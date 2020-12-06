Top events
Formula 1
R
Formula 1
巴林大奖赛
29 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
萨基尔大奖赛
04 12月
Event finished
Summary 成绩
MotoGP
R
MotoGP
French GP
11 10月
Event finished
Summary 成绩
R
MotoGP
Portuguese GP
22 11月
Event finished
Summary 成绩
WEC
R
WEC
Bahrain II
14 11月
Event finished
Summary 成绩
See full:
日程 成绩 积分榜
Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
FIA F2 / Bahrain II / 比赛报告

F2赛季收官战：达鲁瓦拉收获首胜，舒马赫加冕年度冠军

shares
comments
F2赛季收官战：达鲁瓦拉收获首胜，舒马赫加冕年度冠军
By:

杰安·达鲁瓦拉在荡气回肠的2020赛季F2收官战里收获个人首胜，而米克·舒马赫虽然无缘积分区，但是趁着最大对手卡勒姆·埃洛特同样不得分，加冕了年度冠军。

倒序发车后从第一位起步的威廉姆斯试车手丹·迪克特姆顺利的领先进入一号弯。但是全场焦点集中在车手年度冠军的大决战上。

本场比赛前，积分榜上处于领先位置的舒马赫比埃洛特多14分。从第三位发车的德国人在一号弯上升到第二，但是因为在4号弯锁死轮胎后丢失了节奏，被杰安·达鲁瓦拉抢回了位置。与此同时，因为轮胎出现了平点，德国人的轮胎是否会出现问题被打上了问号。

此后的几圈里，舒马赫与达鲁瓦拉又完成了一轮较量后，印度车手守住第二后，稍稍甩开对手，并且向迪克特姆发起追击。此时，舒马赫身后就是埃洛特。

在第11圈因为赛道上有碎片需要清理而短暂出现的虚拟安全车时段后，积分榜前二名的车手展开了激烈的缠斗，而第三位法拉利车手学院成员罗伯特·施瓦茨曼的加入，变成了一场乱战。

第18圈，埃洛特防住了施瓦茨曼，而舒马赫再次轮胎锁死。英国人趁势终于超过了争冠对手，而且施瓦茨曼和周冠宇都接连超过德国人，后者在本圈结束时进站更换轮胎，直接落到了最后。

此时，最前二位的迪克特姆与达鲁瓦拉已经跑出了2秒以上的优势，而Carlin车手在夺次尝试后，终于在第25圈通过最后一弯时超过英国车手，开始领跑比赛。

虽然舒马赫跌出了积分区，但是第三名对埃洛特来说显然不足够。然而，他的轮胎因为先前的战斗而消耗严重，先后被角田裕毅、周冠宇、施瓦茨曼、久利亚诺·阿莱西、卢卡·吉奥托、尼基塔·梅塞平等人超过后，最终落到了积分区之外的第十名。

此前已经确定下赛季加盟哈斯车队的舒马赫最后以第18名完赛，但是足够赢下本赛季的车手锦标赛，将在明年以卫冕F2总冠军的身份升入F1。

周六主赛获胜的角田在最后一圈超过迪克特姆后，收获了第二名，同时帮助Carlin车队包揽本场前二名。虽然在积分榜上相差埃洛特一分，但是年度第三足够他获得明年F1超级驾照的资格。反观埃洛特，此前他已经宣布了明年自己不会参加F1。

迪克特姆以领奖台完成本赛季的最后一场比赛，并且确认明年将继续参加本项系列赛。周冠宇带回第四名，领先施瓦茨曼，同时在积分榜上超过同为雷诺运动学院的克里斯蒂安·伦德嘉德，获得年度第六。

