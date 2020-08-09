F2银石次回合：Prema车手相撞送礼，角田裕毅收获首胜

前三位发车的罗伯特·施瓦茨曼、米克·舒马赫和角田裕毅在比赛中遥遥领先余下的车手。当两位Prema车手展开拉锯战时，日本车手紧随其后。

进入最后三圈，舒马赫在迫近到队友身后0.1秒左右时蠢蠢欲动。来到6号弯，德国人做出超车动作，但后轮剐蹭到了队友的鼻翼，导致俄罗斯人冲出赛道的同时鼻翼受损。

角田渔翁得利后，上升到第一，领先舒马赫3秒完赛，赢下自己在F2的首场胜利。赛会在注意到两位Prema车手之间的事故后很快做出决定，认为无需采取进一步行动。

最后一圈，赛车性能下降的施瓦茨曼被连续被多名车手超过，最终滑倒到第13位。

前一回合以第三名完赛的威廉姆斯替补车手杰克·埃肯虽然在半程时超过了尼基塔·梅塞平和路易·德莱特拉兹并上升到第四，但是车速不及前三名车手，落后了10秒以上。但俄罗斯人的不幸，让他本周末连续两个回合站上了领奖台。

这位拥有韩国血统的英国车手在最后几圈顶住了瑞士人和周冠宇的压力。虽然中国小将在第一回合错过倒序头排发车机会，但他凭借出色的起步，在第一圈结束时从第九上升到第七。

第九圈，周冠宇超过了另一位雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德。但是此后，他陷入与德莱特拉兹的苦战，而后者也无法超过埃肯。最终，俩人一前一后完赛，分列第四、五名。

周冠宇的UNI-Virtuosi队友、首回合获胜的卡勒姆·埃洛特在第五圈超过了英国同胞丹·迪克特姆。第九圈，法拉利旗下车手与梅塞平发生了碰擦，但是没有受到影响，拿到了第六名，并继续领跑车手积分榜。俄罗斯人在这起事件后落到迪克特姆身后，但俩人都进入了积分区。

周六下午获得第二名的伦德嘉德不仅排名下滑，而且在第16圈遭遇了左前轮爆胎，不得不进站，只能在最后一名完赛。而肖恩·格莱尔成为本场唯一退赛的车手。