F2赛季收官战：达鲁瓦拉收获首胜，舒马赫加冕年度冠军

倒序发车后从第一位起步的威廉姆斯试车手丹·迪克特姆顺利的领先进入一号弯。但是全场焦点集中在车手年度冠军的大决战上。

本场比赛前，积分榜上处于领先位置的舒马赫比埃洛特多14分。从第三位发车的德国人在一号弯上升到第二，但是因为在4号弯锁死轮胎后丢失了节奏，被杰安·达鲁瓦拉抢回了位置。与此同时，因为轮胎出现了平点，德国人的轮胎是否会出现问题被打上了问号。

此后的几圈里，舒马赫与达鲁瓦拉又完成了一轮较量后，印度车手守住第二后，稍稍甩开对手，并且向迪克特姆发起追击。此时，舒马赫身后就是埃洛特。

在第11圈因为赛道上有碎片需要清理而短暂出现的虚拟安全车时段后，积分榜前二名的车手展开了激烈的缠斗，而第三位法拉利车手学院成员罗伯特·施瓦茨曼的加入，变成了一场乱战。

第18圈，埃洛特防住了施瓦茨曼，而舒马赫再次轮胎锁死。英国人趁势终于超过了争冠对手，而且施瓦茨曼和周冠宇都接连超过德国人，后者在本圈结束时进站更换轮胎，直接落到了最后。

此时，最前二位的迪克特姆与达鲁瓦拉已经跑出了2秒以上的优势，而Carlin车手在夺次尝试后，终于在第25圈通过最后一弯时超过英国车手，开始领跑比赛。

虽然舒马赫跌出了积分区，但是第三名对埃洛特来说显然不足够。然而，他的轮胎因为先前的战斗而消耗严重，先后被角田裕毅、周冠宇、施瓦茨曼、久利亚诺·阿莱西、卢卡·吉奥托、尼基塔·梅塞平等人超过后，最终落到了积分区之外的第十名。

此前已经确定下赛季加盟哈斯车队的舒马赫最后以第18名完赛，但是足够赢下本赛季的车手锦标赛，将在明年以卫冕F2总冠军的身份升入F1。

周六主赛获胜的角田在最后一圈超过迪克特姆后，收获了第二名，同时帮助Carlin车队包揽本场前二名。虽然在积分榜上相差埃洛特一分，但是年度第三足够他获得明年F1超级驾照的资格。反观埃洛特，此前他已经宣布了明年自己不会参加F1。

迪克特姆以领奖台完成本赛季的最后一场比赛，并且确认明年将继续参加本项系列赛。周冠宇带回第四名，领先施瓦茨曼，同时在积分榜上超过同为雷诺运动学院的克里斯蒂安·伦德嘉德，获得年度第六。

先前被逼出赛道而位置下滑的菲利普·德鲁戈维奇追回到积分区，虽然落在阿莱西和吉奥托之后。

车队积分榜方面，Prema车队总积分达到392分，在经过全年的争夺后，击败周冠宇效力的UNI-Virtuosi，获得锦标赛冠军。