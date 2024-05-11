柏林E- Prix第一场：卡西迪后来居上获胜

今年在柏林Tempelhof机场举行的比赛采用了新的赛道结构，而由于比赛中两次出现安全车，比赛圈数延长到了46圈。

第九位发车的卡西迪直一开场就切入了节能模式，使他排名直线下滑而且在大部分时间里都处于落后位置。但是进入尾声阶段，新西兰人名次不断提升，而还剩四圈时第一次上升到领跑位置，最终以4.6秒的优势率先完赛，取得了本赛季个人第二场胜利。

比赛开始后，杆位出发的Mahindra车手埃德瓦尔多·莫塔拉顺利领先进入一号弯，但在第三圈为了激活攻击模式而放弃了领跑位置。此后，多名车手因为触发攻击模式而交替成为领跑者。

第10圈，顶替罗宾·弗林斯代表远景车队参赛的瑞典人乔尔·艾里克森（Joel Eriksson）在赛道上停下，导致了全场黄旗以及最终的安全车。此后，又为了恢复正确的赛车排序，安全车时段被延长，确保各辆赛车在安全的情况下回到其应处的位置。

当比赛在第17圈恢复时，DS Penske的让-埃里克·维尔恩领先保时捷的帕斯卡尔·威尔雷恩、另一辆DS Penske赛车里的斯托弗·范多恩、莫塔拉、驾驶第二保时捷赛车的安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔。当时葡萄牙人与另一位捷豹车手米奇·埃文斯都还没有激活过攻击模式。疯狂的争夺中，摩纳哥的获胜者埃文斯在突出重围取得领先后不久选择去激活攻击模式，然而他绕了远路之后却没能激活成功。

比赛过半时，除了埃文斯之外的车手都已经使用过了两次攻击模式。此后玛莎拉蒂的马克西米利安·冈特尔开始向前发起挑战，反而把自己送上了9号弯的护墙，导致了第二次安全车，但此时大部队已经以比赛速度经过了停下的玛莎拉蒂赛车。

就在安全车出现之前，埃文斯为了在走到外线激活攻击模式前拉开差距而第二次蹭墙。这使得比赛在第34圈第二次重新开始后，他很快被身后追赶的威尔雷恩和奥利弗·罗兰德超越。不过，埃文斯凭借获得的额外能量，得以超越到头名，但只维持了三圈，被维尔恩夺走领跑位置。

眼看法国人有望把领先优势一直保持到比赛结束，先前省下能量的卡西迪发起追击，一路超越后攀升到第一名后，而且甩开大部队，最终锁定了胜利。最后三圈，维尔恩顶住了罗兰德施加的压力，俩人分别获得第二三名。埃文斯以第四名完赛，排在威尔雷恩和达科斯塔之前。

卫冕世界冠军杰克·丹尼斯也在一开场就进入了节能模式，并且试图在最后阶段往前突击，但爆胎让他彻底退出竞争。范多恩名列第七，莫塔拉只能接受第八名的结果，而另一位日产车手萨查·费内斯特拉兹紧随其后。代替受伤的山姆·伯德为迈凯伦比赛的泰勒·巴纳德则在他的第二场FE比赛里首次获得积分。

由于本周末FE与WEC赛事“撞车”，塞巴斯蒂安·布埃米、尼克·德弗瑞斯和尼克·穆勒缺席在柏林的比赛。梅赛德斯F1车队旗下年轻车手、爱沙尼亚人保罗·艾伦和英国车手乔丹·金首次参加FE，而代表南非比赛的GT车手凯文·范德林德再次替补出场。

文/段伊伊

编辑/Vandy Dong