F2蒙扎主赛：皮亚斯特雷获胜，周冠宇第二

从杆位出发的皮亚斯特雷领先进入一号弯，之后就主导着比赛。第八圈全场第二次安全车出动时，用软胎的他与赛道上绝大多数赛车都进站，完成强制的换胎。之后，他逐渐超过没有换胎的赛车，重新成为领跑者。

同期，从第三位发车的周冠宇，经过了与杰安·达鲁瓦拉的激烈战斗——俩人先后在阿斯卡利减速弯无奈切弯，但赛会认定无需调查——以及廉姆·洛森的短暂施压后，紧追争冠对手。

第24圈，本场的倒数第二次安全车时段结束后，皮亚斯特雷在一号弯锁死了轮胎。在在阿斯卡利弯前，两名Alpine学院车手并排，但澳大利亚人占据了内线，使得周冠宇退后。之后，中国车手继续紧追，但没有得到尝试的机会。

而这次安全车时期，采用反向策略的丹·迪克特姆进站换上了软胎。当比赛恢复后，英国人发起猛追。他一度在阿斯卡利弯卷入连环事故，被从后顶出了赛道。但迪克特姆的赛车并未受损，而他连续超越身前轮胎较旧的赛车，在还剩两圈时追到了周冠宇身后一秒之内。

眼看英国小将有机会奔着胜利而去，本特·维斯卡尔和大卫·贝克曼各自的意外，令安全车在最后两圈回到赛道，并且带领完成了比赛。皮亚斯特雷收获了本赛季个人第二场胜利，也是第一次在主赛里获胜。

虽然错失胜利的机会，但是周冠宇本周末第二次获得第二名，也是个人本赛季第七次登上领奖台。不过蒙扎的周末过后，他与皮亚斯特雷之间的差距被扩大到15分。

迪克特姆因为切弯，一度受到赛会的调查，但最后得到理解。这为他带来了第三名。刚刚过完18岁生日不久的蒂奥·波切尔收获第四名。在迪克特姆带着软胎追上来之前，法国小将凭借对达鲁瓦拉的关键超越，原本有机会获得第三。而印度人最后名利第五，领先罗伯特·施瓦茨曼。

多次事故和安全车倒数第三位发车的理查德·维绍尔，以第七名完成比赛。利利姆·赞德利同样进入了积分区，比发车时的第11位前进了三个名次。罗伊·尼萨尼和马库斯·阿姆斯特朗位列积分区最后两位。而同样采取反相策略的克里斯蒂安·伦德嘉德，比迪克特姆早一圈进站，但止步于第11位。

进入最后10圈，洛森在发车区直道上疑似因灭火器意外打开而突然停下赛车，这导致了倒数第二次、为迪克特姆创造机会的红旗。