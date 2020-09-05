F2蒙扎首回合：舒马赫收获赛季首胜，周冠宇追到第五

从杆位出发的UNI-Virtuosi车手埃洛特在发车后领先进入一号弯，此后始终守在领先位置。与此同时，排位赛最后阶段撞车并只能从第七位发车的舒马赫，再次做出惊人的起步后在一号弯里冲到第二，随后紧追英国人。

埃洛特在第11圈进站，就在换完轮胎准备启动时，赛车突然熄火。UNI-Virtuosi机械师用点火器重新点火，但是仍然没有快速启动，最终在多人的助推下，英国人才离开停车区。这次意外对他造成了巨大损失，不仅被晚一圈进站的舒马赫成功抢去第一，而且总共滑落了9个位置。

舒马赫虽然晚进站，但是超过了先前进站的克里斯蒂安·伦德嘉德。此后，德国人稳稳领跑，在本赛季已经6次登上过领奖台后，终于第一次登上最高处——也是个人在F2的第一场主赛胜利——而且还是在蒙扎。

伦德嘉德在比赛初与角田裕毅展开激烈战斗，最终抢到了日本对手身前，为进入前三名奠定基础。倒数第三圈，丹麦人遭到了卢卡·吉奥托的追击。主场作战的意大利车手在一号弯里晚制动后冲过了对手，并且在第二个之字弯成功守住位置，就此获得第二名。尽管下滑了一个排名，但是伦德嘉德自银石之后重返领奖台，角田则以第四名完赛。

排位赛受到红旗严重干扰的周冠宇面对从第17位发车的不利情况下，以较硬轮胎起步的策略，上演了大逆转。中国小将无论在第一节还是第二节，连连上演超车好戏，最终强势地追到第五名完赛。

埃洛特在回到赛道后全力猛冲，包括积分榜上最大的竞争对手罗伯特·施瓦茨曼。英国人一度追到第五，但是面对轮胎策略不同的队友周冠宇，还是被后者轻松超越，获得第六名。

丹·迪克特姆领先路易·德莱特拉兹，拿到第七名，但是瑞士人获得周日比赛第一名的发车位置。

施瓦茨曼领先杰安·达鲁瓦拉，第九个冲过终点线。这个结果意味着他与埃洛特积分完全相同。同时，舒马赫在积分榜上攀升到第三，只落后其他两位法拉利车手学院成员3分。