布洛姆奎斯特拥有一定的FE参赛经验，曾在2017/18赛季代表Andretti车队参加了六场比赛。上赛季柏林收官的双连赛中，他被捷豹车队召回，代替詹姆斯·克拉多出场。

2018年在马拉喀什首次参赛时，布洛姆奎斯特取得了第八名，这也是他在所有参加过的八场比赛里的最佳成绩。

26岁的英国人表示：“我非常高兴能加入蔚来333车队参加2021赛季的电动方程式锦标赛，我已经等不及要和车队一起开始新征程了。我非常感谢车队能给予我这个机会和信任，我已经迫不及待地想在赛道上用成功来回报他们了。”

在为期9天、1700英里的私人测试计划中，布洛姆奎斯特已经和特维共同完成了蔚来 333赛车的测试。这位前宝马DTM车手将取代车队的另一位车手丹尼尔·埃布，后者在本赛季柏林的收官阶段里，“替补”由于旅行限制而无法参赛的马青骅登场。

此前，德国人因为在一场电竞比赛中雇佣一位专业的模拟赛车手“代驾”而被奥迪车队解雇。而代表蔚来333车队参赛使得他保持了100%的FE正赛纪录。

不过，由于更名后的Dragon/Penkse车队很可能延用2020DTM的亚军尼科·穆勒与塞尔吉奥·塞特·卡马拉的组合，同时Mahindra车队极可能留用阿莱克斯·林恩与亚历山大·西姆斯，埃布可能就此挥别FE。

“回归一个完整的FE赛季是一件相当棒的事，因为这项赛事在过去的几年里越来越壮大了，我很自豪能在第七个赛季重返赛道，”布洛姆奎斯特补充道。

“我很高兴最近能够有机会了解车队并与之建立联系。我们都对即将到来的赛季充满了动力，能够融入这样积极的氛围真是太美妙了。”

同时，蔚来333还发布了2020/21赛季的改版涂装，并将为未来两个赛季注册一套全新的动力总成系统。

力盛赛车在上个赛季前夕买下了这支车队。在短暂的准备时间内，车队只能使用了一套Dragon车队旧款的动力单元。最终两支车队排名倒数两位，Dragon车队仅有一次积分入账，而蔚来333在11场比赛中“颗粒无收”。不过在圣地亚哥的比赛中，特维闯入超级杆位争夺的表现成为了这支中国车队的一大亮点。

车队领队克里斯蒂安·西尔克充说道：“汤姆将带着丰富的赛车运动经验重返FE，包括参加2020年耐力赛的经历。如今我们拥有了一对快速且经验丰富的组合，奥利弗将连续第六个赛季与我们合作，我有信心这对搭档会很成功。“

翻译/小飞侠