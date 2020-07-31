F2银石排位赛：德鲁戈维奇首次摘下杆位

在第一个计时圈跑出1分40.537秒位居中游的时间后，这位MP Motorsport车手在他的第二圈里提高了整整一秒，以1分39.527秒攀升到第一。虽然其他车手也有不同程度的进步，但是都没能对他构成威胁。德鲁戈维奇就此拿下个人首个F2杆位。

年度积分榜排名第二位的UNI-Virtuosi车手埃洛特以0.1秒之差位居第二。不过，主场作战的英国车手本赛季四场排位赛全都进入了前三名。

在亨格罗林以双领奖台完赛的米克·舒马赫，在最后时刻驾驶Prema赛车进步到第三位，领先ART车手克里斯蒂安·伦德嘉德。

效力于Hitech Grand Prix的尼基塔·梅赛平则领先Campos的杰克·埃肯，俩人将在周六首回合从第三排发车。

去年在银石拿下个人F2首个杆位的中国车手周冠宇，未能延续前三场排位赛全都进入三甲的势头，而且落后队友埃洛特0.5秒。今年担任雷诺F1车队试车手的他，与红牛旗下的捷安·达鲁瓦拉分享了第四排。印度车手仅仅落后埃肯0.06秒不到，而周冠宇也只相差0.04秒。

日本新人角田裕毅则将与哈斯替补车手路易斯·德莱特拉兹在第九、十位发车。而积分榜领头羊、法拉利学院成员罗伯特·施瓦茨曼仅仅名列第18名。