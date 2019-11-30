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FIA F2 / 比赛报告

F2阿布扎比第一回合：塞特·卡马拉获胜，周冠宇登台

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F2阿布扎比第一回合：塞特·卡马拉获胜，周冠宇登台
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2019年11月30日 下午4:20

F2阿布扎比第一回合比赛中，DAMS车手塞尔吉奥·塞特·卡马拉在大部分时间落后的情况下凭借关键超车获得胜利，周冠宇依靠轮胎策略和最后一圈的强势超越登上领奖台。

获得杆位的塞特·卡马拉起步不利，连续被第二、三位的科勒姆·埃洛特和路易斯·德莱特拉兹超过。此后巴西人一直处在落后位置。

第六圈结束换胎窗口开启时，前几名车手纷纷进站，采用不同轮胎策略Carlin车队的松下信治和效力于UNI-Virtuosi车队周冠宇接管了比赛。不过，当俩人在第27、28圈先后进站，胜利再次回到反向策略车手的手中。

然而，德莱特拉兹刚刚回到领先位置不久，就被塞特·卡马拉在直道上利用DRS完成超越。正是这次成功的进攻，帮助巴西人本赛季第二场——第一场周六比赛——胜利。而他的这场胜利，也帮助DAMS车队锁定了车队年度冠军。

最后两圈，德莱特拉兹的轮胎状态下滑严重。松下信治率先超过后上升到第二。进入最后一圈，进站后处于第四位的周冠宇与瑞士人展开激烈战斗后完成超车，拿下了在其新秀赛季的第五个领奖台成绩。

2020赛季将加盟UNI-Virtuosi车队的埃洛特，曾试图在最后几圈向周冠宇发起攻击，但是反而被后者甩开，最后获得第五名。同样采取极晚进站策略的周冠宇的队友卢卡·吉奥托，领先明年晋升F1的尼古拉斯·拉蒂菲，获得第六名。

同样在发车时用较硬轮胎起步的久里亚诺·阿莱西和尼基塔·梅赛平，也通过他们的策略进入了积分区，分列第八、十名。法国人因在虚拟安全车规则下没有及时减速而被罚时5秒，但还是保住积分区的位置。第九名则被米克·舒马赫拿下。

提前加冕年度冠军的尼克·德弗瑞遭遇一场苦战，最终未能进入积分区，并落在杰克·埃肯和乔丹·金之后。

首次参加F2的丹麦车手克里斯蒂安·伦德加德采取晚进站的策略且表现不俗，以第十四名完赛。

Cla # Driver Team Laps Time
1 5 Brazil Sergio Sette Camara France DAMS 31  
2 2 Japan Nobuharu Matsushita United Kingdom Carlin 31 5.100
3 7 China Guanyu Zhou United Kingdom UNI-Virtuosi 31 7.700
4 1 Switzerland Louis Deletraz United Kingdom Carlin 31 10.900
5 11 United Kingdom Callum Ilott Czech Republic Charouz Racing System 31 15.900
6 8 Italy Luca Ghiotto United Kingdom UNI-Virtuosi 31 20.300
7 6 Canada Nicholas Latifi France DAMS 31 25.700
8 20 France Giuliano Alesi Italy Trident 31 32.200
9 9 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 31 41.900
10 3 Russian Federation Nikita Mazepin France ART Grand Prix 31 48.600
11 15 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 31 49.500
12 16 United Kingdom Jordan King Netherlands MP Motorsport 31 50.400
13 4 Netherlands Nyck de Vries France ART Grand Prix 31 53.400
14 21 Denmark Christian Lundgaard Italy Trident 31 53.900
15 12 Russian Federation Matevos Isaakyan Czech Republic Charouz Racing System 31 56.500
16 18 Colombia Tatiana Calderon United Kingdom Arden International 31 58.600
17 10 Indonesia Sean Gelael Italy Prema Powerteam 31 62.9
18 14 Japan Marino Sato Spain Campos Racing 31 97.4
  22 Russian Federation Artem Markelov United Kingdom Arden International 9 22 laps
  17 India Mahaveer Raghunathan Netherlands MP Motorsport 7 24 laps
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Author Frankie Mao

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