先前被逼出赛道而位置下滑的菲利普·德鲁戈维奇追回到积分区，虽然落在阿莱西和吉奥托之后。

车队积分榜方面，Prema车队总积分达到392分，在经过全年的争夺后，击败周冠宇效力的UNI-Virtuosi，获得锦标赛冠军。

周冠宇：最后时刻以“排位圈”的速度锁定领奖台

Previous article

周冠宇：最后时刻以“排位圈”的速度锁定领奖台
Load comments

About this article

Series FIA F2
Event Bahrain II
Author Frankie Mao

Trending Today

不参加阿布扎比大奖赛：格罗斯让做出”人生最艰难的决定之一“
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

不参加阿布扎比大奖赛：格罗斯让做出”人生最艰难的决定之一“

F1修改超级驾照积分制
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

F1修改超级驾照积分制

MotoGP赛事总监解释罗西/马奎斯碰撞处罚
MotoGP MotoGP / 重大新闻

MotoGP赛事总监解释罗西/马奎斯碰撞处罚

新超级驾照积分规则使F2成为进阶F1“先决条件”
FIA F2 FIA F2 / 重大新闻

新超级驾照积分规则使F2成为进阶F1“先决条件”

勒克莱尔主赛夺冠，加冕F2总冠军
FIA F2 FIA F2 / 比赛报告

勒克莱尔主赛夺冠，加冕F2总冠军

F2和F3引入重大规则调整以降低参赛成本
FIA F2 FIA F2 / 重大新闻

F2和F3引入重大规则调整以降低参赛成本

“最佳新秀”勒克莱尔：比安奇是我的教父
F3 F3 / 采访

“最佳新秀”勒克莱尔：比安奇是我的教父

第二场巴林比赛将使用类似椭圆形赛道结构且为夜赛
Video Inside
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

第二场巴林比赛将使用类似椭圆形赛道结构且为夜赛

Latest news

F2赛季收官战：达鲁瓦拉收获首胜，舒马赫加冕年度冠军
F2 FIA F2 / 比赛报告

F2赛季收官战：达鲁瓦拉收获首胜，舒马赫加冕年度冠军

周冠宇：最后时刻以“排位圈”的速度锁定领奖台
F2 FIA F2 / 重大新闻

周冠宇：最后时刻以“排位圈”的速度锁定领奖台

F2萨基尔第二周末首回合：角田裕毅获胜，周冠宇第二名
F2 FIA F2 / 比赛报告

F2萨基尔第二周末首回合：角田裕毅获胜，周冠宇第二名

F2萨基尔第二场排位赛：角田裕毅夺下杆位，舒马赫仅列第18并卷入撞车
F2 FIA F2 / 排位赛报告

F2萨基尔第二场排位赛：角田裕毅夺下杆位，舒马赫仅列第18并卷入撞车

Trending

1
FIA F2

F2赛季收官战：达鲁瓦拉收获首胜，舒马赫加冕年度冠军

13min
2
MotoGP

MotoGP赛事总监解释罗西/马奎斯碰撞处罚

3
FIA F2

新超级驾照积分规则使F2成为进阶F1“先决条件”

4
FIA F2

勒克莱尔主赛夺冠，加冕F2总冠军

5
Formula 1

莱克勒克解释Q3提前主动退出的原因

17h

Latest news

F2赛季收官战：达鲁瓦拉收获首胜，舒马赫加冕年度冠军
F2

F2赛季收官战：达鲁瓦拉收获首胜，舒马赫加冕年度冠军

周冠宇：最后时刻以“排位圈”的速度锁定领奖台
F2

周冠宇：最后时刻以“排位圈”的速度锁定领奖台

F2萨基尔第二周末首回合：角田裕毅获胜，周冠宇第二名
F2

F2萨基尔第二周末首回合：角田裕毅获胜，周冠宇第二名

F2萨基尔第二场排位赛：角田裕毅夺下杆位，舒马赫仅列第18并卷入撞车
F2

F2萨基尔第二场排位赛：角田裕毅夺下杆位，舒马赫仅列第18并卷入撞车

F2萨基尔次回合：施瓦茨曼领跑制胜，舒马赫再添2分优势
F2

F2萨基尔次回合：施瓦茨曼领跑制胜，舒马赫再添2分优势

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权