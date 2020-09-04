F2蒙扎排位赛：埃洛特力压角田摘杆位，周冠宇受红旗干扰

30分钟的排位赛从一开始就竞争激烈，尤其是前后赛车之间的牵引力效果，令杆位之争充满悬念。

第一轮计时圈过后，雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德以1分32.296秒占据第一，米克·舒马赫紧随其后。

同样考虑到牵引力对单圈时间显著的影响，车手们在本场排位赛里更多地留在赛道上，令时间榜的排名始终处于变化状态。

上周末在斯帕积分损失惨重并且丢失积分榜领先位置的埃洛特，在前两个计时圈不甚理想之后，在第三圈跑出1分31.959秒，一举上升到第一。角田裕毅同样做到在突破1分32秒以下，但是仅仅以0.03秒之差位居第二。

与此同时，主场作战的卢卡·吉奥托也提高到了第三名，而伦德嘉德只比自己的第一圈快了0.096秒，只能排名第四。

最后3分钟，所有22辆赛车都在赛道上进行最后一次计时。就在距离时钟归零还剩1分54秒时，舒马赫在阿斯卡利之字弯撞上了护墙，导致红旗出现。德国人停留在第六名，位居罗伊·尼萨尼和尼基塔·梅塞平之后，将与捷安·达鲁瓦拉一同从第四排发车。

当路易·德莱特拉兹与丹·迪克特姆将分享第五排时，连续第二个周末参赛的朱利·维普斯名列第11位，领先菲利普·德鲁戈维奇和松下信治。

舒马赫的事故之后，赛会表示排位赛不会恢复进行。这对于当时刚刚在第二计时段进步的周冠宇来说是巨大的灾难，因为此时他正排在第17圈。

中国车手在第二圈里跑出了第一计时段的全场最快时间，但是在最后一个计时段里损失时间较大，很快被挤出了前十。舒马赫的撞车，让他不得不放慢速度行驶，就此错过刷新时间的机会。

上周日刚刚坐上积分榜头名的罗伯特·施瓦茨曼，同样受到Prema队友引发的红旗的影响，仅仅排在周冠宇身前。