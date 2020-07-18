UNI-Virtuosi有信心在亨格罗林更好地应对复杂天气

本周末的排位赛全程在雨中进行，埃洛特拿下本赛季个人第一个杆位，而周冠宇获得第三名。俩人今年在UNI-Virtuosi搭档之后，连续三场排位赛都全都双双进入前三。

2020赛季开始三个周末以来，UNI-Virtuosi赛车在干地和湿地上的良好竞争力已经足以显现。不过，上周末在红牛环的第一场比赛中，当比赛尾声阶段赛道从全湿到逐渐变干后，周冠宇和埃洛特因为采用了全雨地调校，逐渐被其他折中调校的车手追上。埃洛特被米克·舒马赫超过后落到第五，而中国小将在最后一圈顽强顶住德国对手的进攻后获得第三名。

今天布达佩斯的天气依然存在变数。但是两位UNI-Virtuosi年轻车手相信车队从上周末的“错误”中吸取了教训。

“我们知道我们在那场比赛里犯了错，所以我们相信车队可以在那基础上进步，”本周末以积分最大化为目标的周冠宇向Motorsport中文网表示。

“奥地利是不同的情景，一开始超级湿，我们的赛车用了雨地调校，一开始我们可以争夺胜利，在前三位拉开得非常不错。当差不多要进站的时候，赛道开始变干，尤其是比赛尾声阶段，在第二、第三计时段有完全干的赛车线，所以那些一开始有稳定速度的赛车开始追回来。”

“在那么微妙的情况下，那次在一定程度上有点赌博。但是我们相信至少说明在全湿、全干的情况下，我们的赛车都相当快。”

昨天的练习阶段也在雨中进行，但周冠宇没有出场，而埃洛特也只是跑了有限的里程。虽然缺乏干地上的数据，但是英国人相信哪怕比赛时的条件与一周前相同，UNI-Virtuosi车队将取得更好的成绩。

“我们知道在上周末第一场比赛里，作为一个团队我们犯了错，我们回顾了比赛，知道我们在哪里出了错，”埃洛特表示，“在我们自己这边，我们知道可以做得更好。”

“如果这次的条件像那样， 我们肯定会比那时更好。如果我们做对了，就会取得很棒的成绩。在上周末那样的情况下，尽管我们出了错，还是取得了第三和第五，结果并不特别糟糕——当然要是那时再多几圈，可能就更遭了。但是我们绝对能够改正过来。”