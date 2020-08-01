F2银石首回合：梅赛平收获首胜，周冠宇强势第二完赛

UNI-Virtuosi车手卡勒姆·埃洛特在编队圈未能启动赛车，不得不被推回维修区发车。这给第三位发车的舒马赫扫除了一个障碍。用中性胎发车的德国人，利用轮胎的优势超过了获得杆位但用硬胎发车的菲利普·德鲁戈维奇。

但是，从第五位发车的梅赛平起步出色，紧跟Prema车手两圈后，在第三圈就超过了对手。俩人在第八圈同圈换胎后，顺位保持不变。梅赛平从此掌握了比赛的节奏。俄罗斯人最终以5秒的优势率先冲线，在连续两个比赛周末首回合登上领奖台的同时，拿下个人第一个F2胜利。

从第八位发车的周冠宇使用硬胎起步，虽然在开场圈达到速度较慢，但此后良好地管理者轮胎。第18圈，中国小将在赛道上超过了策略相同的德鲁戈维奇。虽然两圈后他换胎出站后落到第八，但是凭借轮胎的优势，得以快速赶超身前的对手。

今年担任雷诺F1车队试车手的周冠宇在第25圈超过路易·德莱特拉兹后已经进入前三名，而他又在倒数第二圈超越雷诺运动学院的另一位成员克里斯蒂安·伦德嘉德，获得了自己参加F2以来的最好成绩——第二名。同时，他凭借最后几圈猛追时做出的全场最快单圈，拿到了额外的分数。

丹麦人在最后一圈轮胎衰退后，又被角田裕毅超过。日本新秀在还剩3个弯时做出致命超越，以第三名完赛。

退到维修区发车的埃洛特，依靠着赛车的速度优势，追回到第五名，领先换胎时稍慢的德鲁戈维奇。而丹尼尔·迪克特姆拿到第八名后，将在周日第二回合比赛里从第一的位置起步。

舒马赫在后半程轮胎不济，排名一路下滑，最终获得第九名。另一位日本车手松下信治拿到最后一个积分。