梅赛德斯FE车队在赛季重启前补充强援

切斯特过去二十年都在雷诺的恩斯顿基地度过。2013年，他接替当时重返法拉利的詹姆斯·埃里森，出任路特斯的技术总监。但是在雷诺回收车队并重组技术团队之后，他在去年12月离开。

鉴于威廉姆斯的技术主管一职在帕蒂·洛维走后一直待定，此前业内认为那可能是切斯特留在F1工作最有可能的下家。但是半年多之后，当切斯特重回赛车圈，却穿上了梅赛德斯的工作衬衫，在其FE车队担任技术总监，并且已经在七月初开始工作。

51岁的切斯特已经在赛车行业工作了三十年，在前往恩斯顿之前，他先后在Simtek、Ligier和Arrows这些独立车队工作。

梅赛德斯在2019-20赛季正式以厂商车队身份加入FE。曾经担任瓦尔特利·博塔斯比赛工程师的托尼·罗斯出任了车队的总比赛工程师。

二月底的马拉喀什比赛之后，FE赛季就因为新冠肺炎疫情而暂停，但是将在八月上旬恢复，在德国柏林进行“9天6赛”，从而为本赛季划上句号。

当前，梅赛德斯车手斯托弗·范多恩在车手积分榜上排名第六，落后领头羊、DS钛麒车队的安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔29份。而另一位车手尼克·德弗瑞排名第13位。

收官阶段车手变化

FE赛季迎来收官阶段之前，多支车队参赛阵容发生变动。蔚来333车队的中国车手马青骅受到国际旅行限制影响，将遗憾地无法代表车队比赛。他的空缺将由原奥迪车手丹尼尔·埃布填补。德国人因为在FE电竞比赛中找人代替自己，遭到了奥迪的除名。奥迪DTM车手瑞内·拉斯特则将首次参加FE赛事。

Dragon车队宣布红牛替补车手塞尔吉奥·塞特·卡马拉将替换布兰登·哈特利参加本赛季余下的比赛。而帕斯卡尔·威尔雷恩离开Mahindra之后的空位则由阿莱克斯·林恩补上。