粗糙的赛道表面意味着车手们不得不推迟使用250KW的全功率排位赛模式，以便在排位赛和正赛之前保护轮胎，因为不能再更换轮胎。

在较短的时长30分钟的阶段里，德弗瑞早期做出1分07秒358的标杆时间，领先积分榜领跑者安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔，而Dragon车手尼克·穆勒排在第三位。

在无事故发生的情况下，排名前三位的车手一直没有受到时间上的挑战，直到最后10分钟，日产e.dams车队的塞巴斯蒂安·布耶米进步到了1分07秒301。

两分钟后，宝马-安德雷迪车队的马克西米利安·刚瑟尔成为第一个切换进入高功率模式的车手，并且在最后两个计时段提高了0.3秒，从而在时间榜上超越了布耶米。

此后的5分钟时间内，排名保持不变，直到德弗瑞做出最终的标杆1分06秒922。达科斯塔在激活攻击模式时，由于需要减速躲避速度较慢的NIO 333车队车手丹尼尔·埃布，而错过第一个激活点。

尽管车辆多次出现轮胎锁死，但这位DS钛麒车队车手仅仅落后领先德弗瑞0.076秒，以第二快的时间完成本阶段练习。冈瑟尔名列第三，而Mahindra车队的杰罗米·丹布罗西奥位居第四。

布耶米最后领先捷豹车手米奇·埃文斯列第五位。尔尽管在最后一个飞驰圈中出现失误，但山姆·伯德仍然驾驶远景维珍赛车名列第七。

卢卡斯·迪·格拉西刚刚好处于两届DTM冠军队友雷内·拉斯特之前，获得第八名。卫冕冠军让-埃里克·维尔恩和第一节练习中最快的奥利弗·罗兰都抱怨车辆有“转向不足”的问题，因此仅排在第11和第12位。

在保时捷赛车表现不佳的情况下，其车手尼尔·贾尼和安德雷·洛特勒分别排在第16和17位。捷豹车手詹姆斯·卡拉多没有在第二节练习中登场，将会直接参与排位赛的争夺。同时，车队为他安装了全新的动力单元总成，并更换了电池。