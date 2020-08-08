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柏林E-Prix第三场：冈瑟尔险胜弗林斯折桂

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柏林E-Prix第三场：冈瑟尔险胜弗林斯折桂
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2020年8月8日 下午7:00

宝马-安德雷迪车手马克西米利安·冈瑟尔在第三场柏林E-Prix中以0.1秒的微弱优势，击败远景维珍车队的罗宾·弗林斯获胜。

DS钛麒车手、卫冕冠军让-埃里克·维尔恩从杆位发车后顺利地取得领先。排位赛里屈居第二的冈瑟尔则被Mahindra车手杰罗姆·丹布罗西奥在前两个弯角的争夺中超过。但没过几圈，德国人又抢回了位置。

本赛季第一次拿到杆位的维尔恩在大部分时间里守在领跑位置，但是在比赛后期能量消耗较快。还剩5分钟左右时，冈瑟尔在连续两次尝试后，终于从法国人手中抢到第一。很快，在安全车时段后上升到第三的弗林斯也超过DS钛麒车手，并且向冈瑟尔发起挑战。

最后一圈中，冈瑟尔和弗林斯的能量已经濒临耗尽，德国人最终领先荷兰人0.128秒率先滑过终点，自圣地亚哥之后第一次品尝到胜利的滋味，同时代表宝马在主场获胜。

维尔恩落到第三之后，被队友安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔赶上。葡萄牙人在反向的Tempelhof机场赛道的第一轮“背靠背”中实现“二连杆”，但是在正向的赛道上进行的排位赛里阴沟翻船。但是比赛中，从第九位发车的他逐渐追到第四。

赛前，卫冕成功几率很小的维尔恩坦言他的主要任务是帮助队友争冠。但是，面对保时捷车手安德雷·洛特勒的紧逼，法国人即便愿意让出第三，也没有得到机会。最终，他领先达科斯塔获得第三名，而洛特勒则只能接受第五名。

日产e.dams车队的奥利弗·罗兰位居第六名，而丹布罗西奥在安全车时段结束后就被弗林斯超过，最终名列第七。前总冠军得主、奥迪车手卢卡斯·迪格拉西和捷豹车队的米奇·埃文斯分获第八、九名。积分区最后一个位置被宝马-安德雷迪的另一位车手亚历山大·西姆斯拿到，他以一秒的优势把另一位前FE总冠军塞巴斯蒂安·布耶米挡在前十之外。

比赛进行了14分钟后，赛道上出现混乱。在9号弯回头弯里，正在靠后位置争夺的Dragon新人塞尔吉奥·塞特·卡马拉在捷豹车手詹姆斯·克拉多的逼迫下晚刹车，导致了英国人赛车打转。

当巴西人从弯中摆过车身要继续前行时，赛车突然停下而且在路中间。他与另一位捷豹车手埃文斯发生了轻微接触。结果，保时捷的尼尔·贾尼无处可躲，撞到了塞特·卡玛特的侧边。俩人因此双双退赛，而克拉多也没有坚持到底。这次事故引发了安全车，并且持续了8分钟左右。

同样是在主场比赛的梅赛德斯，遭遇了一场零分的比赛，而且斯托弗·范多恩还以退赛收场。而代表奥迪参赛的雷内·拉斯特也没能跑完比赛。

获胜之后的冈瑟尔在车手积分榜上超过迪格拉西，上升到第二。但是达科斯塔仍然拥有68分的优势。

Cla Driver Team Laps Time Gap Interval km/h
1 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 35 46'15.512     106.9
2 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 35 46'15.640 0.128 0.128 106.9
3 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 35 46'18.081 2.569 2.441 106.8
4 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 35 46'18.255 2.743 0.174 106.8
5 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 35 46'18.648 3.136 0.393 106.8
6 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 35 46'21.059 5.547 2.411 106.7
7 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 35 46'23.405 7.893 2.346 106.6
8 Brazil Lucas di Grassi Germany Team Abt 35 46'28.184 12.672 4.779 106.4
9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 35 46'29.023 13.511 0.839 106.4
10 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 35 46'34.760 19.248 5.737 106.2
11 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 35 46'35.752 20.240 0.992 106.1
12 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 35 46'35.998 20.486 0.246 106.1
13 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 35 46'36.245 20.733 0.247 106.1
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 35 46'36.456 20.944 0.211 106.1
15 Germany Daniel Abt United Kingdom NIO Formula E Team 35 46'37.460 21.948 1.004 106.1
16 Netherlands Nyck de Vries Germany Mercedes 35 46'38.032 22.520 0.572 106.0
17 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 35 46'38.286 22.774 0.254 106.0
18 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 35 46'38.693 23.181 0.407 106.0
19 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 35 46'52.061 36.549 13.368 105.5
  Germany René Rast Germany Team Abt 30 40'43.236 5 Laps 5 Laps  
  Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 17 25'21.594 18 Laps 13 Laps  
  United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 13 18'44.195 22 Laps 4 Laps  
  Brazil Sergio Sette Camara United States Dragon Racing 10 11'55.957 25 Laps 3 Laps  
  Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 10 11'57.678 25 Laps 1.721  
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Author Frankie Mao

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