东京E-Prix：冈特尔力挫罗兰德收获赛季首胜

Maximilian Gunther, Maserati Racing, 1st position, with his trophy on the podium
Simon Galloway / Motorsport Images
电动方程式首次在日本街头比赛，弯曲的赛道结构使得超车极为困难，导致了车手们宁可占据赛道位置，也不愿轻易走到外线去激活攻击模式。
日产车手罗兰德在排位赛中脱颖，从杆位开始比赛。波兰人在发车之后就一直领跑，但他身后的埃德瓦尔多·莫塔拉步步为营。第10圈，莫塔拉在防守冈特尔时被迫在6号弯走到外线，罗兰德趁机在下一圈激活了个人第一个攻击模式，并且继续保持领先。同一圈里，莫塔拉决定借助额外的动力，冈特尔由此前进到第二，并在不久后罗兰德第二次激活攻击模式时，成为新的领跑者。
虽然玛莎拉蒂车手在第14圈激活自己的第一个攻击模式时位置滑落到第三，但是他很快利用额外的动力在16号弯超过莫塔拉，为自己向罗兰德发起真正的挑战奠定基础。此后两辆赛车展开了长时间的缠斗。
终于在35圈的比赛还剩10圈时，当日产车手在进入10/11号之字弯前松开踏板试图节省能量时，冈特尔把握住机会完成超越。此后面对波兰车手的施压以及多次超车企图，德国车手没有出现任何破绽，最终第一个冲过终点线。
在他们身后，卫冕冠军杰克·丹尼斯在还剩三圈时超越了安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔。当时，保时捷车手尝试在15号弯从罗兰德的外线发起攻击，但却失去了节奏，最终无缘领奖台，以第四名完赛，他的队友帕斯卡尔·维尔莱恩紧随其后名列第五。后者曾在最后几个弯中与丹尼斯并驾齐驱，但下滑了两个位置。
距离比赛结束还有五圈时，莫塔拉在激活最后一次攻击模式，但落到第六位。而比赛结束后，他因能量使用超标被取消了资格。
第20圈时，捷豹车手米奇·埃文斯在6号弯与罗宾·弗林斯发生碰撞后，散落的碎片导致安全车出动，并且使比赛延长了两圈——新西兰人最终只获得第14名。弗林斯也与法国车手诺曼·纳托相撞后失去鼻翼。安德雷迪车手原本因此被罚时5秒，并且跌出积分区。然而，赛后车载视频证明两位车手都无需对事故负责，赛会因此撤销了处罚，使得纳托拿回了第六名。
Abt车队的尼科·穆勒拿到第七，随后是另一位捷豹车手尼克·卡西迪。与他的新西兰同胞相反的是，卡西迪从第19位起步的情况下追到第八位完赛。弗林斯名列第九，而塞尔吉奥·塞特·卡马拉为来自中国的ERT车队（原333车队）进入前十名。
本场比赛的结果加剧了本赛季开始以来积分榜的混乱局面。维尔莱恩尽管从未在前四场比赛中登上过领奖台，但以63分领跑车手年度积分榜，上一场在圣保罗被取消资格的卡西迪则以2分之差排名第二，而本场惜败的罗兰德相差德国车手9分、位列第三。
相比之下，虽然捷豹在东京街头仅仅收获了4分，但凭借前三场的强势表现，以100分位居车队积分榜头名，保时捷紧随其后但也相差17分。
文/Vandy DONG
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