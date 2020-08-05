柏林E-Prix第一场排位赛：达科斯塔强势摘杆位，DS钛麒占据头排

卫冕冠军车队DS钛麒的两名车手双双进入最后的“超级杆位”争夺。达科斯塔在Q1出场就做出常规阶段的标杆时间1分07.122秒。面对卫冕冠军、队友让-埃里克·维尔恩做出1分07.121秒，压轴出场的葡萄牙人顶住压力后，把自己的单圈时间提高了0.3秒之多，在打破1分07秒大关的同时，连续两场比赛将从杆位起步。

由于常规时间第二快的塞巴斯蒂安·布耶米冲击杆位失败，而且落到了保时捷车队的安德雷·洛特勒之后，DS钛麒车队包揽了柏林第一场比赛的头排发车位。洛特勒和布耶米分列第三、四名，而俩人之间的差距仅为0.013秒。

在队友斯托弗·范多恩早早出局的情况下，F2卫冕冠军尼克·德弗瑞代表梅赛德斯闯入最后的阶段。虽然落后布耶米0.05秒，但他击败了Mahindra车手杰罗米·丹布罗西奥，将从第五位发车。比利时人在常规时间里把远景维珍车手山姆·伯德挡在“超级杆位”阶段之外。

布耶米的队友奥利弗·罗兰以第八名完成排位赛，而捷豹车手米奇·埃文斯和Venturi车队的前F1明星车手菲利普·马萨位列第九、十名。马萨在第一计时段相当快的情况下，最后计时段对赛车尾部感到挣扎。值得一提的是，从伯德到第11名的队友罗宾·弗林斯之间的差距只有0.089秒。

取代帕斯卡尔·威尔雷恩的阿莱克斯·林恩，在回归FE赛场的首场排位赛里，驾驶Mahindra赛车拿到了第12名。

本场排位赛，Q1阶段出场的积分榜前五名车手中，只有达科斯塔一个人闯关成功。其他五人中排位最高的是宝马-安德雷迪的马克西米利安·冈瑟尔，但也只能从第13位发车。

迎来个人首秀的雷内·拉斯塔成为较快的奥迪车队，取得第14名的他比队友、前FE冠军得主卢卡斯·迪格拉西快乐0.3秒之多。而本赛季前两场比赛都等上领奖台的梅赛德斯车手斯托弗·范多恩只排在第16位，落在Venturi的埃德瓦尔多·莫塔拉之后。

积分榜第三名的宝马-安德雷迪车手亚历山大·西姆斯比范多恩慢了千分之三秒。另一位保时捷车手尼尔·贾尼远远落后于洛特勒。

蔚来333车队的奥利弗·特维将从第19位开始比赛，领先Dragon的尼克·穆勒和迪格拉西。

被奥迪除名后，丹尼尔·埃布加盟蔚来333车队，代替因国际旅行限制而无法前往德国比赛的中国车手马青骅。德国人落后队友0.4秒之多，落在前队友迪格拉西之后，列倒数第三。

去年参加F2的塞尔吉奥·塞特·卡马拉替换有丰田WEC任务在身的布兰登·哈特利，代表Dragon车队比赛。巴西人在首场排位赛里排名倒数第二，但是高于已经参加了5场比赛的本赛季新秀詹姆斯·克拉多。