上海E-PRIX第二场：达科斯塔夺冠，杰克·休斯首登领奖台

在上海国际赛车场举行的第二场比赛中，圈数从29圈降至28圈，同时得益于前一日的经验积累，各车队在正赛中展现出了更快的节奏。

比赛伊始，DS Penske车队的范多恩起步更佳，在第1圈的1号弯超越了杆位发车的杰克·休斯，紧随其后的是第三位发车的达科斯塔。葡萄牙车手在第10号弯超越休斯，升至第二位，并在第2圈尝试利用尾流紧追领先的范多恩。排名第三到第七位的休斯、纳托、德弗里斯和卡西迪在第3圈纷纷激活了攻击模式，由于在比赛初期，他们并未被前两名车手拉开太大距离。

达科斯塔是领先阵营中最后一批激活攻击模式的车手，这一策略也确保了他始终位于领先集团。第16圈，他利用精准的内线超越，从纳托的手中抢过领跑位置，并一路保持到了终点。

休斯通过7号和8号连续弯道的激进超越，升至第二位。在比赛的最后10圈中，尽管休斯始终紧追不舍，却未能对达科斯塔构成实质性威胁，最终以第二名的成绩完赛，收获了个人在FE赛事中的首个领奖台。

纳托在比赛初期一度领跑，但随着比赛的进行，他的速度逐渐落后于达科斯塔和休斯，最终位列第三名，这也是他加盟安德雷蒂车队后获得的首个领奖台。

捷豹车队的卡西迪在第19圈尝试超越休斯时两车发生接触，导致前翼受损，但他还是有惊无险地以第四名完赛。与此同时，他在车手积分榜上的主要对手维尔莱恩因与山姆·伯德发生碰撞后爆胎，不得不进站更换轮胎，最终未能获得积分。

上一场比赛的胜者米奇·埃文斯领先范多恩和让-埃里克·维尔恩，以第五名的成绩冲线。

玛萨拉蒂车队的冈特尔在五场比赛后首次回归积分区，远景车队的罗宾·弗里恩斯从第20位起步，以第九名的成绩完赛。日产车队的奥利弗·罗兰德仅位列第十名，得到一分。

在车手积分榜上，卡西迪以167分继续领跑，维尔莱恩以142分排名第二，埃文斯以132分超越罗兰德，升至第三位。车队积分榜方面，捷豹车队以299分高居榜首，保时捷车队以226分位列第二。

文/海根