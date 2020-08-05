柏林E-Prix第一场：达科斯塔势不可挡获胜

六连赛的前二场，在常规Tempelhof机场赛道上反向进行。从杆位出发的达科斯塔在绝大多数时间里牢牢控制着比赛节奏和自己的电能。

然而， 45分钟加一圈的比赛还剩11分钟时，Venturi车队巴西老将菲利普·马萨在发车区直道上撞入护墙而引发全赛道黄旗，让比赛在尾声阶段掀起了波澜。

当赛道恢复正常后，达科斯塔立即去激活攻击模式。当他绕回赛车线时，队友让-埃里克·维尔恩正好赶到。两辆DS钛麒并排时，葡萄牙人机灵地挤过，守住了领先优势。

此后，达科斯塔很快重新确立了5秒以上的优势，而维尔恩突然赛车失去速度，排名连续下滑。

进入最后一圈时，几乎所有赛车的能量都接近枯竭，包括达科斯塔在出最后一弯时已经只剩0.1%。不过，他还是以庆祝的方式摆动着赛车冲过终点线。

保时捷车手安德雷·洛特勒在紧追了维尔恩大半场比赛后，终于趁对手遭遇问题而超过。但是他又遭遇了从第七位发车、中途赶上的远景维珍车手山姆·伯德的挑战。最后几圈里，俩人的位置多次交替，但德国人在最后一圈做出关键的超越，由此拿下了第二名。英国人则屈居第三。

反观维尔恩，在连续被多位车手超越后，又在最后一圈开始前被身后的奥迪车手卢卡斯·迪格拉西顶到后打转。法国人直接驶回维修区结束自己的比赛。

梅赛德斯的尼克·德弗瑞拿到第四名，时隔两场比赛后首次拿到积分，领先Mahindra车队的杰罗姆·丹布罗西奥。比利时车手顶住同胞斯托弗·范多恩最后时刻施加的压力。虽然未能赶到队友德弗瑞身后，但是梅赛德斯F1车队替补车手在第16位发车的情况下，帮助德国制造商双积分完赛。

日产e.dams车队的前总冠军获得者塞巴斯蒂安·布耶米获得第七名，领先宝马-安德雷迪的马克西米利安·冈瑟尔。尾声时刻与维尔恩发生事故后，迪格拉西以第九名冲过终点，而另一位宝马-安德雷迪车手亚历山大·西姆斯拿到积分区的最后一个位置。

首次参赛的雷内·拉斯特以1.2秒的劣势与积分区擦肩而过，但是领先赛道上另外两名瑞士车手埃德瓦尔多·莫塔拉和尼尔·贾尼。

回归FE代表Mahindara比赛的阿莱克斯·林恩名列第14位。而原本处于积分区的米奇·埃文斯，在试图超越遇到麻烦的维尔恩时，反而与身后赛车发生接触后打转，落到了第15位。

蔚来333车队的奥利弗·特维和丹尼尔·埃布落在奥利弗·罗兰和詹姆斯·克拉多身后。两位Dragon车手在计入成绩的车手中位列倒数两名，不过巴西新人塞尔吉奥·塞特·卡马拉跑在队友尼克·穆勒之前。

罗宾·弗林斯是本场最先退赛的车手。开场10分钟后，荷兰人蹭墙后鼻翼和右前轮护罩双双脱落。由于无法坚持驶回，只能中途停下赛车，而短暂的黄旗状态后，赛会出动了安全车。

本场比赛后，达科斯塔成为2019/20赛季第一位收获两场胜利的车手。由于埃文斯没有拿到积分，葡萄牙人在积分榜上建立了40分的领先优势。柏林的第二场比赛将在当地时间今天继续进行，同样使用反向的赛道结构。