圣地亚哥E-Prix：甘瑟尔最后一圈超过达科斯塔，收获FE首胜

作为赛道上最年轻的车手，甘瑟尔在沙特阿拉伯因为在安全车下超车，丢掉了自己的第一个领奖台。

圣地亚哥比赛的发车阶段，摘下杆位的捷豹车手米奇·埃文斯守住位置，从而领跑比赛。而排在第二位的甘瑟尔在二号弯里被Mahindra的帕斯卡尔·威尔雷恩从内线挤过，落到了第三。

在最终完成了40圈的比赛中，虽然埃文斯在前半程的大部分时间里占据领头羊位置，但是他早早使用了两次“进攻模式”。比赛时间即将过半，已经超过威尔雷恩的甘瑟尔第二次激活了可以释放235kW能量的“攻击模式”，在第19圈向身前的捷豹赛车发起攻击，并且成功上升到第一。

与此同时，从第十位发车的达科斯塔与他的卫冕冠军队友让-埃里克·维尔恩，在经过与多名车手的战斗后，逐渐靠近前三名。在进入最后四分之一阶段时，维尔恩一度超过威尔雷恩后处于第三位。但是，法国人赛车的左前轮车体受损，令他又落到了队友和威尔雷恩之后。虽然此后DS钛麒赛车的左前轮车体最终在赛道上脱落，但维尔恩在回到维修区后选择退赛。

达科斯塔在上升到第三位后，接过了卫冕冠军车队向前冲的任务。尽管此前甘瑟尔拥有两面的优势，但是葡萄牙人在迅速超过了第二名的埃文斯后，很快就追到了德国人的身后。

眼看时间只剩四圈，达科斯塔在第37圈进行到十号弯时，潜入内线后强势地取得领先。最后两圈，两辆赛车首尾相接，虽然剩余电量相同，但是甘瑟尔从车队了解到他的电池温度情况稍好。在前一次进攻尝试没有成功之后，德国人终于在最后一圈来到九号弯前从外线超车成功。此时碍于电池温度过高，达科斯塔无法反击，眼睁睁看着甘瑟尔驾驶着由安德雷迪车队运作的宝马赛车第一个冲线。

在他们身后，十多位车手在进入最后一圈时电量余量不到1%。梅赛德斯的尼克·德弗瑞虽然抢在埃文斯身前，第三个冲过终点线，但是因为技术违规被罚五秒，退到了第五名完赛，落到了威尔雷恩之后。他的队友斯托弗·范多恩获得第六名。

排位赛遇到问题后只能从第22位发车的前FE总冠军卢卡斯·迪格拉西，在不利的情况下一路猛追到第七名完赛，领先另一名捷豹车手詹姆斯·克拉多。Venturi的菲利普·马萨作为全场唯一来自南美洲的车手，在经历了几次对手的碰撞之后，拿到了第九名。当丹尼尔·埃布和塞巴斯蒂安·布耶米受罚之后，积分区的最后一个位置则被远景维珍车队的山姆·伯德拿到。

排位赛冲到第五名的NIO 333车队车手奥利弗·特维虽然在发车后处于积分区，但是随着比赛的进行排名不断下滑，最终落到了第12位，落后于Dragon车队的尼克·穆勒。而他的队友马青骅则排在第16名，在所有获得排名的车手中名列倒数第二。

总共有七名车手没有获得正式比赛成绩。保时捷的尼尔·贾尼在发车后就直接回到了维修区。宝马的亚历山德·西姆斯因为与安德雷·罗特勒的碰撞，也早早退赛。德国人虽然坚持到了比赛结束，但是落后了12圈。埃德瓦尔多·莫塔拉因为与达科斯塔发生事故而无法坚持比赛。在比赛结束前，杰罗米丹布罗西奥和布兰登·哈特利双双回到维修区后停下赛车。

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