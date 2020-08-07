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FIA F2 / 银石2 / 排位赛报告

F2银石排位赛：埃洛特力压伦德嘉德摘下杆位

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F2银石排位赛：埃洛特力压伦德嘉德摘下杆位
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2020年8月7日 下午5:13

UNI-Virtuosi车手卡勒姆·埃洛特在排位赛尾声时刻的黄旗影响了克里斯蒂安·伦德嘉德和周冠宇提高时间后，拿下F2银石第二场首回合杆位。

在用第一套轮胎时，车手们都做了两个冲刺圈。雷诺运动学院成员伦德嘉德驾驶ART赛车的两圈时间都排名最高，并设下1分39.177秒成为标杆，威廉姆斯替补车手杰克·埃肯相差0.1秒列第二。

进入第二轮冲刺后，此前排名前十开外的埃洛特取得了长足的进步，在第一圈就做出1分39.062秒后一举上升到第一。此时，伦德嘉德损失了时间，没能在第一圈里提高，而周冠宇以1分39.394秒排在第六。

最后时刻，伦德嘉德信心十足地向埃洛特发起挑战，但是DAMS车队的肖恩·格莱尔引发了黄旗，影响了丹麦人。与此同时，周冠宇在第一计时段创造了全场最快的31.019秒的情况下，也在第二计时段遭遇黄旗，未能提高个人时间。

这使得埃洛特就此成为本赛季第一位两次拿到杆位的车手，而伦德嘉德也将从第一排起步。埃肯则在下滑到第三之后，与同是威廉姆斯储备阵容中的丹·迪克特姆分享第二排。周冠宇在错失争夺杆位的良机之后，将与去年的队友卢卡·吉奥托一起在第三排发车。

在他们身后的将是尼基塔·梅塞平和米克·舒马赫。而路易·德莱特拉兹和角田裕毅将从第五排发车。

积分榜领头羊罗伯特·施瓦茨曼延续了他在银石赛道的挣扎。第一轮冲刺结束后，Prema打开他赛车的引擎盖进行维修，但是并没有对他之后的冲刺起到根本性效果。俄罗斯人只能从第11位发车。与他同排的将是一周前获得杆位的巴西车手菲利普·德鲁戈维奇。

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Author Frankie Mao

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