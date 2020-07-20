UNI-Virtuosi承认策略失误拖累车手

上周末亨格罗林多变的天气给F2比赛增加了很多难度。在雨天进行的排位赛中，卡勒姆·埃洛特和周冠宇分别拿下杆位和第三，帮助UNI-Virtuosi车队本赛季三场排位赛全部双车进去前三。

然而在干地上进行的首回合比赛中，俩人都受到早进站策略的影响，在比赛后半段轮胎衰竭严重，排名一路下滑。埃洛特跌到第八，周冠宇则勉强守住积分。赛后，UNI-Virtuosi车队承认“错误的策略”令其车手“受到牵绊”。

第二回合冲刺赛中，轮胎衰退之严重，令绝大多数车手都选择了进站，包括埃洛特和周冠宇。然而，今年作为Hitech GP车手回归的卢卡·吉奥托艺高人胆大，选择不换胎，最终以不到一秒的优势力压一路猛追的埃洛特获胜。而中国小将在抢下第八名的同时，做出全场最快单圈后获得对应的额外积分。

周冠宇在赛后总结时表示，短短一周时间里轮胎性能的变化出乎意料。

“雨中进行的排位赛挺不错，我们有不错的比赛速度，”他说，“第一回合比赛的起步不好，并且我们没有预计到轮胎会衰退得那么厉害。”

“我认为总体上，我们从奥地利时（轮胎）没有什么衰退，到（轮胎）比去年在这里衰退得还要厉害。第八、第十名是令人感到沮丧的结果。”

“周日的比赛受制于周六，但是我们做了很好的调校改变，所以我们做出了最快单圈。我们需要努力准备，在后面几轮里强势回归，力争好的积分。”

Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

埃洛特在第一回合开局后领跑的情况下，为应对最早进站的DAMS车手丹·迪克特姆才很早换胎。他同样认为“今年的轮胎起伏不定，本来还好好的，接着就衰退了”。而且，英国人坦言周五练习时的下雨，他和周冠宇只是各做了两个检测圈，也让情况更加微妙。

“非常有限的干地练习确实有点困难，”英国人向Motorsport中文网表示，“练习一团糟，但也只能那样了。”

“我们在每个可以跑的阶段里都在尝试。我们在排位赛里成功做到了，但是比赛还没完全解决。这是我们回去之后会好好研究的地方。有点失望，因为去年车队在这里能够完全掌握局面。我们正在很努力地解决。”

“就我个人而言，如果没有首回合的（策略）失误——真的很遗憾……我最大程度地追了回来，尽管少三分。但是如果我不进站，没办法赢下比赛。”

前三个比赛周末过后，埃洛特以63分暂列年度积分榜第二，落后两次取得第一回合胜利的Prema新秀罗伯特·施瓦茨曼18分。周冠宇在亨格罗林止损之后，与巴西车手菲利普·德鲁戈维奇同积31分，列第八。

F2进入第一个调整期，随后将与F1一起去到银石和巴塞罗那进行第二轮“三连赛”。