United Kingdom 维珍车队 1'07.180 0.903 126.198
7 Germany Andre Lotterer Germany 保时捷车队 1'06.867 0.590 126.788
8 Netherlands Nyck de Vries Germany 梅赛德斯车队 1'06.907 0.630 126.713
9 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'06.938 0.661 126.654
10 United Kingdom Oliver Rowland France 雷诺e-DAMS车队 1'06.947 0.670 126.637
11 Brazil Lucas di Grassi Germany 奥迪Abt车队 1'06.960 0.683 126.612
12 Brazil Sergio Sette Camara United States 龙之队 1'07.077 0.800 126.392
13 Brazil 菲利普 马萨 Monaco 文图里车队 1'07.090 0.813 126.367
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco 文图里车队 1'07.098 0.821 126.352
15 Switzerland Sébastien Buemi France 雷诺e-DAMS车队 1'07.140 0.863 126.273
16 United Kingdom Alexander Sims United States 安德雷蒂车队 1'07.141 0.864 126.271
17 United Kingdom James Calado United Kingdom 捷豹车队 1'07.147 0.870 126.260
18 Switzerland Neel Jani Germany 保时捷车队 1'07.193 0.916 126.173
19 New Zealand Mitch Evans United Kingdom 捷豹车队 1'07.197 0.920 126.166
20 United Kingdom Sam Bird United Kingdom 维珍车队 1'07.208 0.931 126.145
21 Germany René Rast Germany 奥迪Abt车队 1'07.261 0.984 126.046
22 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.331 1.054 125.915
23 Switzerland Nico Müller United States 龙之队 1'07.366 1.089 125.849
24 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'07.521 1.244 125.560
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