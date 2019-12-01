F2阿布扎比第二回合：吉奥托在个人告别战获胜

周六比赛里获得第八名的法拉利旗下年轻车手久里亚诺·阿莱西，本场比赛从第一位发车并在前半程始终领先驾驶UNI-Virtuosi赛车的吉奥托。但是此后，法国人的轮胎严重衰退，被身后的赛车逐个超过。

吉奥托在上升到第一名表现稳定，以接近5秒的优势领先尼古拉斯·拉蒂菲。周六获胜的塞尔吉奥·塞特·卡马拉在尾声阶段强势地超过法拉利阵营的科勒姆·埃洛特，以第三名完赛。

本回合比赛前，拉蒂菲、吉奥托和塞特·卡马拉都有机会获得年度第二名。最终，第二名外加做出最快单圈的结果，足够加拿大人锁定以F2年度亚军的身份在明年代表威廉姆斯参加F1。而在参赛五年后即将离开的吉奥托，在积分榜上反超巴西人三分，拿到年度第三名。

同属法拉利车手学院的科勒姆和阿莱西分列第四、五名。路易斯·德莱特拉兹顶住松下信治施加的压力，拿到第六名。雷诺第三车手杰克·埃肯在最后时刻超过米克·舒马赫，拿到了本场最后一个积分。

前一天第三名的周冠宇周日出场圈里感觉到刹车时赛车出现严重震动。虽然车队为他发车区进行紧急调整，但是无法根除问题。中国小将在艰苦的情况下坚持完成比赛，位列第十名。不过，这位雷诺F1研发车手在个人F2新秀赛季里，交出五次登上领奖台、一个杆位、139分的成绩单，在获得年度第七的同时，成为排名最高的新秀车手。

新科F2年度冠军尼克·德弗瑞连续两天经历噩梦般的比赛，仅仅位列第十三位，落在乔丹·金和本周末首次参赛的克里斯蒂安·伦德加德身后。