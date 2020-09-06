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FIA F2 / 蒙扎 / 比赛报告

F2蒙扎次回合：迪克特姆获胜，周冠宇再遇机械故障

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F2蒙扎次回合：迪克特姆获胜，周冠宇再遇机械故障
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丹·迪克特姆在F2蒙扎周日冲刺赛中，凭借开局阶段的超车上到第一后，拿下本赛季个人第二场胜利。周冠宇在速度强劲的情况下不幸遭遇机械故障。

从第二位发车的迪克特姆在第一圈里超过了头名起步的路易·德莱特拉兹。尽管之后的20圈里其他车手发起了凶猛的追击，但是英国人的地位没有受到撼动，最后以4秒多的优势，继银石第一个周末的第二回合比赛后，再次登上领奖台最高处。

当迪克特姆一路领跑时，身后的第二名之争异常激烈。从第三位发车的UNI-Virtuosi车手卡勒姆·埃洛特，在发车时守住第三之后，在第12圈超过德莱特拉兹后攀升到第二。最后时段的虚拟安全车后，英国人顶住了克里斯蒂安·伦德嘉德发起的追击，在以第二名完成比赛的同时，重新登上积分榜第一。

伦德嘉德曾经一度落到第六位，但是趁着米克·舒马赫在一号弯跑出赛道、周冠宇遭遇机械问题的机会，进入了积分区。

舒马赫在第八圈开始时，在周冠宇施加的压力下错过了一号弯。但是当上升到第四位的中国小将正把目标瞄准队友埃洛特时，他的UNI-Virtuosi赛车突然在第二计时段失去了动力，悲剧性地退出了领奖台的争夺。

舒马赫在倒数第二圈超过了德莱特拉兹后，以第四名完成比赛。瑞士人则避免了进一步被罗伯特·施瓦茨曼超过。杰安·达鲁瓦拉和杰克·埃肯同样进入了积分区。

在遭遇心碎时刻之后，周冠宇无法重启赛车，只能小心翼翼地回到维修区。在维修了多圈之后，他在还剩5圈时重新回到赛道上，尽管落到了最后一名。值得一提的时，角田裕毅在开场圈就遇到了类似的故障，在直道上突然失去速度，随后经过了两次维修。

菲利普·德鲁戈维奇成为本场第三位没能拿到排名的车手。第17圈时，巴西人在一号弯被罗伊·尼萨尼从后顶到后打转熄火。以色列人则为此受罚。

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Event 蒙扎
Author Frankie Mao

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