F2萨基尔第二场排位赛：角田裕毅夺下杆位，舒马赫仅列第18并卷入撞车

在3.5公里长度结构的萨基尔外圈赛道上，角田表现强势，驾驶Carlin赛车在练习中就跑出了最快单圈时间。

进入排位赛后，正在为获得F1超级驾照而奋战的日本车手延续了良好的状态，以1分02.676秒拿下杆位，领先第二名、刚刚被宣布为2021赛季哈斯车手的尼基塔·梅塞平快0.122秒——他同样需要在最后一个周末里取得申请超级驾照所需的积分。

凭借杆位带来的4分，角田积分达到161分，在理论上仍然有逆转夺得总冠军的可能。

上周末，Carlin赛车在传统结构的萨基尔就显示出强劲的竞争力。而本场排位赛里，杰安·达鲁瓦拉货的第三名，再次证明了这点，而且他只落后俄罗斯人0.009秒。

Prema车手罗伯特·施瓦茨曼位列第四，领先一周前拿下杆位的菲利普·德鲁戈维奇。随后是雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德、阿特姆·马克洛夫和丹·迪克特姆。

当角田高居第一时，积分榜排名前二的两位车手排位表现不佳。拥有14分领先优势、确定明年将代表哈斯参加F1的米克·舒马赫只名列第18位，而卡勒姆·埃洛特也只能从第九位发车。

将在阿布扎比测试中驾驶雷诺F1赛车的周冠宇排名第11位，相差第十位的路易·德莱特拉兹0.013秒。

排位赛还剩4分多钟时，由于卢卡·吉奥托的打转停车，赛会出示红旗。但是在重新进行后不久，争抢赛道位置心切的舒马赫在超过威廉姆斯试车手罗伊·尼萨尼时，撞到了后者的赛车。虽然德国人能够驶回维修区，但是赛车尾部受损，无法继续出场。