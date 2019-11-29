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FIA F2 / 排位赛报告

F2阿布扎比排位赛：塞特·卡马拉摘下收官周末杆位

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F2阿布扎比排位赛：塞特·卡马拉摘下收官周末杆位
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2019年11月29日 下午4:43

塞尔吉奥·塞特·卡马拉在阿布扎比进行的2019赛季收官周末摘下杆位，而周冠宇的第五名有待确认。

效力于DAMS的塞特·卡马拉在当天中午进行的练习阶段里高居首位。虽然排位赛的夜间环境与阳光下有着巨大差异，但是巴西人依然速度强劲，在距离阶段结束还剩两分钟时做出1分49.751秒。

明年将转投UNI-Virtuosi车队的卡勒姆·埃洛特和路易斯·德莱特拉兹同样有所提高，但是以微弱优势屈居第二、三名。

就在此时，肖恩·格莱尔的赛车在倒数两个弯角之间的路段打转后，停在了维修区进口，导致赛段出现了黄旗。这使得多名在最后时刻时间进步的车手的最终排名无法确定，其中包括从第十位上升到第五的周冠宇，他的最后一圈时间与第四名日本车手松下信治相差0.053秒。

已经拿下年度冠军的尼克·德弗瑞选择在阶段中期赛道空旷的时候出场，但是并没有对他提高成绩带来太多帮助，最终名列第六位。

明年将在威廉姆斯正式上位参加F1的尼古拉斯·拉蒂菲，本周末为F2年度第二名而战。受到格莱尔引发的黄旗影响，他没能在最后时刻进步，只获得第七名。不过，加拿大人的竞争对手——周冠宇的队友——卢卡·吉奥托只获得第十一名。

前十名的最后三个名次被杰克·埃肯、尼基塔·梅塞平和米克·舒马赫拿下。首次参加F2的雷诺年轻车手克里斯蒂安·伦德加德排名第十八位。

虽然车手年度冠军已经提前决出，但是车队锦标还存在悬念。而DAMS车队靠着塞特·卡马拉的杆位拿下4分，把对UNI-Virtuosi的领先优势扩大至57分。

Cla # Driver Team Laps Time Gap
1 5 Brazil Sergio Sette Camara France DAMS 10 1'49.751  
2 11 United Kingdom Callum Ilott Czech Republic Charouz Racing System 10 1'49.840 0.089
3 1 Switzerland Louis Deletraz United Kingdom Carlin 9 1'49.931 0.180
4 2 Japan Nobuharu Matsushita United Kingdom Carlin 10 1'50.157 0.406
5 7 China Guanyu Zhou United Kingdom UNI-Virtuosi 9 1'50.190 0.439
6 4 Netherlands Nyck de Vries France ART Grand Prix 8 1'50.288 0.537
7 6 Canada Nicholas Latifi France DAMS 9 1'50.303 0.552
8 15 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 8 1'50.520 0.769
9 3 Russian Federation Nikita Mazepin France ART Grand Prix 5 1'50.618 0.867
10 9 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 7 1'50.652 0.901
11 8 Italy Luca Ghiotto United Kingdom UNI-Virtuosi 10 1'50.858 1.107
12 20 France Giuliano Alesi Italy Trident 10 1'50.920 1.169
13 16 United Kingdom Jordan King Netherlands MP Motorsport 10 1'51.174 1.423
14 22 Russian Federation Artem Markelov United Kingdom Arden International 10 1'51.412 1.661
15 12 Russian Federation Matevos Isaakyan Czech Republic Charouz Racing System 10 1'51.522 1.771
16 14 Japan Marino Sato Spain Campos Racing 10 1'51.829 2.078
17 10 Indonesia Sean Gelael Italy Prema Powerteam 8 1'51.884 2.133
18 21 Denmark Christian Lundgaard Italy Trident 10 1'52.140 2.389
19 18 Colombia Tatiana Calderon United Kingdom Arden International 10 1'52.412 2.661
20 17 India Mahaveer Raghunathan Netherlands MP Motorsport 6 1'53.363 3.612
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