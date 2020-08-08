F2银石首回合：埃洛特控制全场后获胜

埃洛特顺利起步之后领跑比赛，而丹·迪克特姆则超过了克里斯蒂安·伦德嘉德后上升到第二。不过第三圈，在丹麦人的紧逼之下，迪克特姆偏离了赛道，让对手超过的同时，也掉落到杰克·埃肯之后。

当进站窗口在第六圈打开后，伦德嘉德第一个进站。但是埃洛特晚一圈做出反应后，仍然在出站后位于ART身前。此后的比赛里，UNI-Virtuso车手牢牢控制着节奏，在选择较硬轮胎起步的车手们进站后，重新回到第一。

倒数第四圈，伦德嘉德在追逐过程中出现失误，进一步让埃洛特跑远。英国人最终以8.5秒的优势拿下本赛季第二场胜利。而丹麦人得益于此前对埃肯的优势较大，能够守住第二名，后者本赛季第一次登上领奖台。

前十名剩余的车手中有五人使用反向的策略。一周前赢下主赛胜利的尼基塔·梅塞平在最后几圈连续做出超越，领先路易·德莱特拉兹获得第四名。

长时间处在第二位的米克·舒马赫在第19圈结束时进站，比梅塞平早了3圈，这令他的轮胎较早开始衰退。而在被俄罗斯人超过之后，他也无力追赶身前的角田裕毅。从第十位发车的日本车手第一批进站换胎，成功上升了5个名次。

最后几圈，舒马赫死守位置，防住了策略相同的Prema队友罗伯特·施瓦茨曼和雷诺F1车队试车手周冠宇。

用较硬配方轮胎起步的周冠宇从第六位发车，但在第一圈落到第11位。虽然他以最快的速度超过了菲利普·德鲁戈维奇，但是在接近施瓦茨曼之后一直没有太好的办法。

第七圈，中国小将尝试超车未果后向车队表示差点被俄罗斯人逼上墙。此后，他始终紧追Prema车手，最后以0.3秒之差名列第九，无缘第二回合倒序第一排发车的机会。而积分区最后一个位置被德鲁戈维奇拿下。