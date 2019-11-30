F2阿布扎比第一回合：塞特·卡马拉获胜，周冠宇登台

获得杆位的塞特·卡马拉起步不利，连续被第二、三位的科勒姆·埃洛特和路易斯·德莱特拉兹超过。此后巴西人一直处在落后位置。

第六圈结束换胎窗口开启时，前几名车手纷纷进站，采用不同轮胎策略Carlin车队的松下信治和效力于UNI-Virtuosi车队周冠宇接管了比赛。不过，当俩人在第27、28圈先后进站，胜利再次回到反向策略车手的手中。

然而，德莱特拉兹刚刚回到领先位置不久，就被塞特·卡马拉在直道上利用DRS完成超越。正是这次成功的进攻，帮助巴西人本赛季第二场——第一场周六比赛——胜利。而他的这场胜利，也帮助DAMS车队锁定了车队年度冠军。

最后两圈，德莱特拉兹的轮胎状态下滑严重。松下信治率先超过后上升到第二。进入最后一圈，进站后处于第四位的周冠宇与瑞士人展开激烈战斗后完成超车，拿下了在其新秀赛季的第五个领奖台成绩。

2020赛季将加盟UNI-Virtuosi车队的埃洛特，曾试图在最后几圈向周冠宇发起攻击，但是反而被后者甩开，最后获得第五名。同样采取极晚进站策略的周冠宇的队友卢卡·吉奥托，领先明年晋升F1的尼古拉斯·拉蒂菲，获得第六名。

同样在发车时用较硬轮胎起步的久里亚诺·阿莱西和尼基塔·梅赛平，也通过他们的策略进入了积分区，分列第八、十名。法国人因在虚拟安全车规则下没有及时减速而被罚时5秒，但还是保住积分区的位置。第九名则被米克·舒马赫拿下。

提前加冕年度冠军的尼克·德弗瑞遭遇一场苦战，最终未能进入积分区，并落在杰克·埃肯和乔丹·金之后。

首次参加F2的丹麦车手克里斯蒂安·伦德加德采取晚进站的策略且表现不俗，以第十四名完赛。