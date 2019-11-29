F2阿布扎比排位赛：塞特·卡马拉摘下收官周末杆位

效力于DAMS的塞特·卡马拉在当天中午进行的练习阶段里高居首位。虽然排位赛的夜间环境与阳光下有着巨大差异，但是巴西人依然速度强劲，在距离阶段结束还剩两分钟时做出1分49.751秒。

明年将转投UNI-Virtuosi车队的卡勒姆·埃洛特和路易斯·德莱特拉兹同样有所提高，但是以微弱优势屈居第二、三名。

就在此时，肖恩·格莱尔的赛车在倒数两个弯角之间的路段打转后，停在了维修区进口，导致赛段出现了黄旗。这使得多名在最后时刻时间进步的车手的最终排名无法确定，其中包括从第十位上升到第五的周冠宇，他的最后一圈时间与第四名日本车手松下信治相差0.053秒。

已经拿下年度冠军的尼克·德弗瑞选择在阶段中期赛道空旷的时候出场，但是并没有对他提高成绩带来太多帮助，最终名列第六位。

明年将在威廉姆斯正式上位参加F1的尼古拉斯·拉蒂菲，本周末为F2年度第二名而战。受到格莱尔引发的黄旗影响，他没能在最后时刻进步，只获得第七名。不过，加拿大人的竞争对手——周冠宇的队友——卢卡·吉奥托只获得第十一名。

前十名的最后三个名次被杰克·埃肯、尼基塔·梅塞平和米克·舒马赫拿下。首次参加F2的雷诺年轻车手克里斯蒂安·伦德加德排名第十八位。

虽然车手年度冠军已经提前决出，但是车队锦标还存在悬念。而DAMS车队靠着塞特·卡马拉的杆位拿下4分，把对UNI-Virtuosi的领先优势扩大至57分。