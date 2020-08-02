F2银石次回合：迪克特姆顶住伦德嘉德猛追后获胜

周六在主赛中获得第八名的迪克特姆，在本周末第二回合里从第一位发车。这位威廉姆斯旗下车手顺利取得领先位置。

眼看比赛发展平稳，已经追到第二的UNI-Virtuosi车手卡勒姆·埃洛特在追击迪克特姆猛追的过程中，在第15圈通过Stowe路段时打转后赛车熄火，导致了安全车出动。

安全车带领车队通过维修区时，包括克里斯蒂安·伦德嘉德、米克·舒马赫在内的多位车手放弃原本的赛道位置，选择更换轮胎，以便在最后几圈发起冲击。事实证明，丹麦人的策略取得成功。

这位雷诺运动学院成员在第19圈比赛重新开始后，从第四的位置上连续超过了首回合获胜的尼基塔·梅塞平、周冠宇和路易·德莱特拉兹，而且在最后一圈追到了迪克特姆身后。

但是没有换胎的英国人成功守住位置，拿下个人在F2的第一场胜利。伦德嘉德弥补了前一天在倒数第三个弯被角田裕毅挤下领奖台的遗憾。而德莱特拉兹则获得第三名。

最后一圈还剩半圈左右时，周冠宇在追击瑞士车手时突然对赛车失去控制，打转后跌出了前八名。而就在比赛恢复进行前，中国小将对车队选择不换胎的决定感到疑惑。

印度车手捷安·达鲁瓦拉在最后一圈超过了梅塞平后，以第四名完赛，俄罗斯人则拿到第五，领先首回合获得杆位的德鲁戈维奇。而松下信治和杰克·埃肯位列积分区最后二名。

比赛第一圈，角田裕毅因轮胎没有达到工作温度而在赛道上打转后退赛。而肖恩·格莱尔则在安全车下换胎时，重启赛车操之过急，不得不在维修区出口停下赛车并且退赛。

积分榜领头羊罗伯特·施瓦茨曼以第14名完赛，度过了一个零分的周末。舒马赫的换胎策略并没有伦德嘉德那么成功，只拿到第15名。