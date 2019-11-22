四家德国制造商参赛制造Formula E“德甲”既视感

在本周利雅得进行的揭幕战上，梅赛德斯和保时捷作为两支新车队，与奥迪和宝马（安德雷蒂车队运作）这两支现有车队共同参加新赛季比赛。

尽管这四家汽车品牌也曾同场竞技，例如在纽伯格林24小时耐力赛和斯帕24小时耐力赛中以拥有厂商支持的车队争夺GT3组的荣誉，但这个赛季将是他们首次共同参与由国际汽联举办的赛事。

麦克尼什认为，已有的成功FE车队的存在意味着2019-20赛季不仅仅将是他们四家制造商之间的战斗，因此“我认为不能轻视任何对手”，同时他也感觉新生力量将为赛事注入新活力。

“这绝对是德甲联赛的感觉，肯定会是赛事焦点之一，”麦克尼什解释说，“但现实是在四支车队之间或是与其他车队，我们都将公平竞争。”

“这很好，我认为这有益于锦标赛的份量，并且也肯定了我们大家基于电动化和未来趋势的决定是正确的。我认为这将会促进我们所有人。显然冠军只有一个，我们四支车队和其他八支车队都会希望自己是冠军。”

梅赛德斯车队领队伊恩·詹姆斯表示，他认为奥迪-宝马-奔驰-保时捷的存在意味着2019-20赛季“一切将会更好”。

“我认为这非常棒，”他说，“终有一天，我们都将从大范围的OEMs中获利，而FE已经这样做了。“

“事实上我们已经有四家德国OEM厂商参与其中，这是非常明智的——我们和在斯图加特的邻居保时捷都是第一个赛季参与FE赛事。这为整个赛事增添了一些新活力，但也像阿兰说的那样，这不意味着他们之间的竞争与其他车队之间的有什么不同。”

“此刻我们把他们和其他车队都视为竞争者，不过这也确实为整个赛事增添了一些次要的有趣情节。”

翻译/七七