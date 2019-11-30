F2阿布扎比第一回合比赛中，DAMS车手塞尔吉奥·塞特·卡马拉在大部分时间落后的情况下凭借关键超车获得胜利，周冠宇依靠轮胎策略和最后一圈的强势超越登上领奖台。
获得杆位的塞特·卡马拉起步不利，连续被第二、三位的科勒姆·埃洛特和路易斯·德莱特拉兹超过。此后巴西人一直处在落后位置。
第六圈结束换胎窗口开启时，前几名车手纷纷进站，采用不同轮胎策略Carlin车队的松下信治和效力于UNI-Virtuosi车队周冠宇接管了比赛。不过，当俩人在第27、28圈先后进站，胜利再次回到反向策略车手的手中。
然而，德莱特拉兹刚刚回到领先位置不久，就被塞特·卡马拉在直道上利用DRS完成超越。正是这次成功的进攻，帮助巴西人本赛季第二场——第一场周六比赛——胜利。而他的这场胜利，也帮助DAMS车队锁定了车队年度冠军。
最后两圈，德莱特拉兹的轮胎状态下滑严重。松下信治率先超过后上升到第二。进入最后一圈，进站后处于第四位的周冠宇与瑞士人展开激烈战斗后完成超车，拿下了在其新秀赛季的第五个领奖台成绩。
2020赛季将加盟UNI-Virtuosi车队的埃洛特，曾试图在最后几圈向周冠宇发起攻击，但是反而被后者甩开，最后获得第五名。同样采取极晚进站策略的周冠宇的队友卢卡·吉奥托，领先明年晋升F1的尼古拉斯·拉蒂菲，获得第六名。
同样在发车时用较硬轮胎起步的久里亚诺·阿莱西和尼基塔·梅赛平，也通过他们的策略进入了积分区，分列第八、十名。法国人因在虚拟安全车规则下没有及时减速而被罚时5秒，但还是保住积分区的位置。第九名则被米克·舒马赫拿下。
提前加冕年度冠军的尼克·德弗瑞遭遇一场苦战，最终未能进入积分区，并落在杰克·埃肯和乔丹·金之后。
首次参加F2的丹麦车手克里斯蒂安·伦德加德采取晚进站的策略且表现不俗，以第十四名完赛。
|Cla
|#
|Driver
|Team
|Laps
|Time
|1
|5
|Sergio Sette Camara
|DAMS
|31
|2
|2
|Nobuharu Matsushita
|Carlin
|31
|5.100
|3
|7
|Guanyu Zhou
|UNI-Virtuosi
|31
|7.700
|4
|1
|Louis Deletraz
|Carlin
|31
|10.900
|5
|11
|Callum Ilott
|Charouz Racing System
|31
|15.900
|6
|8
|Luca Ghiotto
|UNI-Virtuosi
|31
|20.300
|7
|6
|Nicholas Latifi
|DAMS
|31
|25.700
|8
|20
|Giuliano Alesi
|Trident
|31
|32.200
|9
|9
|Mick Schumacher
|Prema Powerteam
|31
|41.900
|10
|3
|Nikita Mazepin
|ART Grand Prix
|31
|48.600
|11
|15
|Jack Aitken
|Campos Racing
|31
|49.500
|12
|16
|Jordan King
|MP Motorsport
|31
|50.400
|13
|4
|Nyck de Vries
|ART Grand Prix
|31
|53.400
|14
|21
|Christian Lundgaard
|Trident
|31
|53.900
|15
|12
|Matevos Isaakyan
|Charouz Racing System
|31
|56.500
|16
|18
|Tatiana Calderon
|Arden International
|31
|58.600
|17
|10
|Sean Gelael
|Prema Powerteam
|31
|62.9
|18
|14
|Marino Sato
|Campos Racing
|31
|97.4
|22
|Artem Markelov
|Arden International
|9
|22 laps
|17
|Mahaveer Raghunathan
|MP Motorsport
|7
|24 laps
|VIEW FULL RESULTS
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|Series
|FIA F2
|Author
|Frankie Mao
F2阿布扎比第一回合：塞特·卡马拉获胜，周冠宇登台
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