墨西哥城ePrix：埃文斯轻松获胜

从第二位发车的埃文斯起步与获得本场杆位的保时捷车手安德雷·罗特勒旗鼓相当。但是新西兰人成功占据内线，在狭窄的一号弯把对手挤出赛车线。此后，捷豹车手始终占据着领先位置。他的领先优势一度扩大到7秒，只是在最后阶段因为赛道上的多起事故才放慢步伐，但仍以4.2秒率先冲过终点线，第二次在电动方程式登上最高领奖台。

当罗特勒不得不从一号弯外侧的草地上返回赛道时，他已经落到了第三。此后，由于右前轮卷入了广告牌上的纸条后受损，他无奈地返回维修区。虽然保时捷为他更换了前部车体，让他再次出场，但是已经落到最后的德国人没坚持太久就退出了比赛。

第二名的位置多次易主。前锦标赛冠军车手、效力于日产e.Dams的塞巴斯蒂安·布耶米在前半段试图追上埃文斯，但之后被远景-维珍车队的山姆·伯德超越。英国人原本有望拿下第二，但在尾声阶段与DS钛麒车队的安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔争夺时无法在3号弯进弯，一头撞上对面的护墙。

DS钛麒车队的两辆赛车从积分区中间位置往前追赶。为了向处于第三位的布耶米发起攻击，车队两次要求达科斯塔与卫冕冠军队友让-埃里克·维尔恩互换位置来轮流施压，但是都没有成功。然而就在布耶米刚刚得到喘息的机会时，可用能量较多的达科斯塔突然追上了瑞士人并在9号完突袭得手。

不久后，趁着伯德为激活攻击模式而走到赛车线外，葡萄牙人在最后一弯已经与远景-维珍车手并排，后者勉强守住位置。然而，压力下的英国人在3号弯出现失误。虽然他掉头后继续比赛，但还是没能避免在体育场路段撞墙退赛的结局。当达科斯塔拿下第二名时，布耶米守在了维尔恩之前，同样登上了领奖台。

梅赛德斯遭遇了一场噩梦般的比赛。尼克·德弗瑞一度在罗特勒丢失节奏后上升到第二，并在早期由Dragon车队的尼克·穆勒引发的安全车时段结束后依旧维持这个排名。但是在第一次激活攻击模式后，他的名次下滑。此后在与达科斯塔争夺第五名时，他不慎与远景·维珍的另一名车手罗宾·弗林斯发生了碰撞，结果在大直道末端的逃生区域无法掉头，只能退出比赛。

前三场比赛过后领跑积分榜的斯托弗·范多恩，在第十位起步的情况下，半程过后已经攀升了五个排名。然而在事故多发的最后阶段，他因为在防守位置时撞上了护墙而无法继续前进。

宝马车队的亚历山大·西姆斯成为尾声阶段混乱的最大受益者。从第18位起步的他一路猛追，并在范多恩犯错之前，超过了卢卡斯·迪格拉西，最终以第五名完赛。巴西人在第六的位置上，顶住了奥利弗·罗兰德的攻击，而埃德瓦尔多·莫塔拉名列第八。

埃文斯的捷豹队友詹姆斯·克拉多在第17位起步，但是追到了积分区，领先Mahindra的帕斯卡尔·威尔雷恩。