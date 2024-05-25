上海E-PRIX第一场：埃文斯收获赛季第二胜，捷豹继续扩大领先优势

在上海国际赛车场进行的29圈比赛中，埃文斯与维尔莱恩几乎全程领跑，轮流占据领先位置。埃文斯从第三位起步，先后超越了杆位发车的让-埃里克·维尔恩和日产车手奥利弗·罗兰德，在第七圈就取得领先。维尔莱恩则是与队友安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔。配合，通过轮流激活攻击模式，保证两人的赛道位置不受影响。本场比赛两次攻击模式的激活时间总计为6分钟。

随着比赛赛程过半，维尔莱恩开始提速并积极进入防守状态。然而在第23圈，他在六号弯轮胎锁死，给埃文斯留下了超越的机会。两圈过后，维尔莱恩在11号弯以不惜驶上草地的方式强势切弯，夺回领先位置。

在他们身后，第10位起步的卡西迪在比赛后半程发力，并始终对前方车手保持着1-2%的能量优势。比赛还剩四圈时，卡西迪升至第三位，位居队友埃文斯之后，后者在六号发卡弯和随后的连续弯角开始对维尔莱恩频繁施加压力。

尽管卡西迪的赛车能量占优，但他却被车队告知要保持位置，为埃文斯防住来自达科斯塔和杰克·丹尼斯的追击。

进入最后一圈，埃文斯在一号弯外线发动进攻，超越了维尔莱恩，并将领跑位置坚持到了最后，后者则是抵挡住了卡西迪在最后一个弯角的进攻。罗兰德在最后几圈中位置迅速上升，取得第四名。

赛后，埃文斯因与维尔莱恩在赛道上的争夺而接受了赛会调查，所幸没有官方没有给出进一步的处罚，新西兰车手继摩纳哥站后，收获本赛季第二场胜利。

达科斯塔以第五名冲线，但因在比赛中将其他赛车挤出赛道，收到5秒罚时，排名降至第18位。丹尼斯排名上升一位，杆位发车的让-埃里克·维尔恩仅获得第六。尼克·德弗里斯以第七名完赛，收获了本赛季的首个积分。玛莎拉蒂车队的冈特尔同样在赛后收到了罚时，跌出积分区，远景车队的塞巴斯蒂安·布埃米、DS Penske车队的范多恩和Abt车队的迪格拉西最终排在第八到第十位。

车手积分榜上，卡西迪以155分继续领跑，维尔莱恩以142分位居第二，罗兰德以130分排名第三。车队积分榜上，捷豹车队凭借最近四场比赛中的三场胜利，进一步巩固了领先地位，将与排在第二位的保时捷车队之间的分差拉大到了76分。

文/海根

编辑/Vandy Dong