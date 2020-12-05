宝马将在2020/21赛季后退出电动方程式

在瓦伦西亚季前测试的最后一天，马克西米利安·甘瑟尔刚刚为宝马-安德雷蒂车队“拔得头筹”。测试结束后，德国制造商便立刻官宣了这一消息。

在一份简短的声明中，宝马确认将在即将到来的赛季结束时退出FE，原因是其已经“基本用尽了”在这项赛事中开发技术的机会。

“我们的FE之旅即将抵达终点。经过七个成功的赛季，宝马集团将在下个赛季结束时退出该系列赛，”车队的一份声明中写道。

“作为这项赛事初创的合作伙伴，宝马在FE的成功故事中发挥了重要的最用。然而，随着电子传动系统的发展，宝马集团已经用尽了在FE的竞争环境中进行技术转换的机会。 随着宝马集团在电动汽车领域的战略重心转移，我们现在将主攻于开发车型以及宝马第五代电动车的批量生产。”

同时宝马方面强调，在为任何新的项目投入资源之前，其工厂也会为2020/21FE赛季提供全方位的支持。

“即使我们要离开，我们在汽车运动中的雄心壮志仍然没有动摇。在第七个赛季，宝马-安德雷蒂车队将全力以赴，与宝马iFE.21赛车以及车手马克西米利安·甘瑟尔和杰克·丹尼斯携手力争更多的荣誉。”

而宝马的退出距离此前其“同胞”奥迪发表退出宣言仅仅只有两天。除了2022年的达喀尔拉力赛，后者的重心还将转向全新的LMDh项目。而大众汽车则宣布，作为公司内部“重组”的一部分，将撤回所有工厂赛车项目。

除了退出FE，宝马同时也宣布将在2020年DTMClass 1 时代落幕后退出这项经典赛事。

翻译/小飞侠