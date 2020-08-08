柏林E-Prix第三场排位赛：维尔恩以半秒优势摘下杆位

法国人在超级杆位争夺阶段的表现出彩，在三个计时段都分别作出最快，并最终以1分06.277秒的时间领先宝马-安德雷迪车手马克西姆利安·冈瑟尔 0.495秒。

在周三Tempelhof机场赛道反向进行的排位赛中，维尔恩不敌达科斯塔屈居第二，而周四他的成绩更是严重跌落至第八。但法国人在周六的表现异常出色，在常规时间第二组的竞争中遥遥领先，以0.3分的优势居榜首。之后，他又在前六名的争夺中转化优势，获得了个人的第11个FE杆位。

杰罗姆·丹布罗西奥为Mahindtra车队完成了一场令人印象深刻的排位赛，取得第三。他在最后一个计时段的表现成为全天的亮点，也弥补了他在草率的开局阶段所损失的0.1秒。

斯托弗·范多恩在常规时间第一组中战胜了达科斯塔拔得头筹。但在6号弯的锁死，以及在出9号时弯触碰到护墙，使得他在超级杆位争夺阶段落到了第四。

丹布罗西奥的队友阿莱克斯·林恩在常规时间第四组的竞争中，延续了自己出色的单圈速度。但在9号弯轧到太多路肩，令他的时间落后维尔恩的飞驰圈0.9秒。

远景维珍车队的罗宾·弗林斯在前六的竞争中表现垫底。在第1号弯，过于激进的驾驶令他失去了尾部平衡，同时也引发了轮胎过热的问题。这导致他在7号弯遭遇了严重的转向过度，随后又在9号发夹弯跑大了，最终落后于杆位圈0.903秒。

保时捷车手安德雷·洛特勒在第六的争夺中首个出局，但还是领先于梅赛德斯的尼克·德弗瑞。后者在第二组的较量开始时早早便驶上赛道，但在出4号弯时也触碰到了护墙。尽管如此，他还是暂时以第五名的成绩，将积分榜领跑者达科斯塔从超级杆位的争夺中淘汰。

在Tempelhof赛道上赢得了两场比赛的DS钛麒车手达科斯塔由于在6号弯的失误，落后于该组的领头羊范多恩0.224秒。车队老板马克·普雷斯顿报告说，强制降低0.1巴的轮胎压力使他的车手一夜之间受到了“损害”。

日产e.dams车队的奥利弗·罗兰排在卢卡斯·迪·格拉西之前取得第十。Dragon车队的塞尔吉奥·赛特·马卡拉则跑出了踉跄但快速的一圈。

菲利普·马萨在首个计时段缓慢的表现让他在剩下一圈里的努力化为乌有，获得第13位的巴西人仅排在Venturi车队的队友埃德瓦尔多·莫塔拉之前。

周四塞巴斯蒂安·布耶米曾为日产e.dams带回第二，但今天仅拿到第15位，略胜于表现同样糟糕的宝马-安德雷迪车手马克西姆利安·冈瑟尔。

詹姆斯·克拉多获得了第17名。这意味着他第一次凭借速度，而不是由于车队失误，超越了捷豹队友米奇·埃文斯。新西兰人在赛季恢复前位居积分榜第二，原本是总冠军的有力争夺者。他向车队反馈自己的飞驰圈“平稳、干净”，但却惊讶于排名如此之靠后。

由于在第一组的竞争阶段一直被范多恩挡在身后，远景维珍车队的山姆·伯德仅获得第20位。

翻译/小飞侠