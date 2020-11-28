F2萨基尔首回合：德鲁戈维奇强势胜出，埃洛特缩小与舒马赫积分差距

第一排发车的德鲁戈维奇在一号弯里超过了杆位获得者埃洛特，一直处于领跑位置，直到在第14圈时进站换胎。虽然出站后他落到先进站的埃洛特之后，但是利用更好的轮胎，超过了UNI-Virtuosi赛车，重新上升到第一。此后，他迅速扩大与埃洛特的差距最终以14秒的巨大优势拿到本赛季个人第三场胜利，也是第一次在周六获胜。

用软胎开始比赛的埃洛特虽然在第8、9圈连续被马库斯·阿姆斯特朗和舒马赫超过，但是在更换轮胎后重新回到前三名。最后12圈里，杰安·达鲁瓦拉在进站后攀升到第三，反倒成为了英国人与争冠对手舒马赫之间的屏障。

从第十位发车的德国人在一号弯里就上升到第五，随后又趁着周冠宇受到阿姆斯特朗阻挡时，前进了一个位置，虽然他的左后轮蹭到了UNI-Virtuosi赛车的鼻翼，但是幸运地逃过一劫——中国车手则不得不在第一圈结束时进站更换鼻翼。

采取反相策略的舒马赫在换上软胎后速度惊人。当他追到达鲁瓦拉之后，展开了激烈的缠斗，双方的差距始终维持在0.6秒左右。不过，Carlin赛车在速度上丝毫不落下风，而Prema车手在没有绝对机会的情况下没有冒险，最终以第四名完成比赛。而在还剩3回合比赛的情况下，他对埃洛特还有12分的积分优势。

排位赛提前告退的角田裕毅在从最后一位发车的情况下，凭借着Carlin赛车的速度优势，一路猛追到到第六名，止步于尼基塔·梅塞平身后。

阿姆特斯郎在进站后没能保持前半段的节奏，只取得了第七的成绩。他的同胞、第14位发车的罗伯特·施瓦茨曼在拿到第八名后，将在明天的第二回合里从第一位发车。而丹·迪克特姆和杰克·埃肯则拿到积分区最后两个排名。

周冠宇的比赛在与舒马赫发生碰擦后就宣告了提前结束。根据规则，他在进站时无法更换轮胎，因此比其他车手多一次进站。不过在换胎后落到靠后位置的情况下，他追到了第14名。