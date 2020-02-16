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电动方程式 / 墨西哥城ePrix / 比赛报告

墨西哥城ePrix：埃文斯轻松获胜

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墨西哥城ePrix：埃文斯轻松获胜
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2020年2月16日 上午9:55

捷豹车手米奇·埃文斯在墨西哥城E-Prix中领跑全场后，收获个人2019/20赛季首场胜利，也成为本赛季第四位获胜的车手。

从第二位发车的埃文斯起步与获得本场杆位的保时捷车手安德雷·罗特勒旗鼓相当。但是新西兰人成功占据内线，在狭窄的一号弯把对手挤出赛车线。此后，捷豹车手始终占据着领先位置。他的领先优势一度扩大到7秒，只是在最后阶段因为赛道上的多起事故才放慢步伐，但仍以4.2秒率先冲过终点线，第二次在电动方程式登上最高领奖台。
当罗特勒不得不从一号弯外侧的草地上返回赛道时，他已经落到了第三。此后，由于右前轮卷入了广告牌上的纸条后受损，他无奈地返回维修区。虽然保时捷为他更换了前部车体，让他再次出场，但是已经落到最后的德国人没坚持太久就退出了比赛。
第二名的位置多次易主。前锦标赛冠军车手、效力于日产e.Dams的塞巴斯蒂安·布耶米在前半段试图追上埃文斯，但之后被远景-维珍车队的山姆·伯德超越。英国人原本有望拿下第二，但在尾声阶段与DS钛麒车队的安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔争夺时无法在3号弯进弯，一头撞上对面的护墙。
DS钛麒车队的两辆赛车从积分区中间位置往前追赶。为了向处于第三位的布耶米发起攻击，车队两次要求达科斯塔与卫冕冠军队友让-埃里克·维尔恩互换位置来轮流施压，但是都没有成功。然而就在布耶米刚刚得到喘息的机会时，可用能量较多的达科斯塔突然追上了瑞士人并在9号完突袭得手。
不久后，趁着伯德为激活攻击模式而走到赛车线外，葡萄牙人在最后一弯已经与远景-维珍车手并排，后者勉强守住位置。然而，压力下的英国人在3号弯出现失误。虽然他掉头后继续比赛，但还是没能避免在体育场路段撞墙退赛的结局。当达科斯塔拿下第二名时，布耶米守在了维尔恩之前，同样登上了领奖台。
梅赛德斯遭遇了一场噩梦般的比赛。尼克·德弗瑞一度在罗特勒丢失节奏后上升到第二，并在早期由Dragon车队的尼克·穆勒引发的安全车时段结束后依旧维持这个排名。但是在第一次激活攻击模式后，他的名次下滑。此后在与达科斯塔争夺第五名时，他不慎与远景·维珍的另一名车手罗宾·弗林斯发生了碰撞，结果在大直道末端的逃生区域无法掉头，只能退出比赛。
前三场比赛过后领跑积分榜的斯托弗·范多恩，在第十位起步的情况下，半程过后已经攀升了五个排名。然而在事故多发的最后阶段，他因为在防守位置时撞上了护墙而无法继续前进。
宝马车队的亚历山大·西姆斯成为尾声阶段混乱的最大受益者。从第18位起步的他一路猛追，并在范多恩犯错之前，超过了卢卡斯·迪格拉西，最终以第五名完赛。巴西人在第六的位置上，顶住了奥利弗·罗兰德的攻击，而埃德瓦尔多·莫塔拉名列第八。
埃文斯的捷豹队友詹姆斯·克拉多在第17位起步，但是追到了积分区，领先Mahindra的帕斯卡尔·威尔雷恩。
Cla Driver Team Time Gap
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 46'42.093  
2 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 46'46.364 4.271
3 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 46'48.274 6.181
4 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 46'56.424 14.331
5 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 47'01.337 19.244
6 Brazil Lucas di Grassi Germany Team Abt 47'10.439 28.346
7 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 47'11.843 29.750
8 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 47'12.297 30.204
9 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 47'12.889 30.796
10 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 47'13.225 31.132
11 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 47'14.911 32.818
12 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 47'15.758 33.665
13 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 47'17.605 35.512
14 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 47'18.492 36.399
15 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 47'32.981 50.888
16 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 47'46.984 1'04.891
  Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 46'49.093 1 Lap
  United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 40'50.201 5 Laps
  Germany Daniel Abt Germany Team Abt 40'22.897 6 Laps
  China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 34'56.582 11 Laps
  Netherlands Nyck de Vries Germany Mercedes 25'18.722 18 Laps
  Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 17'18.735 25 Laps
  Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 10'57.511 30 Laps
  Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 2'34.101 34 Laps
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Series 电动方程式
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Author Frankie Mao

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