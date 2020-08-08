柏林E-Prix第三场：冈瑟尔险胜弗林斯折桂

DS钛麒车手、卫冕冠军让-埃里克·维尔恩从杆位发车后顺利地取得领先。排位赛里屈居第二的冈瑟尔则被Mahindra车手杰罗姆·丹布罗西奥在前两个弯角的争夺中超过。但没过几圈，德国人又抢回了位置。

本赛季第一次拿到杆位的维尔恩在大部分时间里守在领跑位置，但是在比赛后期能量消耗较快。还剩5分钟左右时，冈瑟尔在连续两次尝试后，终于从法国人手中抢到第一。很快，在安全车时段后上升到第三的弗林斯也超过DS钛麒车手，并且向冈瑟尔发起挑战。

最后一圈中，冈瑟尔和弗林斯的能量已经濒临耗尽，德国人最终领先荷兰人0.128秒率先滑过终点，自圣地亚哥之后第一次品尝到胜利的滋味，同时代表宝马在主场获胜。

维尔恩落到第三之后，被队友安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔赶上。葡萄牙人在反向的Tempelhof机场赛道的第一轮“背靠背”中实现“二连杆”，但是在正向的赛道上进行的排位赛里阴沟翻船。但是比赛中，从第九位发车的他逐渐追到第四。

赛前，卫冕成功几率很小的维尔恩坦言他的主要任务是帮助队友争冠。但是，面对保时捷车手安德雷·洛特勒的紧逼，法国人即便愿意让出第三，也没有得到机会。最终，他领先达科斯塔获得第三名，而洛特勒则只能接受第五名。

日产e.dams车队的奥利弗·罗兰位居第六名，而丹布罗西奥在安全车时段结束后就被弗林斯超过，最终名列第七。前总冠军得主、奥迪车手卢卡斯·迪格拉西和捷豹车队的米奇·埃文斯分获第八、九名。积分区最后一个位置被宝马-安德雷迪的另一位车手亚历山大·西姆斯拿到，他以一秒的优势把另一位前FE总冠军塞巴斯蒂安·布耶米挡在前十之外。

比赛进行了14分钟后，赛道上出现混乱。在9号弯回头弯里，正在靠后位置争夺的Dragon新人塞尔吉奥·塞特·卡马拉在捷豹车手詹姆斯·克拉多的逼迫下晚刹车，导致了英国人赛车打转。

当巴西人从弯中摆过车身要继续前行时，赛车突然停下而且在路中间。他与另一位捷豹车手埃文斯发生了轻微接触。结果，保时捷的尼尔·贾尼无处可躲，撞到了塞特·卡玛特的侧边。俩人因此双双退赛，而克拉多也没有坚持到底。这次事故引发了安全车，并且持续了8分钟左右。

同样是在主场比赛的梅赛德斯，遭遇了一场零分的比赛，而且斯托弗·范多恩还以退赛收场。而代表奥迪参赛的雷内·拉斯特也没能跑完比赛。

获胜之后的冈瑟尔在车手积分榜上超过迪格拉西，上升到第二。但是达科斯塔仍然拥有68分的优势。