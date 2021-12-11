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FIA F2 比赛报告

F2阿布扎比次回合：周冠宇完美发挥获胜

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周冠宇在事故不断的F2阿布扎比第二回合冲刺赛里赢得胜利，而刚刚加冕年度冠军的奥斯卡·皮亚斯特雷退赛。

F2阿布扎比次回合：周冠宇完美发挥获胜

先前的进行的第一回合比赛，杰安·达鲁瓦拉抵御住菲利普·德鲁戈维奇的压力后获胜，而皮亚斯特雷凭借第三名的成绩，提前两个回合赢得本年度F2车手年度冠军。本场比赛以第八名完赛，让周冠宇在倒序发车的第二回合从第三位起步。

晚间的比赛开始后不久，倒序发车下第一位出发的马库斯·阿姆斯特顺利地抢先进入一号弯。在他身后，拉尔夫·博尚守在周冠宇之前，组成了前三名。不过，周冠宇很快跟上对手，并且在6-7号之字弯前完成了干净利落的超越。

不过很快，奥利·卡尔德维尔与阿莱西奥·德莱达的事故，导致了比赛进入虚拟安全车状态，而且转入实际的安全车。

比赛在第7圈才恢复，就因为罗伊·尼萨尼与皮亚斯特雷、尤里·维普斯发生事故——导致后两人退出比赛，安全车再次回到赛道上。事发时，尼萨尼突然插入澳大利亚人的内线，但新科F2年度冠军的外侧又有维普斯，最终发生了三车事故。赛会决定在比赛结束后进行调查。

眼看安全车在第10圈进站后比赛将重新开始，领跑位置上的阿姆斯特朗的赛车突然在2号弯前发生机械故障，缓缓跑到了非赛车线后停下，拱手把第一的位置让给了周冠宇。而这次事件又引发了虚拟安全车时段。

当比赛再次恢复后，周冠宇很快拉开了对身后车手的差距，稳健地守在领先位置上。罗伯特·施瓦茨曼已经超过了博尚，而后者遭遇了丹·迪克特姆的追击。再往后，德鲁戈维奇再次与达鲁瓦拉展开缠斗，但这次巴西人在9号弯斜坡从外道超过了印度车手。

此后的比赛里，前三名没有发生变化，周冠宇以牢固的优势第一个冲过终点线。这是他自9月在蒙扎的周末之后，第一次登上领奖台，同时也是个人F2生涯的第五场胜利。施瓦茨曼以第二名完赛后，继续在车手年度积分榜上占据第二，领先UNI-Virtuosi车手，而博尚连续两个周末收获了领奖台。迪克特姆顶住德鲁戈维奇的冲击后拿到第四名。

本周日将上演2021赛季F2的最后一场主赛，明年将代表阿尔法·罗密欧参加F1的中国车手，将从第三位发车。而皮亚斯特雷将连续第五场主赛从杆位开始比赛。

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