新科FE冠军达科斯塔披露自己“险些放弃”

达科斯塔在第四场柏林比赛中紧随队友让-埃里克·维尔恩获得第二名后，自2009年雷诺方程式2.0北欧杯之后第一次赢得赛事总冠军。而1-2名的结果确保了DS钛麒车队卫冕车队冠军。

葡萄牙车手曾在2014-2015和2015-2016赛季代表领队马克·普雷斯顿所带领的超级亚久里车队比赛。本赛季他加盟DS钛麒车队代替了安德雷·洛特勒。

第一个赛季他获得年度第八名，但是第二赛季滑落到第13名，随后他与Amlin Andretti车队签约。

“我现在说不出话来了，”葡萄牙人说，“我的脑海中真的闪现出糟糕的时光，因为我曾经多次几乎要放弃，感谢在我身边的人，我成功做到了。”

“不仅如此，感谢DS钛麒车队的伙计们，我同他们一起参加了第一个赛季。即使在我只获得第15名的时候，他们也帮助我重整旗鼓。”

达科斯塔离开宝马-安德雷迪车队之后，因为合同条款的关系，直到去年十月季前测试才正式来到DS钛麒。他感谢维尔恩鞭笞他提升了自己的速度。

他补充说道：“有太多感谢（要对维尔恩说）。他是个难缠的对手，但是他一路上都在鞭笞我前进。他对我有非常大的帮助。也很感谢他让我在这个新的团队中快速融入。”

比赛中，达科斯塔被要求“调换并攻击”，超过维尔恩取得领先位置，随后在尾声阶段回到第二名。对此，葡萄牙人表示：“我们有一个比赛计划，我们完美地执行了它。我和维尔恩在比赛中相互帮助。

“日产车队的奥利弗（罗兰）和Seb（布耶米）一直跟在我们后面。对我来说，比赛最后超级紧张，当我必须掩护维尔恩并且掩护我自己。

“他们今天非常公平，就像Seb作为总冠军应有的样子。”

第一场柏林的比赛中，维尔恩在车队无线电中抱怨达科斯塔忽视了车队指令，在前方控制节奏。这个维尔恩在比赛尾声时期遇到能量和轮胎问题。当达科斯塔获胜时，法国人在与卢卡斯·迪格拉西发生碰撞后，他从第二名掉到了第20名。

但是普雷斯顿解释说，尽管遇到早起的麻烦，但周三的比赛正是对执行车队指令的练习。

“这太神奇了……这次我们做的就是我们在第一天没能成功执行的计划，”他说，“所有的练习在今天的比赛中得以执行。”

翻译/Vandy